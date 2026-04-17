Psychiatr, psycholog, psychoterapeut. Kdo je kdo v péči o duševní zdraví

O duševních problémech se zejména po covidu hovoří často. Některé jsou závažné a vyžadují hospitalizaci, většinu ale stačí řešit ambulantně, přičemž pacient či klient se může setkat hned s několika typy profesí. Rozeznat je od sebe znamená lépe si utřídit očekávání. A možná i ušetřit zklamání.
„Psychické a fyzické zdraví jsou na stejné úrovni. Když si necháváme ošetřit zlomenou nohu, nepůjdeme za sousedem, který si o tom přečetl knihu a byl na dvoudenním kurzu – proč bychom to měli dělat s naší psychikou?,“ upozorňuje klinická psycholožka Markéta Celerová z Asociace klinických psychologů ČR, organizace, jež podporuje profesní zájmy psychologů a klinických psychologů, kteří pracují s dětmi i dospělými.
„Zacházení s duševními poruchami a obtížemi vyžaduje stejně jako u lékaře vysokou odbornou úroveň, bez které by hrozilo poškození zdraví až fatální následky, protože duševní potíže a poruchy bývají někdy spojeny i s rizikem sebevraždy,“ dodává.
Psychiatr
Vzdělání: titul MUDr., lékařská fakulta + atestace v psychiatrii
Kompetence: diagnostika psychických poruch, farmakologická léčba (možnost předepsání léků). Možná je i psychoterapie, pokud má lékař doplněné vzdělání (psychoterapeutický výcvik).
Dětský psychiatr (pedopsychiatr)
Vzdělání: titul MUDr., lékařská fakulta + atestace v dětské a dorostové psychiatrii
Kompetence: diagnostika psychických poruch, farmakologická léčba (možnost předepsání léků). Možná je i psychoterapie, pokud má lékař doplněné vzdělání (psychoterapeutický výcvik).
Klinický psycholog
Vzdělání: titul Mgr., magisterské studium psychologie + kurz Psycholog ve zdravotnictví + atestace v klinické psychologii
Kompetence: diagnostika psychických poruch, poradenství, krizová intervence, psychoterapie (pokud má doplněno vzdělání o psychoterapeutický výcvik)
Dětský klinický psycholog
Vzdělání: titul Mgr., magisterské studium psychologie, atestace v klinické psychologii a dětské klinické psychologii
Kompetence: diagnostika psychických poruch, poradenství, krizová intervence, psychoterapie (pokud má doplněno vzdělání o psychoterapeutický výcvik)
Psycholog
Vzdělání: titul Mgr., magisterské studium psychologie
Kompetence: kariérní, školní, sportovní nebo poradenská psychologie, osobní rozvoj, HR – personalistika a podobně
Klinický psychoterapeut
Vzdělání: titul Mgr., magisterské studium psychologie nebo všeobecného lékařství + psychoterapeutický výcvik akreditovaný pro zdravotnictví + atestace z psychoterapie
Kompetence: systematická psychoterapie
Psychoterapeut
Vzdělání: titul Mgr., magisterské studium jakéhokoliv oboru + psychoterapeutický výcvik
Kompetence: podpůrná psychoterapie, osobní rozvoj, poradenství
Další profese, u nichž podmínky nevymezuje zákon:
Terapeut
Vzdělání: může jím být kdokoliv, žádné požadavky na vzdělání nejsou stanoveny, takže podmínkou není ani to vysokoškolské – před jménem tedy nemusí mít žádný titul. Mohou, ale nemusí mít kurz či kurzy.
Kompetence: jde o poradce, který neléčí, nediagnostikuje, nepředepisuje léčiva
Kouč
Vzdělání: může jím být kdokoliv, žádné požadavky na vzdělání nejsou stanoveny, takže podmínkou není ani to vysokoškolské – před jménem tedy nemusí mít žádný titul. Mohou, ale nemusí mít kurzy, z nich některé jsou akreditované např. ministerstvem školství.
Kompetence: jde o poradce, který neléčí, nediagnostikuje, nepředepisuje léčiva, je tedy spíše poradcem, který v ideální případě dobře mířenými otázkami klienta vede k tomu, aby na ně sám našel odpovědi
Na koho se obrátit
- když hledáte diagnózu a zvažujete léky → psychiatr
- když hledáte diagnózu a odborné psychologické testování → klinický psycholog
- když potřebujete terapii → psychoterapeut
- když potřebujete poradenství, ale ne léčbu → psycholog
S duševním zdravím může souviset také práce klinického adiktologa nebo adiktologa. Jde o zdravotníka, ovšem nelékařskou profesi, který vystudoval adiktologii, obor vyučovaný pouze na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Adiktolog před jménem používá titul Bc. nebo častěji Mgr. Je odborník, který pomáhá najít cestu ze závislosti, a to ať už té látkové nebo takzvaně nelátkové, kam patří třeba digitální závislost. Pracuje ve zdravotnických nebo sociálních službách, může mít i vlastní soukromou praxi. V jeho kompetenci je diagnostika, terapie, psychoterapie, konzultace nebo motivační rozhovory.
Čí služby hradí pojišťovny
Ne všechnu péči o duševní zdraví hradí zdravotní pojišťovny. Pokud si je nechcete platit sami, musíte buď za psychiatrem, který má s vaší pojišťovnou smlouvu, nebo klinickým psychoterapeutem či klinickým psychologem se smlouvou. Hrazená bývá i péče adiktologů. Naopak na pojišťovnu nemůžete čerpat konzultace psychologa, psychoterapeuta, terapeuta nebo kouče.