Slevy týdne: přírodní kosmetika, barefoot boty, outdoor výbava i zdravé snacky

Ušetřete s Vitalií: Jarní nákupní sezóna přeje výběru kvalitnějšího zboží za lepší ceny. Tentokrát jsme pro vás vybrali slevy na přírodní kosmetiku bez syntetických ingrediencí, pohodlné barefoot boty, outdoorové vybavení i zdravé pochutiny. Několik akcí platí jen do konce tohoto týdne.
100% Pure: přírodní kosmetika se slevou 10 %

Americká značka 100% Pure stojí na jednoduchém principu – žádná syntetické barviva, žádné umělé vůně, žádné kontroverzní konzervanty. Produkty jsou barveny přírodními pigmenty z ovoce, zeleniny a rostlin. Kód PURE10 přináší slevu 10 % na celý sortiment e-shopu, od make-upu přes péči o pleť až po vlasovou kosmetiku. Nabídku najdete na 100percentpure.cz, akce platí do konce srpna 2026.

Shapenbarefoot: barefoot boty se slevou 10 %

Barefoot obuv podporuje přirozený pohyb chodidla, posiluje drobné svaly nohy a zlepšuje držení těla. E-shop Shapenbarefoot nabízí široký výběr barefoot bot pro ženy, muže i děti – na každodenní nošení, sport i outdoor. Se slevovým kódem AFFSHPN10 ušetříte 10 % na vybrané modely, sleva se nevztahuje na zlevněné zboží a novou kolekci 2026. Nakupovat můžete na Shapenbarefoot.com do 24. dubna 2026.

SorryGravity: udržitelné boty Cariuma ve výprodeji až −60 %

Outdoor a lifestyle e-shop SorryGravity vyprodává kolekci značky Cariuma se slevami až 60 %. Cariuma je brazilská značka vsázející na udržitelné materiály – bambus, přírodní kaučuk a organickou bavlnu. Jde o pohodlné tenisky vhodné na každodenní nošení i lehký sport. Výprodejovou nabídku najdete přímo na SorryGravity.cz.

Nejoutdoor: vybavení na outdoor se slevou 5 %

Plánujete jarní výlety, turistiku nebo camping? E-shop Nejoutdoor nabízí široký výběr outdoorového vybavení – od oblečení a obuvi přes stany a spacáky až po navigace a světla. Se slevovým kódem SLEVA5 ušetříte 5 % na celý sortiment. Nabídku najdete na Nejoutdoor.cz, akce platí do konce dubna 2026.

Kuchyňské spotřebiče Tefal a Rowenta se slevou a dárkem zdarma

Alza Dny přinesly zajímavé akce na kuchyňské a domácí spotřebiče značek Tefal a Rowenta. Navíc ke každému nákupu dostanete dárek – buď napařovač oděvů Rowenta v hodnotě 1 499 Kč, nebo promo sadu Tefal v hodnotě 129 Kč. Z aktuální nabídky stojí za pozornost:

Nutraceutics: doplňky stravy Advance Days s extra slevou

E-shop Nutraceutics se specializuje na kvalitní doplňky stravy značky Advance – vitamíny, minerály, proteiny a sportovní výživu. Během Advance Days platí speciální akce: zadáním kódu ADVANCE v košíku získáte dalších 50 Kč slevu na každý kus v objednávce. Čím více položek, tím větší úspora. Nabídku najdete na Nutraceutics.cz do 21. dubna 2026.

Vitapur: domácí textil se slevou až 250 Kč

Vitapur je slovenská značka s dlouholetou tradicí v oblasti ložního prádla, polštářů, přikrývek a ručníků. Pokud uvažujete o jarní obnově domácího textilu, přijdou vhod slevové kódy: VITA125 přinese slevu 125 Kč při nákupu od 1 250 Kč, kód VITA250 pak 250 Kč při nákupu od 2 500 Kč. Nakupovat můžete na Vitapur-home.cz do konce června 2026.

Gourmet Kava: výběrová káva se slevou 10 %

Kvalitní káva ráno nastaví tempo celého dne. E-shop Gourmet Kava nabízí pečlivě vybranou kolekci single origin a blend káv z různých koutů světa. Kód DM10 přináší 10% slevu přímo na kolekci GourmetKáva. Najdete ji na Gourmetkava.cz, akce platí do 21. dubna 2026.

Berserkr: sušené maso se slevou 5 %

Sušené maso Berserkr je oblíbený proteinový snack bez zbytečných přídatných látek – ideální na výlety, do práce nebo po sportu. V nabídce jsou jerky z hovězího, vepřového i kuřecího masa v různých příchutích. Se slevovým kódem maso5 ušetříte 5 % na celý sortiment na Berserkr.cz, akce platí do konce května 2026.

Dr. Max: sleva 100 Kč na krmivo a potřeby pro zvířata

Online lékárna Dr. Max myslí i na vaše mazlíčky. Od 19. dubna platí kód ZVIRE100, se kterým ušetříte 100 Kč při nákupu nad 800 Kč v celé kategorii zvířat – krmivo, pamlsky, antiparazitika i doplňky stravy pro psy, kočky i drobná zvířata. Nabídku najdete na DrMax.cz do 26. dubna 2026.

Tento text obsahuje affiliate odkazy. Pokud se přes tyto odkazy na vybraných službách zaregistrujete nebo nakoupíte, získá z toho redakce malou provizi sloužící pro zajištění našeho fungování.

