Prodejny Lidlu se změní, oblíbené výrobky budeme hledat podle barev

Od zítřka se v obchodech společnosti Lidl připravte na velké změny. Pokud jste měli v obchodě svoji oblíbenou trasu rohlíky – sýry – chipsy – pokladna, nebojte se, zůstane zachována. I když se v Lidlu odehraje velké stěhování, bude se týkat výhradně nepotravinového sortimentu.
Tento systém, který se Lidlu osvědčil na e-shopu, kdy organizuje nabídku do několika přehledných tematických okruhů nazval „Lidl světy“. Cílem je usnadnit zákazníkům orientaci a zrychlit celý proces nákupu.
Šest tematických okruhů pro snazší orientaci
Iveta Barabášová z oddělení komunikace nám sdělila, že zboží bude nově rozděleno do šesti jasně definovaných sekcí: „Produkty, které k sobě tematicky patří, tak lidé najdou na jednom společném místě.“
Půjde o toto rozdělení:
- Kuchyně a domácnost: Praktičtí pomocníci a moderní technologie značky Silvercrest.
- Dílna a zahrada: Výkonné nářadí a vybavení Parkside pro domácí projekty.
- Bydlení: Designový nábytek a bytové doplňky značky Livarno.
- Sport a volný čas: Funkční oblečení a sportovní potřeby Crivit.
- Móda a doplňky: Aktuální textilní kolekce značky Esmara.
- Dětský svět: Bezpečné produkty a hračky pro nejmenší pod značkou Lupilu.
Nový systém propojí letáky s prodejní plochou
Hlavní výhodou nového konceptu bude vizuální propojení všech prodejních kanálů. Každý z šesti „světů“ získal vlastní barevné označení, které se shoduje v tištěném letáku, na e-shopu i přímo v prodejnách. Hledat tak vytipované nebo zakroužkované výrobky budete moci podle stejné barvy v letáku a na regálu.
Pro orientaci na prodejní ploše stačí sledovat barevné grafické prvky a navigační cedule, které vás navedou ke konkrétnímu druhu zboží.
„Celý nákupní proces se tím výrazně zjednoduší a zpřehlední. Aby zákazníci v nabídce snadněji poznali aktuální novinky z letáku, zavádí řetězec navíc speciální označení symbolem „Nově pro tebe,“ řekla serveru Vitalia.cz Iveta Barabášová.