Zkontrolovali jsme, jak řetězce uvádějí složení pečiva. Část to dělá špatně

Mnoho lidí musí kvůli svému zdraví hlídat složení toho, co jedí, včetně pečiva. Dalším na tom záleží třeba proto, že se chtějí stravovat zdravě.
Aby se zákazník dozvěděl, co obsahuje nebalené pečivo, musí prodejci už roky mít v obchodě uvedeno jeho složení. Původně mohl mít prodávající složení nebaleného pečiva třeba v deskách v kanceláři a zákazník se k němu mohl dostat jen na vyžádání, už čtyři roky platí povinnost uvádět složení nebalených produktů prodávaných samoobslužným způsobem takzvaně v „těsné blízkosti“.
Jak složení uvedete, je na vás
Konec doptávání, žádné složité hledání. Možná vás napadá, že „těsná blízkost“ je jasná definice a že složení najdete ideálně u etikety s cenovkou. „Naplnění daného požadavku je nicméně na provozovateli potravinářského podniku,“ uvádí Marek Bartík, referent mediální komunikace Státní zemědělské a potravinářské komory (SZPI). Konkrétní technické provedení není právními předpisy stanoveno, proto ani SZPI jako dozorový orgán nemůže vymáhat nějaké konkrétní řešení.
My jsme se přesvědčili, že ne v každém obchodě se snaží zákazníkům vyjít vstříc. Zatímco někde jsme se složení dozvěděli během pár sekund díky moderním technologiím, jinde to bylo horší. Narazili jsme na složené ukryté v zázemí prodejny, ale také jsme ho nenašli vůbec, ba co víc, nedohledal ho ani personál.
Albert: složení na kartičkách
V minulosti Albert uváděl složení jednotlivých pekařských výrobků v šanonu přímo v pekařském úseku, ještě nedávno měl složení umístěné ve rotačním „vizitkáři“, v současnosti jsou ale u nebaleného pečiva k dispozici takzvané listovníčky. Ty obsahují kompletní informace o složení a alergenech všech nabízených výrobků. Jde o sadu cedulek zavěšených na kovovém řetízku, který byste měli najít u každého prodejního ostrova nebo na samostatně stojícím stojanu v blízkosti prodeje.
„U nejprodávanějších druhů pečiva, jako jsou rohlíky, raženky nebo kaiserky, je složení uvedeno přímo vedle cenovky,“ doplňuje Jiří Mareček, ředitel komunikace obchodů Albert.
Albert má ale ambice zpřehlednit informace o složení pečiva pomocí interaktivního tabletu, který by zákazníkům zobrazoval všechny nebalené výrobky s fotografií, složením a alergeny.
Navštívená prodejna Albert OC Westfield Praha
+ kartičky mají jednotnou velikost i vzhled
+ snadný návod k použití je uveden u listovníčku
- chybí fotografie
- lepší označení umístění
Billa: někde šanon, jinde tablet
Billa na základě novely začala používat Knihu nebaleného sortimentu – v blízkosti nebaleného pečiva nabízí přehled sortimentu včetně kompletního složení. „V současné době v prodejnách Billa, které jsou po rekonstrukci, anebo na nově otevřených prodejnách, jsou k dispozici velké čtečky cen, kde je možné dohledat složení nebaleného pečiva. Na ostatních prodejnách se stále používá kniha nebaleného sortimentu/pečiva,“ uvádí tisková mluvčí Billy, Dana Bratánková.
My jsme v Bille na Letné nenašli ani jednu variantu, proto jste si složení vyžádali u zaměstnankyň prodejny. Ze skříňky umístěné mimo zákaznickou zónu nám prodavačka přinesla šanon se štosem infofmací o složení pečiva. Tak by to ale vypadat nemělo. „Není možné, aby u nebalených potravin, které jsou prodávány samoobslužným způsobem, byly informace o seznamu složek a alergenů poskytovány pouze na vyžádání spotřebitele,“ upozorňuje Marek Bartík ze Státní zemědělské a potravinářské inspekce.
Vyrazili jsme ještě do prodejny, o níž víme, že byla nedávno rekonstruovaná – Praha Uhříněves. Zde jsme našli zmiňovaný moderní tablet se snadným vyhledáváním alergenů, ceny i výrobce podle názvu výrobku.
Navštívená prodejna Praha Uhříněves – prodejna s tabletem
+ snadné dohledání ceny, složení, váhy, alergenů i výrobce nebaleného pečiva
+ vyhledávání podle názvu výrobku
- zaslouží si lepší označení v prodejně
- bez obrázků daného pčiva
Navštívená prodejna Praha Letná – prodejna bez tabletu
– nepřehledá změť papírů s fotografiemi i bez nich
- nenachází se v těsné blízkosti pečiva
Globus: složení přímo u pečiva
„Veškeré podklady složení nebalených pekařských výrobků dle platné legislativy jsou v samoobslužné části všech hypermarketů v oddělení pekařství umístěny přímo v místě prodeje konkrétního výrobku,“ říká tisková mluvčí Globusu, Aneta Turnovská a tím, že žádné změny ve způsobu označování složení aktuálně neplánují.
Navštívená prodejna Globus Štěrboholy
+ složení uvedeno přímo u výrobku
- tisk bílé na černé a malým písmem je hůře čitelný
Kaufland: složení přímo u pečiva
Kaufland na změnu legislativy zareagovat tím, že kompletní složení artiklu přesunul z „blízkosti místa umístění“ do „těsné blízkosti“ ve formě dodatkové etikety se složením, kterou najdeme hned vedle cenové etikety. Ať už je etiketa papírová nebo elektronická. „Do budoucna plánujeme pro větší komfort zákazníků uvádět složení pečiva i jinou, modernější formou, např. prostřednictvím QR kódů,“ uvedla Renata Maierl, tisková mluvčí Kauflandu.
Navštívená prodejna Kaufland Průhonice
+ složení uvedeno přímo u výrobku
- malé písmo může být hůře čitelné
Lidl zavedl tablety
Lidl hned po změně legislativy před čtyřmi lety začal uvádět složení přímo u pečiva. Šlo o velké cenovky s dobře čitelným složením. Nově ale nabízí veškeré složení i ceny přímo na tabletu, který je umístěn na stěně v oddělení pečiva. „Informační tablety se snadno ovládají dotykem, jsou čitelnější. Aktuálně je máme nainstalovány již téměř ve všech našich prodejnách,“ sdělila serveru Vitalia.cz Kateřina Štichová z Lidlu. Na tabletech se orientujete dle fotografií či názvu jednotlivých druhů pečiva.
Navštívená prodejna Praha – Uhříněves
+ pěkná grafika
+ intuitivní ovládání
+ fotografie, složení, váha, výrobce, alergeny vše na jednom místě
- nelze vyhledávat podle názvu výrobku
Penny: nepřehledný štos papírů
Z Penny nám neposkytli žádné informace o tom, jak uvádějí složení u nebaleného pečiva, vyrazili jsme se proto, stejně jako u jiných obchodů, podívat přímo do prodejny. Složení pečiva je štos zalaminovaných papírů umístěných v pečivové zóně. Řada papírů je bez fotografie, orientace se tak snižuje.
Navštívená prodejna Penny Horní Měcholupy
– nepřehledná sada papírů
- v Měcholupech jsou papíry se složením umístěné na špatně přístupném místě u pekárny (viz galerie)
Tesco: složení přímo u pečiva
Složení je v Tescu vždy uvedeno přímo u cenovky konkrétního výrobku. „V tuto chvíli žádné změny neplánujeme. Systém, který máme nastavený, se osvědčil, složení je přehledné, dostupné a alergeny jsou dostatečně vyznačené. Pokud by se v budoucnu objevily nové požadavky ze strany zákazníků nebo legislativy, jsme připraveni reagovat,“ reagovala na naše dotazy Lucie Loučková, manažerka externí komunikace Tesco.
Navštívená prodejna Tesco Nový Smíchov
+ složení uvedeno přímo u výrobku, není třeba nic hledat
Chcete znát složení? Čtěte Vitalia.cz
Pokud skutečně hledáte složení nebaleného pečiva, je třeba si nastudovat, kde který řetězec tyto údaje uvádí, což shrnujeme v tomto aktuálním textu. Jakkoliv se zdá být jasné, že uvádění „v těsné blízkosti“ bude přímo u pečiva, nemusí tomu tak být. Některý řetězec má tablety, další listovníčky, cedulky bílé na černé, černé na bílé, další zas šanony, někdo sadu papírů s obrázky i bez, chystají se dokonce QR kódy a všechno je přitom správně.
Je také otázkou, jak aktuální vlastně používané informace jsou. Schválně jsme zkusili v papírech se složením v jednom řetězci najít jahodovou koblihu, chyběla. Ani zaměstnankyně nám složení nedokázala najít. Identická situace s jahodovou koblihou se opakovala i v dalším obchodě stejného řetězce. V redakci se k tomuto tématu každopádně chystáme vrátit.