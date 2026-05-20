Prodejny Lidlu se změní, oblíbené výrobky budeme hledat podle barev

Kateřina Čepelíková
Dnes
Lidl ve všech svých obchodech sjednocuje systém v nabídce nepotravinového zboží. Už nebudeme hledat kuchyňský sortiment ani zahrádkářské pomůcky v různých regálech. Vše bude mít své jednotné místo. Škatulata začínají už zítra.

Od zítřka se v obchodech společnosti Lidl připravte na velké změny. Pokud jste měli v obchodě svoji oblíbenou trasu rohlíky – sýry – chipsy – pokladna, nebojte se, zůstane zachována. I když se v Lidlu odehraje velké stěhování, bude se týkat výhradně nepotravinového sortimentu.

Tento systém, který se Lidlu osvědčil na e-shopu, kdy organizuje nabídku do několika přehledných tematických okruhů nazval „Lidl světy“. Cílem je usnadnit zákazníkům orientaci a zrychlit celý proces nákupu.

Šest tematických okruhů pro snazší orientaci

Iveta Barabášová z oddělení komunikace nám sdělila, že zboží bude nově rozděleno do šesti jasně definovaných sekcí: „Produkty, které k sobě tematicky patří, tak lidé najdou na jednom společném místě.“ 

Půjde o toto rozdělení:

  • Kuchyně a domácnost: Praktičtí pomocníci a moderní technologie značky Silvercrest.
  • Dílna a zahrada: Výkonné nářadí a vybavení Parkside pro domácí projekty.
  • Bydlení: Designový nábytek a bytové doplňky značky Livarno.
  • Sport a volný čas: Funkční oblečení a sportovní potřeby Crivit.
  • Móda a doplňky: Aktuální textilní kolekce značky Esmara.
  • Dětský svět: Bezpečné produkty a hračky pro nejmenší pod značkou Lupilu.

Nový systém propojí letáky s prodejní plochou

Hlavní výhodou nového konceptu bude vizuální propojení všech prodejních kanálů. Každý z šesti „světů“ získal vlastní barevné označení, které se shoduje v tištěném letáku, na e-shopu i přímo v prodejnách. Hledat tak vytipované nebo zakroužkované výrobky budete moci podle stejné barvy v letáku a na regálu.

Pro orientaci na prodejní ploše stačí sledovat barevné grafické prvky a navigační cedule, které vás navedou ke konkrétnímu druhu zboží.

„Celý nákupní proces se tím výrazně zjednoduší a zpřehlední. Aby zákazníci v nabídce snadněji poznali aktuální novinky z letáku, zavádí řetězec navíc speciální označení symbolem „Nově pro tebe,“ řekla serveru Vitalia.cz Iveta Barabášová.

Kateřina Čepelíková

