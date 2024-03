Proč řetězce neplatí zákazníkům za to, že používají samoobslužné pokladny

Samoobslužné pokladny jsou v dnešní době součástí většiny supermarketů a hypermarketů a jejich počet narůstá, dle šetření výzkumné agentury STEM/MARK mezi obyvateli Česka ve věku 18 let a více víme, že tři čtvrtiny lidí vnímají samoobslužné pokladny pozitivně.

Lidé nad 60+ raději běžné pokladny

Samoobslužným pokladnám fandí primárně lidé ve věku 18–29 let, naopak lidé 60+ využívají samoobslužné pokladny méně. Pětině lidí tohoto věku totiž vadí, že při použití samoobslužné pokladny dělají práci za pokladní/ho, a obchod tak šetří na jejich úkor. „Z toho důvodu by lidé ocenili, kdyby obchodní řetězce odměnily zákazníky, kteří se rozhodnou samoobslužnou pokladnu použít. To buď formou snížením ceny zboží, nebo přičtením extra bodů na zákaznickou kartu,“ říká Zuzana Rabochová ze STEM/MARK. Mají to některé obchody v plánu? Jasně na položenou otázku odpověděly jen dva řetězce.

V Česku už 14 let

Potravinářských řetězcem, který prakticky zavedl v Česku samoobslužné poklady, bylo Tesco, to se psal rok 2010. „Právě kvůli rychlejšímu zaplacení, aby zákazníci nemuseli stát ve frontě, investujeme do rozšíření a zdokonalování samoobslužného odbavení, jako jsou samoobslužné pokladny, a systému Scan&Shop,“ říká pro Vitalia.cz Iva Pavlousková, mluvčí Tesca. Počet zákazníků prý stále roste, a to i mezi seniory.

Zda Tesco plánuje zákazníky nějak například finančně či jinak motivovat k většímu zájmu o tyto pokladny, mluvčí neodpověděla. Uvedla pouze, že pro tento rok je v plánu soustředit aktivity směrem k zákazníkům na podporu využívání služby Scan&Shop. „U samoobslužných pokladen je největším bonusem pro zákazníka rychlost zaplacení nákupu."





V Globusu čtvrtina zákazníků

Před 14 lety ale nezavádělo Tesco „samoobslužky“ samo. Ve stejném roce je nakoupil a uvedl do provozu i řetězec Globus. „Dnes máme samoobslužné pokladny ve všech šestnácti hypermarketech Globus. Zároveň s tím ale nabízíme k placení nákupů samozřejmě i klasické pokladní zóny obsluhované pokladními,“ říká Aneta Turnovská, tisková mluvčí Globus. Bezkontaktní formy placení dohromady tvoří téměř polovinu všech nákupů. Samoobslužné pokladny jsou využívány ve čtvrtině případů, aplikace MůjGlobus spolu se skenery Scan&Go pak představují cca 20 % z celkového počtu nákupů.

„O zavádění odměn výsadně pro zákazníky využívající samoobslužné pokladny aktuálně neuvažujeme,“ zněla jednoznačná odpověď od Anety Turnovské.

Kaufland má samoobslužné pokladny skoro všude

To Kaufland zavedl samoobslužné pokladny před osmi lety, v současné době je mají na 133 z celkových 143 prodejen. A jejich oblíbenost je podle Renaty Maierl, tiskové mluvčí Kauflandu, opravdu vysoká: „Využívá je přes 40 % našich zákazníků.“ A tak vlastně není důvod zákazníky nějak finančně či formou slev motivovat v jejich využívání.

„Ke všem zákazníkům přistupujeme stejně a každá skupina zákazníků si může vybrat dle svého uvážení, zda se nechá odbavit na klasické pokladně, či využije samoobslužné pokladny, případně i skenery, které představují nejrychlejší odbavení zákazníků,“ řekla nám mluvčí řetězce.

Na odměny se v Albertu neptejte

I v Albertu je tato forma placení rozšířená a oblíbenost těchto pokladen roste. „Stále více zákazníků je pravidelně využívá, přičemž oceňují rychlost, samostatnost při odbavení, ale také dobrou dostupnost asistence kolegů z prodejny. Druhým důvodem rostoucí obliby a zvýšeného používání samoobslužek je jejich rostoucí dostupnost i technická dokonalost," říká mluvčí řetězce Jiří Mareček, s nímž jsme na téma dále diskutovali.





Autor: Neuvažujete o tom, že byste zákazníky odměnili za využívání samoobslužných pokladen? Např. jako motivaci, aby zákazníků na samoobslužných pokladnách ještě přibylo?

Jiří Mareček: Zákazníky odměňujeme v aplikaci za věrnost, a navíc jim zvýhodňujeme nákupy zdravých potravin. Co se týká pokladen, má u nás zákazník na výběr na základě vlastní volby.

Autor: Lze si takovou odpověď tedy vyložit tak, že Albert neuvažuje o tom, že by za využívání samoobslužných pokladen zákazníky nějak odměňoval / jejich nákup zvýhodnil?

Jiří Mareček: Upřímně řečeno se nemůžu k budoucím plánům vyjadřovat, proto bych zůstal pouze u své původní odpovědi a dále ji rozvádět či interpretovat nebudu.

Penny a Lidl nechtějí zůstat pozadu

Možná jste na ně ještě nenarazili, ale samoobslužnými pokladnami relativně nově disponují i řetězce Penny a Lidl. Zatím jich nemají moc, ale na jejich rozšiřování intenzivně pracují.

V Lidlu začali s instalací v roce 2022, v současné době jsou k dispozici ve více než 100 prodejnách. „Samoobslužné pokladny plánujeme rozšiřovat i nadále a na jejich instalaci průběžně pracujeme. Naším cílem je instalace samoobslužných pokladen ve všech našich prodejnách do konce roku 2025,“ dozvídáme se od tiskové mluvčí Lidlu Elišky Froschové Stehlíkové.

Zpětná vazba na pokladny je i zde pozitivní a zákazníci je při svých nákupech rádi a hojně využívají. „Zvažujeme a testujeme různé přístupy a metody. V tuto chvíli je ovšem ještě příliš brzy na jejich vyhodnocení a finální rozhodnutí,“ dostáváme tajemnou odpověď vztahující se k možným odměnám za nákup, který si zákazníci sami odbaví.





Penny přidává pokladny

„Samoobslužné pokladny máme instalovány na několika desítkách našich prodejen a s jejich zaváděním, zejména pak na vybraných nových prodejnách, počítáme i v letošním roce,“ říká Tomáš Kubík, mluvčí Penny.

„O zavádění odměn za využívání samoobslužných pokladen neuvažujeme. Samoobslužné pokladny zavádíme proto, aby se zvýšil komfort nakupování a zákazníci měli možnost volby. V žádném případě díky nim nechceme snižovat počty zaměstnanců nebo zákazníky k jejich využívání jakkoli tlačit,“ upřesnil Tomáš Kubík.

Odměny nečekejte

Řetězce obvykle berou samoobslužné pokladny jako bonus pro zákazníka, který je pro ně samotné nemalým nákladem, proto se v dohledné době nedá očekávat, že by zákazníky k jejich využívání více motivovaly. Ostatně z dat, která v článku padla, je jasné, že pro valnou většinu zákazníků je dostatečně motivující bezkontaktní platba, nebo v řadě případů rychlejší nakupování.

