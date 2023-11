Obchody vás odmění: padesát korun za čekání ve frontě i za nález prošlých potravin

Už je bezmála deset let, co Kaufland zavedl na svých pobočkách pravidlo, kterým dává najevo, jak si váží času svých zákazníků. Za to, že dlouho čekáte ve frontě vám vyplácí padesát korun (v začátcích šlo o třicet korun). Přesněji řečeno, dostanete poukázku v této hodnotě. „Nárok na ni však nevzniká, pokud zákazník čekal na klasické pokladně a mohl být bez čekání obsloužen na samoobslužných pokladnách a naopak,“ dozvíte se v Kauflandu. Stejná poukázka na vás čeká i v případě, že čekáte u obslužných pultů déle než pět minut a nejsou obsazeny všechny váhy.

Teď s podobnou akcí přichází řetězec z téže německé skupiny Schwarz-Gruppe, Lidl.

Od Lidlu rovnou slevu na nákup

Diskontní řetězec Lidl ve svém aktuálním prohlášením uvádí, že myslí na výjimečné případy, kdy se odbavení u pokladny může protáhnout, a proto se zákazníci od 20. listopadu dočkali novinky. „Pokud budou zákazníci u pokladny čekat déle než 5 minut a všechny pokladny nebudou otevřené, získají slevu 50 korun na právě uskutečněný nákup nad 50 korun,“ vysvětluje mluvčí společnosti Lidl Iveta Barabášová. Zde tedy nedostane slevovou poukázku na další nákup, ale slevu odečte zaměstnanec za kasou z aktuálního nákupu na prodejně.

Tato akce bude platit až do odvolání. I zde platí nějaká ale. Sleva se bude vztahovat na všechny zákazníky, kteří u pokladny čekají déle než pět minut a to za podmínky, že všechny pokladny nejsou otevřené. Akce se přitom nevztahuje na samoobslužné pokladny, do hodnoty nákupu se nezapočítávají dárkové karty, tiskoviny, alkohol a tabákové výrobky.

Za co ještě nabízí Kaufland peníze

Krom dlouhého čekání u pokladen můžete získat i poukázku na dalších padesát korun a to v řetězci Kaufland. Stačí, když v obchodě najdete prošlou potravinu a donesete ji na Informace. Ovšem pozor, zákazníkovi bude vyplacena ale pouze jedna poukázka bez ohledu na to, kolik různých produktů nebo kolik kusů prošlých potravin v obchodě najde.