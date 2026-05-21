Horečka, bolesti svalů, schvácenost. Ebola zpočátku připomíná chřipku

Hana Válková
Vir eboly v krvi
Částí Afriky se šíří ebola. Onemocnění obávané kvůli vysoké úmrtnosti a krvácivým projevům. Přenos z člověka na člověka je možný, ale velmi obtížný.

Ve Fakultní nemocnici Bulovka je hospitalizovaný cizinec s podezřením na ebolu. Po dohodě s USA přicestoval v noci na čtvrtek v americkém speciálu z Ugandy. Zda se podezření potvrdí, není jasné, muž ale během transportu žádné příznaky nemoci neměl, nicméně v Africe byl v kontaktu s nakaženým. Pokud by u něj nemoc propukla, šlo by o první případ eboly v ČR.

Co se dozvíte v článku
  1. Co je ebola
  2. Jak se šíří
  3. Jaké má příznaky
  4. Jak se ebola léčí

Co je ebola

Onemocnění způsobují viry rodu Orthoebolavirus, jeho přirozenými hostiteli jsou kaloni. Dosud bylo identifikováno šest druhů orthoebolavirů, přičemž tři z nich dokáží vyvolat rozsáhlé epidemie. Patří mezi ně i Bundibugyo, který se nyní šíří v Kongu a Ugandě.

Poprvé se toto onemocnění objevilo v roce 1976, kdy vypuklo ve dvou ohniscích současně (Jižní Sudán, Kongo). Onemocnění je pojmenována podle řeky Ebola, v jejíž blízkosti bylo jedno z prvních ohnisek nákazy.

Jak se šíří

V Africe se lidé mohou nakazit blízkým kontaktem s tělními tekutinami nakažených zvířat, a to i mrtvých. Třeba kaloňů, prasat, opic, primátů, antilop nebo dikobrazů. 

Možný je i přenos mezi lidmi. Jak uvádí Světová zdravotnická organizace, lidé nemoc šíří až ve chvíli, kdy se u nich objeví příznaky. Zůstávají nakažliví, dokud mají virus v krvi.

Ebola se nepřenáší respirační cestou jako třeba chřipka nebo covid. Přenos vzduchem na delší vzdálenost nebyl nikdy prokázán. Nutný je přímý kontakt s tělními tekutinami nakaženého (krev, výkaly, zvratky) nebo skrze povrch jimi potřísněný. Možný je i přenos nechráněným pohlavním stykem. Virus proniká do organismu skrze sliznice nebo poraněnou kůži. 

V rámci běžného kontaktu riziko přenosu není velké, sdělil ČT24 Milan Trojánek, přednosta Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. LF UK a FN Motol a Homolka.

Jaké má příznaky

První příznaky připomínají chřipku. Jde o horečku, bolesti hlavy, kloubů, svalů, bolest v krku, únavu až schvácenost. Po nich následují zvracení, průjem, bolesti břicha, vyrážka a příznaky poruchy funkce ledvin a jater. Dopad na centrální nervový systém může vést také ke zmatenosti, podrážděnosti a agresi.

U některých pacientů přichází krvácivé projevy, které mohou nastat až v pozdějším stádiu nemoci. Jde o vnější i vnitřní krvácení včetně krve ve zvratcích a stolici, krvácení z nosu, dásní a pochvy. Může se také objevit krvácení v místech vpichu jehly do kůže.

Průběh nemoci může skončit bouřlivou, tzv. cytokinovou reakcí imunity, jež vede k šokovému stavu a multiorgánovému selhání. Právě ten bývá u pacientů s ebolou příčinou smrti. 

Smrtnost některých subtypů eboly je až 90 procent. V Africe se v současnosti šíří subtyl zvaný Bundibugyo (zprávu WHO o šíření najdete zde). U něj se přepokládá smrtnost až 50 procent.

Jak se ebola léčí

Na některé typy eboly už existuje prevence v podobě vakcín, Bundibugyo k nim ale zatím nepatří.

Některé nemoci způsobené orthoebolaviry se léčí protilátkami, stále existují ale i takové, u nichž léčba hubící přímo virus zatím neexistuje. To je i případ aktuálně šířené varianty, u níž lékaři tlumí jen projevy nemoci, a to mimo jiné rehydratací organismu nemocného nebo krevními transfuzemi. Včasné ntenzivní podpůrná péče může zachránit život.

Více o ebole najdete zde na webu Světové zdravotnické organizace.

Redaktorka Vitalia.cz. Vystudovala žurnalistiku a češtinu na Univerzitě Palackého v Olomouci, pracovala v Deníku, na webu TV Nova a iDNES.cz. Píše o zdravotnictví. Je držitelkou novinářských cen Psychiatrické společností ČLS JEP za rok 2021 a 2022. 

