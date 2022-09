Skladujeme pečivo špatně, a proto tvrdne nebo plesniví. Tohle musíte dělat jinak

Pečivo by se v obchodě ohmatávat nemělo, to je jasné. Ale pravda také je, že lehké stlačení je u většiny druhů spolehlivý způsob, jak poznat, zda je čerstvé, nebo nikoli. Když už, mělo by se na něj sahat přes mikroten. Pokud je pečivo čerstvé, nezůstane na jeho kůrce žádný otlak.

Pokud je pečivo při stisku tvrdé a nevrátí se zpět do původního tvaru, jedná se o starší pečivo nebo také o příliš vysušené pečivo v důsledku špatného pečení. Naopak gumové chování při stisku znamená, že je pečivo nedopečené, vysvětluje Jakub Boháč, vedoucí výroby pečiva z pekáren La Lorraine.

Když narazíte na pečivo ještě teplé, zvláště v supermarketech to znamená, že jde o pečivo z mraženého polotovaru, které se dopéká na místě. Výhodu to má přinejmenším v tom, že nemůže být staré, velké obchody ho dopékají podle toho, kolik ho aktuálně potřebují.