Je ideální čas na očkování proti chřipce. Stačí vakcína z loňska?

Kdy je nejvhodnější doba pro očkování?

Je to právě teď. „Pokles protilátek po očkování je mezi 7 až 10 % za měsíc. Očkovat je tedy vhodné od poloviny října do konce listopadu, protože vrchol epidemie chřipky nastává obvykle v únoru,“ vysvětluje Jan Kynčl, vedoucí Oddělení epidemiologie infekčních nemocí Státního zdravotního ústavu.

Vakcíny již mají praktičtí lékaři v ordinacích, do ČR letos dorazily o něco dříve, a to již na začátku září. K dispozici jsou očkovací látky od několika výrobců. Podle Filipa Vrubla z České asociace farmaceutických firem do ČR letos míří 1 milion a 50 tisíc očkovacích dávek vyrobených ve Francii a Holandsku.

K očkování je dobré se objednat u svého praktického lékaře. Podle předsedy Sdružení praktických lékařů ČR Petra Šonky jsou připraveni. Zájemci mohou očkování podstupovat u praktika, u nějž jsou zaregistrovaní, ale také v jiných ordinacích, pokud svého praktického lékaře nemají nebo to k němu mají z nějakého důvodu nyní daleko.





Pro koho je vakcína určena?

Chřipka je sice rizikovější pro malé děti, seniory a chronicky nemocné, ale očkování je určeno pro všechny vyjma těch úplně nejmenších. V ČR jsou očkovací látky pro děti od půl roku. Novinka v podobě vakcíny podávané nosem, tedy bez vpichu, je určena dětem od 2 do 18 let.

Lidé by zároveň měli podle odborníků pamatovat na to, že pokud podstoupili očkování proti covidu, nechrání je proti chřipce. Obě nemoci způsobuje jiný druh viru, proto je nutné se očkovat proti každé této nemoci zvlášť. Žádná vakcína, která by kombinovala obě, zatím na trhu není. Nicméně stále je platné doporučení vakcinologů, že je možné podstoupit obě očkování, tedy proti covidu i chřipce, naráz. Jen je nutné každou vakcínu aplikovat do jiné paže. „Co vím, tak tato kombinace je snášena dobře. Zájemců o ni ale mnoho není. Lidé upřednostňují spíše rozestup mezi vakcínami,“ podotýká Petr Šonka.

Komu vakcínu zaplatí pojišťovna?

Očkování proti chřipce není v ČR povinné, a proto není ani hrazené. Zpravidla si proto lidé musí očkovací látku i její aplikaci zaplatit. Stojí zhruba kolem 600 Kč, nosní vakcína pro děti je o cca stokorunu dražší.

Existují ale výjimky, kterým očkování plně hradí zdravotní pojišťovny. Tradičně mají vakcínu i její aplikaci proplácenou lidé nad 65 let věku, nově se mohou letos na podzim naočkovat na pojišťovnu zdravotníci a někteří další pracovníci ve zdravotnictví. Nárok na hrazenou vakcínu mají také chronicky nemocní včetně diabetiků či ti, kteří prodělali určitá onemocnění. Výčet, komu všemu pojišťovny očkování proti chřipce hradí, najdete níže.

Lidé nad 65 let,

zdravotníci a další odborní pracovníci ve zdravotnictví,

pacienti po splenektomii a transplantaci krvetvorných buněk,

pacienti před a po chirurgickém odstranění sleziny,

osoby po prodělané invazivní meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci,

pacienti, kteří trpí závažným farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév, dýchacích cest, ledvin nebo diabetem,

pojištěnci umístění ve zdravotnických zařízeních poskytovatele dlouhodobé lůžkové péče nebo v domovech pro seniory, v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem,

osoby s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny (hyposplenismus nebo asplenie),

osoby po autologní nebo allogenní transplantaci kmenových hemopoetických buněk,

osoby se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti. Zdroj: VZP

Ačkoliv se Češi do očkování nijak moc nehrnou, což potvrzují aktuální průzkumy veřejného mínění, ministerstvo zdravotnictví ani zdravotní pojišťovny zatím nechtějí, aby očkování proti chřipce bylo plně hrazené pro všechny.

Kolik pojišťovny přispívají na očkování proti chřipce?

Pokud podstoupíte očkování za své, můžete zpětně požádat svoji zdravotní pojišťovnu (ZP) o příspěvek z fondu prevence. Musíte však mít na paměti, že příspěvek získáte až zpětně, takže je potřeba očkování nejdříve zaplatit a uschovat si účtenku. Každá z pojišťoven má svá pravidla, jak lze příspěvek čerpat, takže je dobré se o nich informovat na webu či telefonické zákaznické lince.

A jaké jsou aktuální stropy příspěvků na očkování proti chřipce či na očkování obecně?

Česká průmyslová ZP až 1000 Kč

Oborová ZP až 500 Kč,

Pojišťovna RBP až 1000 Kč,

Vojenská ZP až 500 Kč,

Všeobecná ZP 200 Kč,

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda až 400 Kč,

ZP ministerstva vnitra až 2000 Kč. Zdroj: Mojeambulance.cz

Příspěvek je možné čerpat i na nosní vakcínu pro děti. Potvrdila to alespoň mluvčí Všeobecné ZP Viktorie Plívová. Podobný postup budou mít nejspíše i ostatní pojišťovny, ale je lepší si jej před očkováním tímto typem vakcíny ověřit.

Ochrání mě vakcína z loňského roku?

Zčásti to tak může být, u lidí, kteří jsou z hlediska chřipky řazeni mezi rizikové skupiny, ale na to nelze spoléhat. „Každý rok se kmeny ve vakcíně obměňují. Letos jsou vyměněny 2 ze 4. Částečná ochrana tam tedy bude, ale zejména u starších a rizikových pacientů nebude na dostatečné hladině,“ podotýká Jan Kynčl.

Obměnu výrobci vakcín provádí každý rok na základě doporučení Světové zdravotnické organizace. Ta vždy s předstihem zveřejňuje prognózu, které kmeny chřipky by se mohly podílet na onemocnění v následující sezóně.

Jak předcházet chřipce?

Kromě očkování lze chřipce předcházet posilováním imunity například pestrou stravou a vitamíny, na chřipku platí také pečlivé umývání rukou, pravidelné větrání nebo otužování.

Pokud se necítíte dobře a musíte třeba do lékárny, noste respirátor nebo roušku. Pokud jste nemocní, zůstaňte doma. Pokud kašlete, dělejte to do kapesníku či rukávu, ale ne do dlaně, kterou se viry snáze roznáší.