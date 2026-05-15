Ne vždycky se borelióza projeví flekem. Lékař vysvětluje, čeho dalšího si všímat

Jako první příznak lymské boreliózy se většinou zmiňuje červený flíček, který se objeví někde na těle. Někdy je to v místě, kde jsme si dřív našli klíště, může to být ale vlastně úplně kdekoliv. A vlastně se flíček ani objevit vůbec nemusí.
„Plno lidí si není fleku vědomo. Z pacientů, kteří mají lymskou borelii a jsou na ni léčeni, je to asi polovina lidí,“ upozorňuje vedoucí lékař Medicínského centra Praha, alergolog a imunolog Radek Klubal, v podcastu 120 na 80 portálu Vitalia.cz.
Další příznaky nemoci jsou podobné těm chřipkovým. Tři až čtyři týdny poté, co jsme měli klíště, máme pocit, že se o nás pokouší viróza. „Člověk je unavený a cítí se, jako by prodělával nějaké nachlazení. Akorát, že viróza se poté vlastně neprojeví. Dále se může stát, že mě bolí třeba koleno, kloub na ruce, nemohu pro bolest zvednout rameno. U chřipky bolí celý člověk, tady jsou příznaky více lokalizované a intenzivní. Hodně lidí má podivné bolesti hlavy, cítí tlak za očima. Takže jde o takové polochřipkové kloubní a neurologické obtíže,“ přibližuje lékař.
Aktivní fáze střídá klidovou
Borelie má podle něj vždy fáze, kdy je aktivní, a pak období, kdy tzv. hibernuje. V té době se příznaky zmírní. Záleží i na celkovém stavu organismu. Pokud jsme odpočatí, tělo se s některými obtížemi dokáže vyrovnat. Jenže čím déle infekci v těle máme, tím déle poté trvá léčba.
Lymská borelióza se léčí antibiotiky. Samozřejmostí by mělo být, že po nějaké době po jejich dobrání pacient znovu navštíví lékaře a ten zkontroluje, jestli byla léčba dostatečně účinná. „Někdy obtíže nejsou tak intenzivní, ale jsou skrytě chronické. Zkušený lékař by měl vidět, že tam ještě něco přetrvává,“ upozorňuje Klubal.
Pokud léčba nebyla dostatečná, infekce v organismu přetrvá a může se znovu zaktivovat. Čím to je, že se borelióza vrací? Co čeká pacienta pak? A má vůbec smysl nechat testovat samotné klíště, které jsme si z těla odstranili? I o tom mluvil doktor Radek Klubal v novém díle podcastu 120 na 80.