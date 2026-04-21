Prevence rakovinu prsu do 45 let. Která pojišťovna přispěje na mamograf a která jen na ultrazvuk

V tuzemsku už bezmála 24 let funguje plošná, bezplatná prevence rakoviny prsu. Screening je ale určen jen ženám nad 45 let. Co když si ale prsa chtějí preventivně nechat zkontrolovat i dívky a ženy mladší? Nebo muži?
Všechny zdravotní pojišťovny na taková vyšetření přispívají. Výše částek a především podmínky jejich čerpání se ale velmi liší. Než se proto objednáte, seznamte se s tím, za jakých podmínek vám pojišťovna část peněz či dokonce plnou částku vrátí.
Pozor si musíte dávat na to, který typ vyšetření pojišťovna proplácí. Některé totiž přispívají pouze na ultrazvuk (sonografii), jiné jen na mamograf a některé nechávají ženu, aby si vyšetření zvolila sama.
Dalším rozdílem je, že některé pojišťovny klientky navýšením příspěvků motivují, aby využívaly pracoviště s třetím čtením snímků, tedy čtením s pomocí umělé inteligence. Třeba ČPZP ale na takové vyšetření naopak nepřispěje.
Ženy by také měly vědět, že na prevenci do 45 let věku většinou nepotřebují žádanku a vyšetření mohou absolvovat na pracovišti bez ohledu na spádovost. Musí si ale vybrat akreditované pracoviště. Jejich seznam je na webu mamo.cz.
Muži zase to, že chtějí-li si nechat zkontrolovat prsa ultrazvukem, je příspěvek z fondu prevence jedinou možností, jak si na peníze od pojišťovny sáhnout. Screening se totiž proplácí jen ženám.
U VZP příspěvek jen na ultrazvuk
U Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) je příspěvek z fondu prevence na vyšetření prsou určen všem klientům a klientkám nad 18 let. Ovšem pozor, už třetím rokem jim ale pojišťovna přispívá jen na vyšetření ultrazvukem, a to 500 Kč. Na vyšetření mamografem klientky před 45. narozeninami v tuto chvíli žádný příspěvek zpětně čerpat nemohou.
Důvodem ukončení příspěvku na preventivní mamografii byla podle mluvčí VZP Viktorie Plívové odborná doporučení. Konkrétně radiologů, lékařů zabývajících se mamodiagnostikou a také garantů mamografického screeningového programu ministerstva zdravotnictví.
Na základě jejich stanoviska je mamografické vyšetření vhodné a zároveň hrazené z veřejného zdravotního pojištění od 45 let věku. U žen mladších je podle odborníků zbytečně zatěžující a pro preventivní účely je v této věkové skupině dostačující ultrazvukové neboli sonografické vyšetření, uvádí mluvčí.
Příspěvek na ultrazvuk lze čerpat jednou ročně. Detaily podmínek jsou na webu VZP.
ZPMV: Sono od 35, mamo od 40 let
Také Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky (ZPMV) letos na vyšetření přispívá 500 Kč. Tím ale podobnost s VZP končí. Příspěvek z fondu prevence, zaměřený na prevenci rakoviny prsu, je určen pouze ženám a ZPMV jej podmiňuje věkem, a to následovně:
- ženy ve věku 35 let a výše – ZPMV jim uhradí jednou za rok preventivní ultrazvukové vyšetření prsou
- ve věku od 40 do 45 let – příspěvek lze čerpat jednou za dva roky na mamograf, tyto pojištěnky mohou příspěvek vyčerpat také na ultrazvuk (určený ženám nad 35 let věku). V takovém případě ale musí počítat s tím, že maximální výše příspěvku je vždy 500 Kč a tato částka se při dvou preventivních vyšetřeních prsou v jednom roce nenásobí.
Pojišťovna vysvětluje, že pro hranici 35 let se u příspěvku z fondu prevence rozhodla proto, že u mladších ultrazvuk
nepřináší podstatný efekt a přínos, a to jak vzhledem k výskytu v těchto věkových skupinách, tak vzhledem k neschopnosti sonografie zjišťovat karcinom prsu v počátečním stadiu. Zmiňuje také zahlcení pracovišť, na kterých prsa vyšetřují, které dle tvrzení pojišťovny vedou k tomu, že se na preventivní vyšetření včas nedostanou lidé se zvýšeným rizikem rakoviny zjištěným genetickými testy.
Pětistovku si mohou ženy navýšit ještě o stokorunu, pokud je mamografický snímek vyhodnocený umělou inteligencí.
Žádost o příspěvky je podmíněné účastí na preventivní prohlídce u praktického lékaře, která je hrazená jednou za dva roky.
Příspěvky lze čerpat jednou ročně. Detaily o proplácení najdete zde na webu pojišťovny. V případě příspěvku na čtení umělou inteligencí jsou detaily zde.
ČPZP: Jen bez umělé inteligence
Také Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) v roce 2026 nabízí příspěvek ve výši 500 Kč s možností čerpání jedenkrát za rok. Nejzazší termín pro podání žádosti je 30. listopad 2026. Také u této pojišťovny je určen ženám nad 18 let.
ČPZP příspěvek neomezuje a proplácí ho jak na ultrazvukové, tak na mamografické vyšetření. Jedinou podmínkou je, aby klientka navštívila akreditované pracoviště.
Pojišťovna také upozorňuje, že příspěvek nelze poskytnout na vyhodnocení/čtení snímků pomocí umělé inteligence.
Na detaily o čerpání se klientka může proklikat skrze tento odkaz na webu pojišťovny.
OZP: Na mamograf od 40 do 45
Oborová zdravotní pojišťovna příspěvky tradičně poskytuje v rámci programu STOP rakovině. Částku proplácí jen jednou za dva roky pojištěnkám ve věku 40 až 45 let, a to ve dvou režimech.
- příspěvek pokrývá plnou cenu vyšetření, žena nic nedoplácí, ani si zpětně o peníze nežádá – v takovém případě musí klientka na jedno z více než 40 pracovišť, jejichž soupis OZP uvádí zde. Ženy se na prevenci objednávají buď přímo, nebo mohou využít Asistenční službu OZP.
- příspěvek 1 200 Kč v rámci Kupónů – čerpají je ženy, které chtějí na prevenci jinam než do pojišťovnou vybraných ordinací.
Kromě toho pojišťovna jako první začala už před třemi lety přispívat na čtení snímků s pomocí umělé inteligence. Dnes za touto službou mohou ženy vyrazit na osm pracovišť, aniž by mezi 40. a 45. narozeninami něco platily ze svého.
VoZP: Příspěvek na sono i pro muže
Tato pojišťovna přispívá jednou za dva roky 800 Kč. Částku mohou využít ženy i muži.
- Ženy od 30 let mohou příspěvek čerpat na ultrazvuk nebo mamograf,
- muži nad 30 let pouze na ultrazvuk.
Žádost lze stejně jako u většiny ostatních pojišťoven podat osobně nebo elektronicky – přes klientský portál nebo mobilní aplikaci. Informace o čerpání programu najdete zde na webu pojišťovny.
RBP: Příspěvek na mamograf od 40 let
Zdravotní pojišťovna RBP nabízí tuto prevenci pouze ženám, a to v rámci programu Speciální vyšetření. Na ně je možné čerpat 500 Kč ročně. Prevence rakoviny prsu se ovšem dělí mezi další vyšetření, takže si klientka musí vybrat, na které z nich příspěvek využije.
Příspěvek na prevenci rakoviny prsu je rozdělený dle věku klientky.
- Ženy od 18 do 44 let – pojišťovna přispívá jen na ultrazvuk,
- od 40 do 44 let – RBP přispívá i na mamograf.
Žádat lze osobně, elektronicky nebo poštou. Stručné informace k příspěvku je možné najít zde na webu pojišťovny.
ZPŠ: Od 25 let na sono, od 34 na mamo
Zdravotní pojišťovna Škoda (ZPŠ) proplácí příspěvek jednou ročně. Má dva typy:
- Pro ženy ve věku 25 až 45 let 800 Kč na ultrazvuk,
- pro ženy ve věku od 35 do 45 let 1 000 Kč na mamograf.
Z podmínek pojišťovny vyplývá, že by ženy na prevenci měly nejspíš mít žádanku.
Absolvují vyšetření na vlastní žádost s doporučením ošetřujícího lékaře, uvádí ZPŠ na webu. Ostatní ZP takové podmínky nemají. I tato pojišťovna připomíná, že vyšetření by mělo proběhnout na akreditovaném pracovišti.
Další podrobnosti k podmínkám čerpání najdete zde.