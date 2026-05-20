Biovak a pak biobox. Jak se zdravotníci připravili na pacienta s podezřením na ebolu

Speciál, tedy soukromé letadlo zajišťované Spojenými státy americkými, dosedne na Letiště Václava Havla v Praze-Ruzyni dnes večer. Nejspíš kolem půlnoci či po ní. Půjde o let z africké Ugandy. Na palubě bude cestovat lékař, občan USA, jenž ošetřoval pacienty v Africe, v oblasti zasažené ebolou, a byl v kontaktu s nakaženým. Zda onemocněl, se neví, protože žádné příznaky eboly zatím nemá a není jisté, jestli přijdou.
Co se dozvíte v článku
Máme velmi dobré renomé v oblasti infektologie. To byl jeden z důvodů, proč si američtí partneři vybrali právě ČR a špičkové pracoviště FN Bulovka se nabízí k tomu se o takového pacienta postarat, říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Žádost o pomoc šla přes americkou ambasádu. Proč pacienty delegují do zahraničních nemocnic a nestahují je přímo do Spojených států, americké úřady zatím nevysvětlily. Jasné ale je, že péči uhradí právě USA.
Nebude to levná záležitost, izolace pacienta na speciálním pracovišti bude trvat tři týdny, dodává ministr Adam Vojtěch.
Pacienta přepraví speciální sanitka
Po příletu už na ploše bude přistavena sanitka pražské záchranné služby. Nepůjde o běžnou záchranku, ale o vůz skupiny speciálních činností, jež vznikla za epidemie covidu.
Na místě budeme mít dvě dvoučlenné posádky s veškerým potřebným ochranným vybavením i speciálně upraveným sanitním vozem s filtroventilační jednotkou, díky které nemohou z vozu uniknout do okolí případné patogeny, popisuje Zdeněk Křivánek, náměstek ředitele pověřený vedením Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy. Filtrace ve voze vytvoří podtlak, čímž chrání okolí od jakékoliv kontaminace. Jsou vybaveny i biovakem pro izolaci pacienta už během přepravy do nemocnice. Jde o nosítka doplněná průhledným plastovým tunelem, který nemocného odděluje od jeho okolí.
Nejde ale jen o výbavu. Posádky se skládají ze specialistů na urgentní medicínu, kteří jsou mimo jiné speciálně vycvičeny pro zásah u pacienta s podezřením na vysoce nakažlivé onemocnění. Proto mají také k dispozici vysoce odolné ochranné pomůcky, jakými jsou třeba protichemické celotělové obleky či celoobličejové masky s filtroventilací. Shodou náhod transport a předání pacienta s nebezpečnou nákazou týmy záchranky a nemocnice FN Bulovka nacvičovaly před měsícem.
Americký lékař bude už na palubě letadla izolovaný v biovaku.
Po příletu bude pacient po celou dobu v transportním izolačním prostředku a pod kontrolou našich lidí, popsal Zdeněk Křivánek. Přímo na letištní ploše přitom proběhne s pomocí hasičů
mechanická i chemická dekontaminace pacienta. Až po ní dojde k převozu do FN Bulovka.
Jak bude vypadat hospitalizace
Z letiště sanitka zamíří přímo do pražské Fakultní nemocnice Bulovka. Aby cesta byla rychlá a s hladkým průběhem, může záchranku doprovodit policie.
Samotný transport pacienta do speciálního nemocničního pokoje, který funguje v režimu tzv. bioboxu, bude probíhat zcela odděleně od jiného provozu tamější infekční kliniky. Američan se nepotká s jinými pacienty a nebude k němu smět ani nikdo z personálu, kromě pověřených zdravotníků v ochranných pomůckách včetně overalu nebo kukly. Těch je početně ale jen nezbytné minimum.
Bulovka má čtyři bioboxy. Ten nejnovější, který jsem si mohli v únoru 2022 před uvedením do provozu prohlédnout i my (reportáž z unikátního zázemí si přečtěte zde), dokáže fungovat i v režimu jednotky intenzivní péče. Tu misionář zatím nepotřebuje, protože příznaky eboly nevykazuje.
I tak ovšem bude pobývat ve striktní izolaci. To znamená, že bioboxu bude sám a biobox bude fungovat v takovém režimu, aby nedošlo k vnější kontaminaci – jde o filtraci vzduchu, vytvoření přetlaku, o speciální zacházení s odpadními vodami i přístup pouze vybraného personálu, který je chráněn celotělovými obleky včetně kukel.
Izolace bude probíhat, jako by měl onemocnění, potvrdila primářka Kliniky infekčních nemocí Hana Roháčová.
Galerie: Jak vypadá nejmodernější biobox
Kromě izoloace jej žádná speciální medicínská péče zatím nečeká.
Bezpříznakového pacienta pouze pozorujeme. Testy a vyšetření neprovádíme, protože nákazu neprokáží, podotýká Roháčová.
Na Bulovce si lékař z USA pobude nejméně tři týdny. Pokud se do té doby u něj neobjeví příznaky, bude považovaný za neinfekčního a odcestuje za oceán. V jakém režimu, to rozhodnou úřady USA.
Pokud onemocní, čeká ho série vyšetření a léčba v Praze se může protáhnout o další dva až tři týdny. Ač už existují první léky na ebolu, proti subtypu Bundibugyo žádná symptomatická léčba, jež by virus zabila, není, stejně tak očkování. Léčbou by proto lékaři jen potlačovali příznaky.
Jak velké je riziko, že nemoc u občana USA propukne, v tuto chvíli zdravotníci neví. Vyhodnotí jej až po rozhovorech s pacientem-lékařem. Ten jim řekne, kde, s kým a jak dlouho byl v kontaktu a zda to bylo v Kongu nebo Ugandě. Obě země jsou již infekcí zasažené a šíří se v nich.
Jde o prevenci, ne odraz rizika
Ve FN Bulovka již v minulosti několik pacientů s podezřením na ebolu přijímali. Podle Roháčové šlo vždy o mimořádné situace, ale pracoviště je na ně po všech stránkách vybavené. Žádné z podezření se ale v minulosti nepotvrdilo.
FN Bulovka má v rámci českého zdravotnictví unikátní postavení, protože je tzv. referenčním centrem pro infekční, parazitární a tropické nemoci. Míří sem tedy všichni čeští i zahraniční pacienti, kteří jsou takto vážně nemocní nebo je u nich podezření na závažnou infekci.
Ač přepravu lékaře z USA mohou provázet dramaticky vyhlížející záběry, veškerá opatření neodrážejí skutečné riziko, že se v ČR někdo ebolou od lékaře z USA nakazí. Podle České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně je
aktuální transport asymptomatické osoby s rizikem nákazy do FN Bulovka řízeným preventivním krokem, který potvrzuje robustnost českého systému biologické ochrany.
Doporučení pro cestovatele
V souvislosti s příletem amerického lékaře podle úřadů obyvatelům ČR nebezpečí nehrozí. Jiná je ale situace pro cestovatele. Ministerstvo už vydalo sérii doporučení, jak předejít nákaze, pokud letíte do Afriky. A přidává i soupis oblastí, kde se nyní ebola šíří.
Nejvíce zasaženou oblastí je konžská provincie Ituri, zejména lokality Mongbwalu a Rwampara. Jednotlivé případy byly zaznamenány rovněž ve městě Bunia a hlášeny byly také v Ugandě, konkrétně v hlavním městě Kampala.
Jaké postupy dodržovat, když tam cestujete, si přečtěte zde. Cestovatelům mimo jiné úřady doporučují registraci v systému DROZD.
WHO dosud eviduje 51 potvrzených nákaz. Počet nemocných je ale podle organizace mnohem vyšší a šíření nemoci ještě nějakou dobu potrvá.