Květnové svátky a nákupy: jeden pátek bude otevřeno, druhý ne

V pátek 1. května, na Svátek práce, zůstávají prodejny otevřené. Lidé si tedy nakoupí bez omezení.
Odlišný provoz ale bude platit o týden později, 8. května, na Den vítězství. V tento den musí mít velké obchody zavřeno. Týká se to prodejen s plochou větší než 200 metrů čtverečních.
„Zejména před druhým květnovým svátkem doporučujeme myslet na to, že většina prodejen bude zavřená,“ říká Dana Bratánková, vedoucí korporátní komunikace a Public Affairs společnosti BILLA Česká republika.
Otevřené mohou zůstat jen malé obchody, večerky, lékárny nebo obchůdky na letištích či nádražích.
Nákup si ale budete moci nechat dovézt, jak jste zvyklí. Například e-shop Košík.cz bude fungovat jako každý jiný den. „Přes oba svátky budeme po celém Česku rozvážet tak, jak jsou zákazníci zvyklí. Vzhledem k tomu, že se v obou případech jedná o prodloužené víkendy, jsme připraveni na rekordní nápor. A to jak od domácností, které budou zůstávat doma a dny využijí třeba k jarním úklidům nebo odpočinku, tak od těch, které budou odzimovávat chalupy a zásoby jim přivezeme buď k autu před odjezdem, anebo přímo do chatové osady,“ uvedl pro Vitalia.cz tiskový mluvčí Košík.cz František Brož.
Prodejní dobu o svátcích upravuje zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě, který začal platit 1. října 2016. Nařizuje, že obchody nad 200 metrů čtverečních musí mít během některých svátků zavřeno. Na dodržování zákona dohlíží Česká obchodní inspekce (ČOI) a za jeho porušování uděluje pokuty.