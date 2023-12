Co nového proplatí pojišťovny: Příspěvky na genetiku i vakcínu proti oparu

Protože pojišťovny příspěvky vyplácí z fondu prevence, z něhož se nehradí běžná zdravotní péče, mohou si samy do značné míry určit, jak vysoké bonusy budou a na co půjdou. Mezi jednotlivými pojišťovnami proto jsou rozdíly. A bonusy jsou předmětem jejich konkurenčního boje, který je ovšem u zdravotních pojišťoven hospodařících s veřejnými penězi omezen.

Nejzajímavější novinky

Mezi nejzajímavější novinky patří třeba bonus ČPZP, která přispěje od Nového roku 4000 Kč na genetický test před otěhotněním. Budoucí matka se díky němu dozví, zda není přenašečkou některé z genetických odchylek v počtu či struktuře chromozomů. Tyto změny se u matky nemusí projevit, mohou ale vést k závažným vrozeným onemocněním u jejího dítěte.





Další zajímavou novinkou je příspěvek 1500 Kč na odlehčené (tj. plastové) sádry a karbonové fixace zlomenin. U VZP jej budou poskytovat dětem a dospívajícím do 18 let.

Nedávno se na trh v ČR dostaly nové vakcíny proti RS viru a pásovému oparu. Některé pojišťovny na to zareagovaly speciálními příspěvky na toto očkování, které jsou určeny dospělým a seniorům. Příspěvek na očkování proti RSV má nově Oborová ZP a VZP, proti pásovému oparu VZP a ZP Škoda.

Trendem je také klientům pomoci zhubnout. ZP ministerstva vnitra proto má nový Program podpory prevence obezity. Oborová ZP pak v testovacím režimu příští rok vyzkouší pilotně Stop obezitě. V rámci něj vybraným pojištěncům uhradí několik konzultací s nutričním specialistou, a to i ty online. Vést by měly ke snížení hmotnosti. Jak server Vitalia.cz informoval mluvčí OZP František Tlapák, kapacita pilotní fáze programu Stop obezitě je ovšem v tuto chvíli již vyčerpána. Pojišťovna ovšem nevylučuje, že příští rok program poupraví tak, aby se dostalo i na další klienty.

Také pro letošek platí, že ZP proplacení některých příspěvků podmiňují účastí na preventivních prohlídkách a screeningových programech (rakovina prsu, děložního hrdla, tlustého střeva a brzy i prostaty). Jejich absolvování kvůli čerpání příspěvků netřeba dokládat, pojišťovna prohlídky vidí, protože tuto péči lékařům proplácejí.

Žádat lze přes bankovní identitu

Podání žádosti ke ZP je od letošního roku velmi jednoduché, protože všechny už používají přihlašování klientů pomocí bankovní identity. Tedy stejného přístupu, jaký má klient do elektronického bankovnictví.





S pomocí bankovní identity ale můžete s pojišťovnou komunikovat mnohem šířeji. Tímto způsobem ji lze také dvakrát do roka změnit.

Bankovní identita slouží ke spolehlivému ověření totožnosti, takže ji využívají i různé státní instituce. Při online komunikaci se ZP si proto klient nemusí vymýšlet žádná uživatelská jména ani hesla. Vše zvládne prostřednictvím právě bankovní identity. Ta je, logicky, dostupná ale jen lidem, kteří používají elektronické bankovnictví.

RBP bonusy teprve zveřejní

Ne všech sedm zdravotních pojišťoven ale už v prosinci mělo jasno, jak bonusy pro rok 2024 budou vypadat. Zatímco VZP podobu novinek oznamuje postupně už od září, zástupce zdravotní pojišťovna RBP Vitalii napsal, že je tento krok čeká až po Novém roce. Preventivní a bonusové programy zdravotní pojišťovny RBP budeme veřejně prezentovat až na počátku roku 2024, napsal mluvčí RBP Ivo Čelechovský. K této pojišťovně se proto formou aktuality vrátíme později.

Níže najdete výčet novinek, které již pojišťovny oznámily či poslaly na vyžádání našemu webu. Pojišťovny řadíme dle počtu klientů, a to sestupně. Pořadí jde tedy od největších po nejmenší ZP.

Přehled novinek pro rok 2024

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP)

VZP má hned několik novinek, které už pečlivě představila. Ostatně příští rok bude mít v rezervním fondu tato pojišťovna 1,6 miliardy korun, což je o 63 % více než letos.

Nový a těsně před koncem roku pojišťovnou prezentovaný je příspěvek ve výši 1500 Kč pro děti na odlehčené a karbonové fixace zlomenin.

Nový je příspěvek pro nedonošená miminka až 3000 Kč pro novorozence s porodní váhou do 1500 gramů.

Nový příspěvek na očkování proti pásovému oparu až 3000 Kč za rok je určen klientům nad 50 let.

Příspěvek na očkování proti RSV až 2000 Kč lze čerpat už od podzimu 2023, je určen seniorům nad 60 let a také těhotným ženám. U nich se ale čeká, až dorazí na tuzemský trh již registrovaná vakcína. V proplácení tohoto bonusu bude VZP pokračovat i po Novém roce.

Některé původní příspěvky budou moci být v roce 2024 využity šířeji. Např. příspěvek na pohybové aktivity dětí ve výši 2000 Kč bude možné čerpat také na školní lyžařský zájezd. Stačí po jeho skončení předložit potvrzení školy. Ovšem pozor, kdo jej vyčerpá na zájezd, nemůže jej už čerpat na některý z kroužků.

Příspěvek 2000 Kč na paruku nově mohou čerpat také pojištěnci s alopecií. Onkologické pacientky jej nově využijí na pořízení protetické podprsenky po ablaci prsu nebo na použití chladicí čepice při chemoterapii.

Příspěvek na rehabilitační a rekondiční aktivity ve výši 2000 Kč nově mohou čerpat také diabetici.

Příspěvek na očkování proti HPV až 1500 Kč za rok mohou nově čerpat i dospělí pojištěnci.

VZP také zvyšuje řadu stávajících příspěvků. Např. ten na dentální hygienu bude proplácet místo 500 Kč nově 1000 Kč, na pohybové kroužky a permanentky půjde nově místo 1000 Kč u dětí o 2000 Kč (lze využít nově i na zmiňovaný školní lyžák), na rehabilitační a rekondiční aktivity místo 1000 Kč nově 2000 Kč, u odvykání kouření se příspěvek zvyšuje z 1000 Kč na 2500 Kč.

Navýšené budou i příspěvky na očkování nehrazená z veřejného zdravotního pojištění (HPV, meningokok B, plané neštovice, virová hepatitida A, klíšťová encefalitida).

Pozor, pro rok 2024 pojišťovna pozměnila podmínky čerpání bonusů. Po Novém roce už nebude možné žádat o příspěvek s platebním dokladem z roku 2023.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZP MV)

Novinkou u této pojišťovny bude Program podpory prevence obezity, v němž může každý klient, který splní podmínky, čerpat ročně až 4000 Kč. Pojišťovna přispěje těm, kteří se zapojí do snahy zhubnout a udržet se v kondici u vybraných poskytovatelů zdravotních služeb.

ZP MV také v Programu podpory duševního zdraví rozšiřuje počet terapeutů, u kterých lze absolvovat konzultaci, s příspěvkem až 4000 Kč za rok.

V roce 2024 také plánuje v rámci Programu onkologické prevence uzavřít smlouvy o spolupráci s komplexními onkologickými centry, kde by klienti mohli čerpat bonus až 2000 Kč na celkovou onkologickou prohlídku. Výhodou by bylo, že by všechna nutná vyšetření absolvovali v jeden den a v jednom centru.

V rámci tohoto programu pojišťovna nově přispěje až 1000 Kč klientkám na vyšetření mamografem, u kterého lékařům pomáhá číst snímky umělá inteligence.

U Programu pro dárce krve příští rok ZP MV sníží povinný počet odběrů krve ze šesti na pět. Kdo podmínku splní, může získat příspěvek na lázeňské procedury. Pojišťovna chce touto změnou podpořit bezpříspěvkové darování krve.

Zásadní změnou pro rok 2024 bude, že čerpání příspěvků z Programu prevence zubních onemocnění zaměřeného na nácvik dentální hygieny a Programu zdravého životního stylu pro podporu sportovních aktivit bude u dospělých podmíněno účastí na preventivní prohlídce u praktického lékaře.

Těm, kteří pravidelně absolvují preventivní prohlídku u praktického lékaře, chceme poděkovat příspěvkem na dentální hygienu nebo sportovní aktivity nebo na zdravotnický prostředek určený k prevenci trombózy, sděluje mluvčí ZP MV Jana Schillerová.

ZP MV navíc zvyšuje příspěvek za účast na screeningových programech, a to z 250 Kč na 1000 Kč.

Pro rok 2024 ZP mírně pozměnila podmínky čerpání benefitů. Nově si o ně klienti mohou žádat prostřednictvím portálu E-komunikace. Naopak e-mailem žádosti pojišťovna nepřijímá.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP)

Těsně před Vánoci informovala o jedné novince, a to o programu s názvem BabyGen, v němž bude možné čerpat částku až 4000 Kč.

Příspěvek je určen na genetické vyšetření před plánovaným těhotenstvím. Jedná se o genetickou analýzu závažných dědičných onemocnění, která vede k odhalení a minimalizaci rizik narození dítěte s těmito nemocemi, sděluje mluvčí ČPZP Elenka Mazurová.

Podrobnosti k programu sdělí pojišťovna po Novém roce.

Oborová zdravotní pojišťovna (OZP)

Novinkou u OZP je příspěvek na psychoterapii. V tomto případě je určen na prezenční formu, tedy osobní účast pojištěnce u odborníka. Příspěvek funguje tak, že klient, který má o něj zájem, v bonus promění své kredity v aplikaci Vitakarta.

Prostřednictvím kreditů je nově možné získat příspěvek na paruku při alopecii.

OZP v roce 2024 zvyšuje příspěvky prostřednictvím Kuponů pro těhotné a pro novorozence, a to z 1500 na 3000 Kč. Klienti zároveň mohou rozšířit možnost čerpání tohoto příspěvku i na očkování proti RSV.

Novinkou, zavedenou od listopadu 2023, je možnost nahlížet prostřednictvím Vitakarty na lékařem nekomentované výsledky laboratorních vyšetření pořízených v sítích Synlab a Spadia. V roce 2024 chceme do tohoto projektu zapojit další laboratorní sítě, abychom posílili pokrytí celé ČR, informuje mluvčí František Tlapák. Pojištěnci proto mohou sdílet výsledky s dalšími lékaři, takže se případně vyhnou zbytečnému opakovaném vyšetření v krátké době po sobě.

Podobně pokračuje také poskytování příspěvků pojištěnkám na mamografické vyšetření vyhodnocovaném s pomocí umělé inteligence. I tady by OZP chtěla rozšířit síť pracovišť, kam mohou klientky zamířit.

Pojišťovna i po Novém roce bude proplácet prevenci rakoviny prostaty zjišťované z krve (tzv. PSA), a to mužům od 40 do 49 let. Ti dostanou toto vyšetření proplaceno bez předchozího doporučení lékaře, a to na kterémkoliv odběrovém místě Synlab.

OZP také pokračuje v možnosti proměnit kredity v příspěvek na ozdravné pobyty dětí. V roce 2024 je ale už sama nebude pořádat.

Náklady čerpané z fondu prevence v roce 2023

Zdravotní pojišťovna Náklady 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 981 mil. Kč 201 Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky 213 mil. Kč 205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 340 mil. Kč 207 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 240 mil. Kč 209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 55 mil. Kč 211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR 320 mil. Kč 213 Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna 110 mil. Kč

Zdroj: PR agentura Bison & Rose

Vojenská zdravotní pojišťovna (VoZP)

Zavedla pro rok 2024 jednu novinku a zvýšila hned několik příspěvků.

Od prosince ve zkušebním provozu funguje nový program s názvem Zdravý pojištěnec, jenž v ostrém provozu pokračuje příští rok. Jeho cílem je motivovat klienty k absolvování preventivních prohlídek a doporučených screeningových vyšetření s ohledem na věk a pohlaví.

Program má podobu mimořádného bonusu 1000 Kč. Tuto částku lze čerpat nad rámec dosavadních příspěvků, a to jednou do roka. Podmínkou čerpání je registrace a předchozí vykázání preventivních prohlídek, zejména u praktického lékaře či gynekologa.

Příspěvek pojištěnec nedostane hotově či bezhotovostně, ale může jej uplatnit v souvislosti s nákupem určitého zboží či služeb. Třeba péčí o oční zdraví (nové brýle, čočky, nehrazená vyšetření a operace vč. plastiky víček) nebo ústní péčí (dentální hygiena, kartáčky, zubní pasty nebo nehrazené zubní a ortodontické výkony a materiál). Příspěvky lze použít také na nákup hormonální antikoncepce, doplňků stravy, pohybovou aktivu či rehabilitaci.

Na stejné aktivity je možné čerpat také příspěvek pro dárce krve či některé z jejích složek včetně plazmy. Příspěvek aktuálně činí 300 Kč, od Nového roku jej pojišťovna zvyšuje na 500 Kč. Příspěvek pojišťovna nepřiděluje za každý odběr, nýbrž za každý třetí odběr. Pokud tedy má někdo za rok šest odběrů, jeho příspěvek bude v roce 2024 činit 1000 Kč. Kdo má devět odběrů, získá 1500 Kč a za 12 odběrů bude příspěvek 2000 Kč.

Důvod zvýšení je nasnadě – dárcovství je nanejvýš zdravotně i společensky prospěšné a jako takové je žádoucí jej podporovat, uvádí vedoucí oddělení marketingu VoZP Jan Mates.

VoZP navyšuje také příspěvek těhotným ženám a ženám po porodu. Nyní činí 1500 Kč, nově bude 2000 Kč. Bude jej nově možné čerpat, kromě dalších položek, na jakékoli genetické vyšetření plodu (nikoli jen na prvotrimestrální screening jako dosud) a také na 3D/4D ultrazvukové vyšetření plodu, uvádí příklady Jan Mates. Ale také na úhradu laktační poradkyně, předporodní kurz, těhotenské cvičení či dentální hygienu.

Příspěvek na pomůcky k péči o miminko se rovněž zvýší z 1500 Kč na 2000 Kč. Je určen na úhradu kojicích kloboučků, polštářů, odsávaček mléka, speciálních podprsenek či vložek do nich, ale lze jej použít také na nákup či půjčení monitoru dechu pro novorozence. Příspěvek je určen také třeba na chůvičky, teploměr, váhu či odsávačku nosních hlenů.

Podrobnosti o využití příspěvků a podmínkách čerpání jsou uvedeny na webu VoZP.

Zdravotní pojišťovna Škoda (ZPŠ)

Svým klientům, mezi které rozhodně nepatří jen zaměstnanci podniku Škoda, nabízí 40 různých benefitů. Příští rok přibudou další a ZPŠ v nich plánuje rozdělit na 63 milionů korun.

Novinkou je příspěvek na očkování proti pásovému oparu ve výši 2000 Kč. Do podpory péče o matku a dítě ZPŠ nově zařazuje příspěvek na podrobné morfologické zhodnocení plodu ve výši 1000 Kč.

A některé stávající příspěvky pojišťovna výrazně navyšuje. Mezi ně patří bonus na podporu psychického zdraví, který letos činí 2000 Kč, od Nového roku ale bude možné zpětně čerpat 4000 Kč.

Příspěvek na nutriční poradenství pojišťovna zvyšuje z 1000 Kč na 2000 Kč.

Kromě toho nově mohou klienti oba tyto příspěvky čerpat i na online poradenství. A to prostřednictvím certifikovaných kurzů, podotýká Petr Kvapil, asistent ředitelky ZPŠ. Pojišťovna tak chce napomoci k lepší dostupnosti této péče.

ZPŠ zvyšuje také příspěvek na dentální hygienu u pojištěnců nad 18 let, a to na 400 Kč.





Na očkování proti žloutence A a B bude v roce 2024 k dispozici příspěvek 800 Kč na každou dávku, tedy čerpat bude možné 3× 800 Kč. Dosud šlo o tuto částku žádat pouze jedenkrát, a to až po dokončení očkovacího schématu.

Pojišťovna navyšuje také příspěvky na prevenci karcinomu prsu. Na vyšetření ultrazvukem místo 600 Kč bude příspěvek 800 Kč, na vyšetření mamografem se zvyšuje z 800 na 1000 Kč.

ZPŠ patří mezi několik pojišťoven, u kterých lze čerpat příspěvek na nitrooční operace očí. V roce 2024 se pravidla bonusu upravují tak, že o něj bude možné žádat na každé oko. Místo částky 1000 Kč tak bude možné žádat až o 2000 Kč.

Z hlediska pravidel vyplácení bonusů se podle Petra Kvapila nic zásadního nemění. Pojišťovna ale připomíná základní podmínky. Jsou tyto:

Doklady k proplacení nesmí být starší 3 měsíců.

Žádost s doklady lze poslat i elektronicky, a to e-mailem, datovou schránkou

či Portálem ZP.

Proplácí pouze bezhotovostně na bankovní účet.

Příspěvky jsou jednorázového charakteru a musí se příspěvek vyčerpat najednou.

Nelze tedy nasčítávat částky do maximální výše příspěvku. (Výjimka je pouze u moderních léčebných metod, u podpory péče o duševní zdraví a některých očkování, např. klíšťová encefalitida, meningokok).

Příspěvky bude proplácet od 1. 2. 2024 do 29. 11. 2024.