Inspekce varuje před otrávenými skleničkami s dětskou výživou. Našel se v nich jed na krysy

Redakce
Včera
V Česku se podle informací Státní zemědělské a potravinářské inspekce mohou prodávat otrávené skleničky s dětskou výživou. Podle rakouských úřadů do výrobků značky HiPP někdo přidal jed na krysy. Podle policie není míra ohrožení vysoká, přesto by ale lidé měli dávat pozor, co kupují a otvírají.

„SZPI důrazně doporučuje všem spotřebitelům, aby dbali zvýšené opatrnosti a zejména u předmětných výrobků pečlivě kontrolovali neporušenost obalu a standardní vizuální, čichové, případně chuťové vlastnosti obsahu skleniček,“ uvedla inspekce v tiskové zprávě.

V případě, že má výrobek poškozený obal, již otevřené nebo poškozené víčko, chybějící bezpečností uzávěr (při prvním otevření chybí typické „lupnutí“) nebo neobvykle zapáchá, doporučuje SZPI spotřebitelům, aby ho v žádném případě nekonzumovali, oddělili jej od ostatních potravin a vrátili prodejci.

Podle serveru aktu.news se podezřelé skleničky objevily v Brně a také na Slovensku. Na vše měl upozornit vyděračský email.

„Případem se zabývají jihomoravští kriminalisté a Krajské státní zastupitelství si vyhradilo právo na poskytování informací. Rádi bychom však uklidnili veřejnost, protože míru ohrožení nepovažujeme za vysokou,“ uklidnila na síti X policie.

