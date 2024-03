O tom, kde zaplatíme nákup, rozhoduje délka fronty a čárové kódy

Samoobslužné pokladny jsou součástí nejen potravinářských řetězců. Platit, aniž byste přišli do kontaktu s pokladní, můžete ve švédském řetězci IKEA, v kutilském řetězci Hornbach, ale i v drogerii dm. Jak samoobslužné pokladny napříč obchody hodnotí zákazníci, zjišťovali ve výzkumné agentuře STEM/MARK.

Průzkum proběhl prostřednictvím online dotazování na Českém národním panelu, zúčastnilo se ho 506 osob nad 18 let reprezentujících českou internetovou populaci proporčně podle pohlaví, věku, nejvyššího dosaženého vzdělání, kraje a velikosti obce bydliště. Šetření probíhalo na konci ledna letošního roku.

Pětinu šedesátníků stresují

Obecně se dá říci, že lidé vnímají samoobsluhu při nákupu i placení pozitivně, jde celkově o 78 procent respondentů. Spíše negativně je vnímá 17 procent a rozhodně negativně 6 procent dotázaných.

Samotné používání těchto pokladen je opět ovlivněno věkem. Samoobslužné pokladny nejčastěji používají mladší lidé ve věku 18–29 let a s postupně se zvyšujícím věkem lidé častěji preferují pokladnu s prodavačem/prodavačkou.

Pětinu lidí nad 60 let totiž nutnost použít samoobslužnou pokladnu stresuje. Často je to z toho důvodu, že ji neumí ovládat, pravděpodobně i proto, že v každém obchodě tyto pokladny fungují trochu jinak. Na druhou stranu se lidé poměrně často rozhodují podle situace. Co tedy zákazníky vede k výběru té či které pokladny?





Podle čeho vybíráme, kde platit?

Zda si jako zákazník vyberu pokladnu s pokladní, nebo bez, záleží na velikosti nákupu, délky fronty a s tím spojené úspory času. Samoobslužnou pokladnu volíme v případě, že je u ní menší fronta, máme menší nákup a dá se předpokládat, že odbavení proběhne rychleji. Navíc se ukázalo, že lidé ve věku 18–29 let nakupují oproti lidem ve věku 60+ let častěji každý den / téměř denně, zatímco starší věková skupina častěji upřednostňuje nákup jednou za týden.

„Tím, že mladí lidé chodí častěji nakupovat každý den / téměř denně, kupují toho většinou méně, a proto častěji volí samoobslužnou pokladnu,“ komentuje Zuzana Rabochová ze STEM/MARK.

Při výběru pokladny ale záleží i na konkrétním typu zboží, které v danou chvíli kupujeme. V případě, že je obsahem nákupu převážně zboží bez čárového kódu, volíme spíše pokladnu s prodavačem/prodavačkou než samoobslužnou pokladnu. Primárně jde o větší množství kusového pečiva.

Samoobslužnou pokladnu také volí ti, kteří využívají k nákupu skenery, s nimiž si nákup skenují těsně před tím, než produkt vloží do nákupní tašky. Důležitým faktorem při výběru pokladny je i lidský kontakt, kvůli kterému lidé často dají přednost pokladně s prodavačem/prodavačkou. Jedná se častěji o muže a nakupující ve věku nad 45 let. Mladší lidé a ženy naopak preferují samoobslužné pokladny mimo jiné právě kvůli tomu, že se kontaktu s člověkem chtějí vyhnout.

Nákup se zvýhodněním

Lidská stránka se u tématu samoobslužných pokladen objevuje i v souvislosti s lidskou prací. Pětině lidí ve věku 60+ let vadí to, že při použití samoobslužné pokladny dělají práci za pokladní/ho, a obchod tak šetří na jejich úkor. „Z toho důvodu by lidé ocenili, kdyby obchodní řetězce odměnily zákazníky, kteří se rozhodnou samoobslužnou pokladnu použít. To buď formou snížení ceny zboží, nebo přičtením extra bodů na zákaznickou kartu,“ dodává Zuzana Rabochová ze STEM/MARK.





Více než polovina dotázaných také souhlasí s výrokem, že „samoobslužné pokladny často hlásí chybu a je třeba čekat na pomoc obsluhy“, takže při velkém nákupu je větší šance delších prodlev, a je proto taktičtější využít pokladnu s prodavačem/prodavačkou.

Placení v obchodě pomocí scanu využívá pětina lidí

V závěru tohoto šetření se agentura ptala lidí, zda se setkali s možností platby za pomoci tzv. scanu, případně zda a proč ho (ne)využívají. 2/3 lidí se s možností platby za pomoci scanu již setkaly, nicméně tuto možnost využila zatím jen pětina dotázaných.

Důvodem je často malý nákup, kdy se scan nevyplatí (zmiňují zejména mladí do 29 let) nebo lidé tento přístroj neumějí používat. Opět zazněly i názory, že tento způsob nakupování jen přidělává starosti a scanování zboží je práce pokladní/ho. Otázkou je i četnost výskytu tohoto zařízení v obchodech.

Resumé

„Celkově můžeme konstatovat, že Češi se na inovace v podobě samoobslužných pokladen a podobně dívají pozitivně, vítají možnost urychlení nákupu a trochu očekávají, že technické nedostatky, které se objevují, budou dořešeny. Pro řadu nakupujících je ale potřeba zachovat pokladny s obsluhou,“ shrnuje Zuzana Rabochová. Podle našich zjištění obchody chtějí i dále nabízet obě varianty nákupu, přičemž samoobslužné pokladny budou i v roce 2024 rozšiřovat do dalších prodejen.