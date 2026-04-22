Příběhy českých trojčat a čtyřčat: dřív byl počet dětí překvapením z porodního sálu

Osud patrně nejznámějších dvojčat zachycuje báje o založení Věčného města. Tak se přezdívá Římu, který byl založen dvojčaty Romulem a Remem. Trojčata se oproti tomu v mýtech a literatuře obecně vyskytují jen vzácně. V českých pohádkách jim jsou nejblíže postavy tří sudiček. My ovšem ponecháme mýty a pohádky stranou, zajímat nás budou opravdové příběhy trojčat a čtyřčat narozených v naší vlasti.
Typy vícečetného těhotenství
Trojčata se mohou vyvinout jednovaječná nebo ze třech vajíček oplozených třemi spermiemi. Rozdíl mezi nimi spočívá v tom, že trojčata zplozená ze tří vajíček nemusí být stejného pohlaví a vyznačují se odlišnou genetickou výbavou.
Jednovaječná trojčata naproti tomu vznikají z jediného vajíčka a jako taková sdílí stejnou genetickou výbavu a bývají stejného pohlaví. Totožný princip přitom platí i pro vývoj čtyřčat.
Trojčata a čtyřčata v číslech
Šance, že se ženě narodí čtyřčata, se dle statistik rovná 0,00016 % z celkového počtu porodů. A to mluvíme o celosvětovém měřítku, v Česku je pravděpodobnost početí čtyřčat ještě nižší. Celkem na našem území od roku 1950 přišla čtyřčata na svět třiadvacetkrát.
Co se týče trojčat, nejplodnějším byl rok 1997, kdy se z trojčat mohlo těšit 35 maminek. I v roce 1950 byl jejich počet nemalý, trojčata se narodila ve 21 případech. Mezi lety 1993 a 2003 pak podle statistických ročenek přišla na svět v ČR čtyřčata pětkrát a trojčata 173×.
Na nárůst vícerčat mělo vliv umělé oplodnění
Od druhé poloviny 90. let začalo v Česku porodů vícerčat přibývat. Nárůst se přisuzuje vyššímu průměrnému věku rodiček a zároveň častějšímu početí pomocí umělého oplodnění. Dříve při něm totiž lékaři přenášeli dvě a více embryí, aby tím zvýšili šance na otěhotnění dotyčné. To způsobilo nárůst rizikových vícečetných těhotenství.
Obvykle se ovšem jednalo o dvojčata, oproti tomu početí trojčat a dalších vícečetných těhotenství se zdá být na ústupu. Pro ilustraci, v roce 2003 se z celkových 92 335 porodů narodilo 1591 dvojčat, 14 trojčat a jedna čtyřčata. O 9 let později bylo z celkových 106 952 porodů 1987 dvojčat a 8 trojčat. Čtyřčata se toho roku nenarodila žádná. V dalším roce na svět nicméně přišla jedna paterčata.
Trojčata odhalena až při porodu
Údaje o porodech trojčat pochází z 50. let minulého století, ačkoli lze předpokládat, že se rodila již dříve. Plzeň přivítala svá první trojčata roku 1952. Na svět přišla v dubnu v porodnici na Slovanech. Pro všechny přítomné to bylo velké překvapení. Žádný ultrazvuk tehdy zdejší doktoři k dispozici neměli, a tak se domnívali, že slyší tlukot srdce pouze dvou plodů.
Že jde o trojčata, vyšlo najevo až při porodu. Serveru plzenskydenik.cz to sdělila Danuše Šlajerová, jedno z trojčat: „Když maminka porodila mě, která jsem na svět přišla první, a poté Zdenu, porodník jí po deseti minutách řekl, že má v břiše ještě třetí dítě (…) Byly jsme a jsme dodnes takovou plzeňskou raritou, protože do té doby se v Plzni žádná trojčata nenarodila.“
Podobné překvapení čekalo i rodičku a porodníky roku 1955 v bohumínské nemocnici. Také zde neměl nikdo kvůli absenci ultrazvuku až do porodu ponětí, že pomohou na svět rovnou třem přírůstkům. Trojčata byla následně převezena do ostravské nemocnice, jelikož potřebovala kvůli nízké porodní váze do inkubátorů. Ten však měli v Bohumíně jen jeden.
Čtyřčata narozená v Československu
První zdravá čtyřčata se v Československu narodila 1. října roku 1959. Stalo se tak v kutnohorské nemocnici, jejich maminkou byla Marie Hourová. Jedno z nich, holčička Mirka, bylo pojmenováno na počest primáře Miroslava Beneše, který nesl velkou zásluhu na tom, že vše proběhlo v pořádku.
Všechny děti měřily od 48 do 50 cm, jediná dívenka Janička měla pod 2 kg. Aby rodiče příchod čtyřčat lépe zvládali, byla jim na výpomoc poskytnuta zdravotní sestra.
Toho roku se narodila ještě další čtyřčata. V roce 1974 pak dokonce čtyři.
V roce 1983 upoutalo pozornost médií narození čtyřčat herečce Lorně Vančurové. Ta porodila čtyřčata 25. ledna na počátku devátého měsíce těhotenství. Každé z dětí vážilo okolo 2,5 kg, což bylo samo o sobě v té době nezvyklé.
Čtyřčata narozená v České republice
Zkraje ledna roku 1994 přivítala Porodnice u Apolináře další čtyřčata. Mamince se narodila ve 26. týdnu těhotenství. Novorozenci však neměli dostatečně vyvinuté plíce a po narození se potýkali s různými infekcemi. Nejtěžší ze čtyřčat, Davídek, musel navíc po 15 dnech podstoupit operaci kvůli perforaci střeva. Vše ale ustáli a dále už jim zdraví sloužilo.
Poslední čtyřčata se na našem území zrodila 11. června roku 2018 ve Fakultní nemocnici v Motole. Jednalo se o tři holčičky a jednoho chlapečka, kterým rodiče dali jména Anežka, Monika, Klára a Ondřej. Porod proběhl bez komplikací. Nejmenší Anežka vážila 1400 g, nejtěžší z čtyřčat pak byl s 1600 g chlapeček Ondra.
Vícečetné těhotenství a zdravotní rizika
Během vícečetného těhotenství musí budoucí maminky čelit různým nástrahám včetně vyšší potratovosti, chudokrevnosti či vyššího krevního tlaku. Takové těhotenství se pojí s větším množstvím zdravotních rizik jak pro rodičku, tak pro plod. Důkazem toho je, že mrtvorozenost (podíl mrtvě narozených dětí) se u vícečetného těhotenství vyskytuje zhruba dvakrát častěji než u jednočetného.
Vícerčata se kvůli nepříznivé poloze v děloze rodí častěji císařským řezem. Zároveň se rodí dříve, porod obvykle nastává během 36. až 38. týdne těhotenství. S tím se pojí nižší hmotnost narozených vícerčat. Předčasně narozená miminka pak zpravidla musejí nějaký čas zůstat v inkubátoru. Kromě toho se mohou potýkat s respiračními problémy, infekcemi a objevují se také potíže s přijímáním potravy.
Zdroje: csu.gov.cz, idnes.cz, statistikaamy.csu.gov.cz, plzensky.denik.cz