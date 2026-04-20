V Brně lékaři přišili zcela amputovanou ruku. Muži ji utrhl stroj

Zákrok, při kterém lékaři vrátí na místo úplně nebo částečně amputovanou část těla, se nazývá replantace. Jde o náročný zákrok. Takový úraz se nestává často, není to tedy „denní chleba“ chirurgů. Lékaři mají navíc jen velmi málo času na operaci, protože ischemie oddělené končetiny je šest až deset hodin.
„Jde o dobu od úrazu po obnovení cirkulace krve v replantované končetině. Ta obsahuje objemnou svalovou hmotu, která je na nedostatek kyslíku nejvíce citlivá,“ uvedl Zdeněk Dvořák, přednosta Kliniky plastické a estetické chirurgie FNUSA a LF MU (KPECH). Právě na rychlosti záleží nejvíce, život ohrožující komplikace po operaci mohou nastat i z důvodu možného selhání ledvin při zaplavení rozpadovými látkami.
Z těchto důvodů je k úspěšné operaci potřeba výjimečná erudice všech zúčastněných zdravotníků – počínaje záchranáři, rychlým transportem a zkušeným chirurgickým a anesteziologickým týmem. Přesně taková situace nastala na začátku března, kdy operační tým KPECH pod vedením profesora Veselého ve spolupráci s traumacentrem I. CHK a lékaři Anesteziologicko-resuscitační kliniky FNUSA a LF MU provedli replantaci u zraněného pacienta.
Jeho pravou horní končetinu zachytil dopravníkový pás a utrhl ji rotačním mechanizmem v úrovni paže. Vytrhl ji v loketním kloubu. „Pažní tepna byla nahrazena 20 centimetrů dlouhým žilním štěpem, byly rekonstruovány žíly a nervy v úrovni paže a podpažní jamky. Kosti jsou nyní spojeny v úrovni poškozeného lokte. Znovu byl našit biceps na předloktí, ale musel být odstraněn roztrhaný sval zadní skupiny paže, nazývaný triceps,“ popsal operaci profesor Jiří Veselý z téže kliniky.
Ani po úspěšné operaci neměl pacient vyhráno, kvůli přihojení vytrhaných tkání byla pooperační péče velmi náročná. V současné době je však již v plné péči fyzioterapeutů, jsou prováděny elektrostimulace svalů a nervů a také lymfomasáže a nic nebrání jeho propuštění do domácí péče.
V poslední době to není jediná unikátní replantace, která se chirurgům z KPECH podařila. „Kromě replantací prstů u malé holčičky a čtyřletého chlapečka se nám také podařilo znovu přišít kompletní skalp hlavy ve dvou kusech po jeho utržení po zachycení vlasů chladící vrtulí motoru. Pacientka má již všechny vlasy zpět,“ potvrdil přednosta Dvořák.