Lékaři zvou do centra Prahy na vyšetření znamének, zraku či krve zdarma

Preventivní vyšetření je možné podstoupit zdarma a bez objednání. Vzhledem k velkému zájmu během loňského Dne zdraví Nemocnice Na Františku avizuje, že zdvojnásobila kapacity. Odborníci budou v areálu této pražské nemocnice k dispozici 27. května odpoledne – od 13 do 17 hodin.
Co návštěvníky během akce čeká?
Z preventivních vyšetření to je měření krevního tlaku a hladiny cukru v krvi, vyšetření kožních znamének, orientační měření zraku, test na krevní skupinu, analýza složení těla (svaly, tuk, voda) a diagnostika plochých nohou.
K tomu budou moci zájemci absolvovat konzultace s odborníky. Mimo jiné na téma prevence a léčba rakoviny tlustého střeva a konečníku, kdy se jim bude věnovat doktorka Magdalena Stefanová a její tým, dále půjde o téma léčby obezity a endokrinologie (zajistí doktor Martin Matoulek a jeho tým), prevence rakoviny prsu a péče o onkologické pacientky (Markéta Zrubecká a Aliance žen s rakovinou prsu) a také téma proktologické péče a moderního řešení hemoroidů (Barbora Vlčková, Jana Walterová).
Pražští hygienici ukážou, jak si správně mýt ruce, k vyzkoušení budou také brýle simulující opilost.