Inspekce varuje před otrávenými skleničkami s dětskou výživou. Našel se v nich jed na krysy

„SZPI důrazně doporučuje všem spotřebitelům, aby dbali zvýšené opatrnosti a zejména u předmětných výrobků pečlivě kontrolovali neporušenost obalu a standardní vizuální, čichové, případně chuťové vlastnosti obsahu skleniček,“ uvedla inspekce v tiskové zprávě.
V případě, že má výrobek poškozený obal, již otevřené nebo poškozené víčko, chybějící bezpečností uzávěr (při prvním otevření chybí typické „lupnutí“) nebo neobvykle zapáchá, doporučuje SZPI spotřebitelům, aby ho v žádném případě nekonzumovali, oddělili jej od ostatních potravin a vrátili prodejci.
Podle serveru aktu.news se podezřelé skleničky objevily v Brně a také na Slovensku. Na vše měl upozornit vyděračský email.
„Případem se zabývají jihomoravští kriminalisté a Krajské státní zastupitelství si vyhradilo právo na poskytování informací. Rádi bychom však uklidnili veřejnost, protože míru ohrožení nepovažujeme za vysokou,“ uklidnila na síti X policie.