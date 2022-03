Nejde o žádné nové prostory, na stejném místě malá prodejna o výměře 80 metrů čtverečních a s 2500 položkami v sortimentu funguje už léta. Nyní ale prošla ojedinělou rekonstrukcí. Byly do ní instalovány technologie, jež umožňují zákazníkovi do obchodu vstoupit kdykoliv, i mimo běžnou pracovní dobu. Třeba o půlnoci nebo nad ránem. Prodejna funguje 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu.

Prodavačky i po automatizaci prodejny zůstanou

Hned na úvod je ale k tomu potřeba říci dvě důležité věci. K fungování této prodejny není potřeba ani jedné prodavačky či osobní přítomnost jakéhokoliv jiného zaměstnance. Propouštění zaměstnanců a prodejna zející prázdnotou za pultem s uzeninami se ale konat nebude. COOP bude uplatňovat samoobslužný režim pouze mimo běžnou otevírací dobu. Ta je v této malé strakonické prodejně ve všední den od 6 do 17 a v sobotu od 7 do 11. V neděli je provoz pouze samoobslužný.

„Prodejna je v obci často jediné sociální místo, díky kterému má třeba starší člověk téměř každodenní povinnost obléknout se a jít někam, kde má sociální kontakt. A naší snahou není toto zabít, ale spojit otevírací dobu s bezobslužným režimem a využít mobilní technologie k tomu, aby prodejna mohla ekonomicky fungovat,“ říká pro server Vitalia.cz předseda Svazu českých a moravských spotřebních družstev Pavel Březina.

„Personálu se nechceme zbavovat, naopak ho máme málo a pořád nám chybí, proto musíme někde zkracovat otevírací dobu. Kombinací otevírací doby a bezobslužnosti chceme řešit ekonomiku prodejny. Náklady na provoz prodejen nám rostou, počet obyvatel na venkově ale stagnuje, takže každá prodejna v malé obci se zákonitě musí jednou dostat do špatných čísel, a toto je cesta, jak ji udržet,“ vysvětluje ředitel rozvoje a marketingu sítě COOP Lukáš Němčík.

Kdo může nakupovat v automatické prodejně

Druhou důležitou věcí je, že v samoobslužném režimu si nenakoupí úplně každý. Tento typ prodeje bude určený pouze pro dospělé, a to kvůli možnému nákupu alkoholu a cigaret. V samoobslužném režimu nejde platit bankovkami a mincemi, zákazník proto musí mít platební kartu. Podmínkou vstupu do prodejny navíc je, aby měl zřízenou bankovní identitu a do mobilu nainstalovanou aplikaci vytvořenou pro COOP.

Co zákazník potřebuje pro nákup v samoobslužné prodejně COOP chytrý mobilní telefon a v něm aplikaci Contio/COOP

platební kartu

bankovní identitu (jejím předpokladem je používat elektronické bankovnictví)

Tyto podmínky pro prodejnu neplatí přes den v otvíracích hodinách, kdy funguje v běžném režimu a nakoupí si v ní každý.

Bankovní identita je metoda digitálního ověření totožnosti, jež využívá přístupu do internetového bankovnictví. Do konce roku ji budou poskytovat všechny banky zastoupené v ČR. Lidé o ni nemusí žádat, získají ji automaticky.

„Bankovní identitu jsme zvolili, protože můžeme kontrolovat věk zákazníka a zároveň umožňuje přesnou identifikaci zákazníka, čímž minimalizujeme riziko škod,“ vysvětluje Lukáš Němčík.

Galerie: První plně bezobslužná prodejna v ČR – COOP Strakonice

Jak funguje bezobslužný nákup

A jak bude samoobslužný prodej probíhat pro ty, které neodradí nutnost používat moderní technologie? Ve chvíli, kdy si v aplikaci zvolí samoobslužnou prodejnu, vygeneruje jim aplikace QR kód. S tímto kódem na displeji mobilu přistoupí k nočnímu vstupu do strakonické prodejny, kde je nenápadná, kruhová čtečka QR kódu. Po přiložení mobilu prodejna zákazníkovi otevře skleněné posuvné dveře.

V obchodě si zákazník vezme košík, vybere si do něj zboží. K dispozici je plný sortiment kromě krájených uzenin a sýrů. Kvůli hygieně si je zákazníci nemohou nabírat sami, pult s uzeninami je proto v samoobslužném režimu skryt za hliníkovou roletou, ukotvenou ve stropě prodejny. Vložit do košíku nebalené pečivo nebo ovoce či zeleninu, které vyžadují zvážení, naopak problém není.

Čas, který zákazník může věnovat nákupu, není nijak omezený. Když nákup dokončí, jde k samoobslužné pokladně, která je shodná s těmi, jež se už běžně zabydlely v některých supermarketech. Jen nemá otvory pro vkládání mincí a bankovek. U pokladny nejprve načte z displeje mobilu QR kód, poté může začít skenovat čárové kódy zboží. Co je třeba, to zákazníkovi pokladna zváží a rovnou mu ukáže cenu. Druhy nebaleného pečiva si nakupující naťuká přes obrázky na dotykové obrazovce pokladny.

Po načtení všech položek zákazník nákup potvrdí a zaplatí kartou. Při odchodu z prodejny si musí dveře opět otevřít QR kódem.

Pomoc v nouzi si přivolá zákazník červeným tlačítkem

Pokud se zasekne pokladna nebo čtečka QR kódu odmítne otevřít dveře, zákazník má u pokladny k dispozici červené nouzové tlačítko, které jej spojí se vzdáleným pultem centrální ochrany. Jeho pracovníci by ale již o přítomnosti zákazníka v samoobslužné prodejně měli vědět, protože při načtení kódu při vstupu o zákazníkovi dostávají automatické avízo. Samotný pohyb zákazníka mohou sledovat prostřednictvím kamer, které zprostředkovávají obraz z každého koutu obchůdku. Na zákazníka pak mohou mluvit skrze reproduktor v prodejně. Ovšem zákazník žádný mikrofon nemá, s pracovníky pultu centrální ochrany se může spojit pouze telefonicky.

Jak je patrné, první plně automatická prodejna může fungovat pouze díky moderním technologiím, zase až tak moc jich ale uvnitř ní nenajdete. Jde o několik čteček QR kódů, samoobslužnou pokladnu, kamerový systém a reproduktory. K nim musíme připočítat také nouzové tlačítko pro zákazníka a dvě nenápadné klíčové dírky na zdi. Ty jsou pro prodavačku, která když vstupuje do prodejny, ukončí zasunutím a pootočením klíčku noční samoobslužný režim. Naopak při odchodu jej stejný způsobem dokáže aktivovat. Jde o pár vteřin, kdy prodejna sama zatáhne uzeniny kovovou roletou a umožní vstup pouze nočním vchodem.

Krádeží prý bez prodavaček nepřibude

V prodejně zákazníci nenajdou například žádná speciální opatření proti krádeži. Té by při samoobslužném provozu mělo zabránit především to, že COOP díky bankovní identitě ví jmenovitě, kdo přesně v prodejně je. Celý nákup je navíc zaznamenán kamerami. Pokud dojde k nějakému incidentu, pracovníci pultu centrální ochrany mají možnost prodejnu uzavřít a přivolat policii.

„Je tam rozdíl v chování anonymního zákazníka při běžném nákupu a identifikovaného nakupujícího v bezobslužné prodejně. My v rámci bankovní identity známe nejen to, jak se zákazník jmenuje, ale i jeho kontaktní údaje, takže mu můžeme třeba poslat e-mail s upozorněním, že asi nedopatřením něco nezaplatil. Nebo tyto údaje můžeme předat policii,“ upozorňuje Pavel Kozler, výkonný ředitel společnosti Knowinstore, která je autorem technického řešení automatického prodeje.

„Provoz ze zahraničí ukazuje, že ztrátovost u těchto systémů není vyšší než u běžných systémů, protože zákazník si uvědomí, že je identifikovatelný,“ dodává Lukáš Němčík.

Druhou automatickou prodejnu COOP otevře v Českém Krumlově

Inspiraci COOP hledal u sesterských družstev ve Skandinávii. Příprava na spuštění první samoobslužné prodejny trvala skupině spotřebních družstev COOP jeden rok. Rekonstrukce strakonické prodejny probíhala, až na 14denní výjimku, za provozu. Náklady na ni včetně pořízení všech technologií činí u strakonické prodejny necelé 2 miliony korun.

Druhou plně automatizovanou prodejnu COOP plánuje otevřít v červnu v Českém Krumlově. Tentokrát půjde o obchod se zhruba třikrát větší prodejní plochou, než je ta ve Strakonicích.

Podle Lukáše Němčíka COOP v budoucnu plánuje bezobslužnost uplatňovat ve třech variantách – malá prodejna, větší prodejna a modulární neboli kontejnerová prodejna. Kontejnerová prodejna by byla určena pouze pro místa, jakými jsou například továrny či větší výrobní provozy, kde by byla doplňkem kantýn nebo jídelních automatů. Pouze u této třetí varianty COOP nepočítá s žádnou přítomností prodavačů a tento typ prodejny by měl mít výrazně méně položek v sortimentu.