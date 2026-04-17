Psychiatr, psycholog, psychoterapeut. Kdo je kdo v péči o duševní zdraví

Hana Válková
Dnes
Jeden je lékař, takže může určit diagnózu a předepsat léčiva, další zase odborník na terapii, takže pomůže v rozhovoru najít sebe samého. Do péče o duševní zdraví vstupuje hned několik profesí. Nabízíme přehled, jaké je jejich vzdělání a kompetence.

O duševních problémech se zejména po covidu hovoří často. Některé jsou závažné a vyžadují hospitalizaci, většinu ale stačí řešit ambulantně, přičemž pacient či klient se může setkat hned s několika typy profesí. Rozeznat je od sebe znamená lépe si utřídit očekávání. A možná i ušetřit zklamání.

Co se dozvíte v článku
  1. Psychiatr
  2. Dětský psychiatr (pedopsychiatr)
  3. Klinický psycholog
  4. Dětský klinický psycholog
  5. Psycholog
  6. Klinický psychoterapeut 
  7. Psychoterapeut
  8. Terapeut 
  9. Kouč
  10. Na koho se obrátit
  11. Čí služby hradí pojišťovny

„Psychické a fyzické zdraví jsou na stejné úrovni. Když si necháváme ošetřit zlomenou nohu, nepůjdeme za sousedem, který si o tom přečetl knihu a byl na dvoudenním kurzu – proč bychom to měli dělat s naší psychikou?, upozorňuje klinická psycholožka Markéta Celerová z Asociace klinických psychologů ČR, organizace, jež podporuje profesní zájmy psychologů a klinických psychologů, kteří pracují s dětmi i dospělými.

„Zacházení s duševními poruchami a obtížemi vyžaduje stejně jako u lékaře vysokou odbornou úroveň, bez které by hrozilo poškození zdraví až fatální následky, protože duševní potíže a poruchy bývají někdy spojeny i s rizikem sebevraždy,“ dodává.

Psychiatr

Vzdělání: titul MUDr., lékařská fakulta + atestace v psychiatrii

Kompetence: diagnostika psychických poruch, farmakologická léčba (možnost předepsání léků). Možná je i psychoterapie, pokud má lékař doplněné vzdělání (psychoterapeutický výcvik).

Dětský psychiatr (pedopsychiatr)

Vzdělání: titul MUDr., lékařská fakulta + atestace v dětské a dorostové psychiatrii

Kompetence: diagnostika psychických poruch, farmakologická léčba (možnost předepsání léků). Možná je i psychoterapie, pokud má lékař doplněné vzdělání (psychoterapeutický výcvik).

Klinický psycholog

Vzdělání: titul Mgr., magisterské studium psychologie + kurz Psycholog ve zdravotnictví + atestace v klinické psychologii

Kompetence: diagnostika psychických poruch, poradenství, krizová intervence, psychoterapie (pokud má doplněno vzdělání o psychoterapeutický výcvik)

Dětský klinický psycholog

Vzdělání: titul Mgr., magisterské studium psychologie, atestace v klinické psychologii a dětské klinické psychologii

Kompetence: diagnostika psychických poruch, poradenství, krizová intervence, psychoterapie (pokud má doplněno vzdělání o psychoterapeutický výcvik)

Psycholog

Vzdělání: titul Mgr., magisterské studium psychologie 

Kompetence: kariérní, školní, sportovní nebo poradenská psychologie, osobní rozvoj, HR – personalistika a podobně

Klinický psychoterapeut 

Vzdělání: titul Mgr., magisterské studium psychologie nebo všeobecného lékařství + psychoterapeutický výcvik akreditovaný pro zdravotnictví + atestace z psychoterapie

Kompetence: systematická psychoterapie

Psychoterapeut

Vzdělání: titul Mgr., magisterské studium jakéhokoliv oboru + psychoterapeutický výcvik

Kompetence: podpůrná psychoterapie, osobní rozvoj, poradenství

Další profese, u nichž podmínky nevymezuje zákon:

Terapeut 

Vzdělání: může jím být kdokoliv, žádné požadavky na vzdělání nejsou stanoveny, takže podmínkou není ani to vysokoškolské – před jménem tedy nemusí mít žádný titul. Mohou, ale nemusí mít kurz či kurzy.

Kompetence: jde o poradce, který neléčí, nediagnostikuje, nepředepisuje léčiva

Kouč

Vzdělání: může jím být kdokoliv, žádné požadavky na vzdělání nejsou stanoveny, takže podmínkou není ani to vysokoškolské – před jménem tedy nemusí mít žádný titul. Mohou, ale nemusí mít kurzy, z nich některé jsou akreditované např. ministerstvem školství.

Kompetence: jde o poradce, který neléčí, nediagnostikuje, nepředepisuje léčiva, je tedy spíše poradcem, který v ideální případě dobře mířenými otázkami klienta vede k tomu, aby na ně sám našel odpovědi

Na koho se obrátit

  • když hledáte diagnózu a zvažujete léky → psychiatr
  • když hledáte diagnózu a odborné psychologické testování → klinický psycholog
  • když potřebujete terapii → psychoterapeut
  • když potřebujete poradenství, ale ne léčbu → psycholog

S duševním zdravím může souviset také práce klinického adiktologa nebo adiktologa. Jde o zdravotníka, ovšem nelékařskou profesi, který vystudoval adiktologii, obor vyučovaný pouze na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Adiktolog před jménem používá titul Bc. nebo častěji Mgr. Je odborník, který pomáhá najít cestu ze závislosti, a to ať už té látkové nebo takzvaně nelátkové, kam patří třeba digitální závislost. Pracuje ve zdravotnických nebo sociálních službách, může mít i vlastní soukromou praxi. V jeho kompetenci je diagnostika, terapie, psychoterapie, konzultace nebo motivační rozhovory.

Čí služby hradí pojišťovny

Ne všechnu péči o duševní zdraví hradí zdravotní pojišťovny. Pokud si je nechcete platit sami, musíte buď za psychiatrem, který má s vaší pojišťovnou smlouvu, nebo klinickým psychoterapeutem či klinickým psychologem se smlouvou. Hrazená bývá i péče adiktologůNaopak na pojišťovnu nemůžete čerpat konzultace psychologa, psychoterapeuta, terapeuta nebo kouče. 

Hana Válková

Hana Válková

Redaktorka Vitalia.cz. Vystudovala žurnalistiku a češtinu na Univerzitě Palackého v Olomouci, pracovala v Deníku, na webu TV Nova a iDNES.cz. Píše o zdravotnictví. Je držitelkou novinářských cen Psychiatrické společností ČLS JEP za rok 2021 a 2022. 

