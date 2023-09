VZP zavede pět nových bonusů, zvýší příspěvek na dentální hygienu a rehabilitaci

Novinky v bonusovém programu VZP Příspěvek 3000 Kč na očkování proti pásovému oparu pro klienty od 50 let.

Příspěvek 3000 Kč pro novorozence s porodní váhou do 1500 g.

Příspěvek až 2000 Kč na rehabilitační a rekondiční aktivity. Je určen dětem i dospělým.

Příspěvek na pohybové aktivity ve výše 2000 Kč nově lze čerpat také na lyžařský kurz pořádaný školou.

Příspěvek 2000 Kč nově mohou čerpat na paruku také pojištěnci s alopecií. Onkologické pacientky jej nově využijí na pořízení protetické podprsenky po ablaci prsu nebo na použití chladicí čepice při chemoterapii. Zdroj: VZP

VZP příští rok ke všem příspěvkům na očkování přidá jeden zcela nový, a to příspěvek na očkování proti pásovému oparu. Pojištěnci nad 50 let za rok mohou vyčerpat 3000 Kč. Příspěvek reaguje na novou vakcínu pro dospělé, kterou praktičtí lékaři očkují od května letošního roku. Jedna dávka vychází kolem 5000 Kč včetně aplikace, přičemž k plné ochraně jsou potřeba dávky dvě.





Správní rada také odsouhlasila, že i příští rok pojišťovna bude přispívat na vakcinaci proti RS virům. Výše příspěvku zůstává stejná jako letos, tedy 2000 Kč. Bonus mohou zpětně čerpat pojištěnci VZP nad 60 let. Pojišťovna jej zavedla letos v září. Očkování novou vakcínou vychází zhruba na 5000 Kč, je určeno seniorům a potřeba je jedna očkovací dávka. Na trh se nyní chystá také vakcína proti RSV konkurenčního výrobce, která kromě seniorů bude určena i těhotným ženám, aby skrze ně byl chráněn také novorozenec až do půl roku věku.

Příspěvky na očkování Níže jsou vyjmenované ty, které již existují a zůstanou zachovány i v roce 2024, ale VZP u nich příští rok navýší proplácenou částku. Pro děti HPV – příští rok VZP bude proplácet 1500 Kč místo současné tisícikoruny

– příští rok VZP bude proplácet místo současné tisícikoruny Meningokok B – příspěvek bude příští rok 2000 Kč místo současných 1500 Kč

– příspěvek bude příští rok místo současných 1500 Kč Plané neštovice – příspěvek bude 1000 Kč místo současných 500 Kč

– příspěvek bude místo současných 500 Kč Virová hepatitida A – příspěvek bude 1000 Kč místo 500 Kč Pro dospělé Klíšťová encefalitida – příští rok bude možné čerpat 700 Kč místo současných 500 Kč

– příští rok bude možné čerpat místo současných 500 Kč Plané neštovice – 1000 Kč místo současných 500 Kč

– místo současných 500 Kč Meningokok B – 2000 Kč místo 1500 Kč Pozn.: Příspěvky mohou čerpat jen ti, kteří nepatří mezi pojištěnce, jež mají nárok na hrazené očkování.

Bonusy pro těhotné, mámy a miminka

Změny se týkají také příspěvků, které provází mateřství a novorozence. VZP od ledna 2024 zavádí zcela nový příspěvek určený rodinám předčasně narozených dětí s velmi nízkou porodní hmotností. Tedy rodinám dětí s porodní váhou do 1500 gramů.

Příspěvek pro rodiny s dětmi, které přišly na svět s velmi nízkou porodní váhou, bude činit 3000 Kč. Čerpat je bude možné na nákup speciální výživy, mateřského mléka z banky nebo na rehabilitační péči. VZP jej tradičně bude proplácet zpětně a částku pojišťovna proplatí jednou za rok.

„Pokrytí potřeb takových dětí je nákladné a my chceme těmto rodinám finančně pomoci, aby to neměli tak dramatické,“ říká místopředsedkyně VZP, poslankyně a lékařka Věra Adámková.

VZP také příští rok navýší příspěvky pro budoucí maminky či ženy po porodu. Z dosavadních 4000 Kč to bude na částku 5000 Kč. O peníze lze žádat v těhotenství, ale i až 12 měsíců po porodu. Jde o příspěvek na nehrazená screeningová vyšetření v těhotenství, laktační poradenství, vhodnou pohybovou aktivitu nebo pomůcky pro miminko zakoupené v lékárně a podobně.





Rodičům kojenců do jednoho roku pak VZP opět přispěje na vaničkování a plavání. Nově ale bude příspěvek 2000 Kč místo dosavadních 500 Kč.

Příspěvek na dentální hygienu

Letos VZP do bonusů vrátila oblíbený příspěvek na dentální hygienu, který činí 500 Kč. Příští rok jej zdvojnásobí a pojištěncům, kteří si o něj požádají, proplatí 1000 Kč.

„Již osm let známe pojem stomatologická hypertenze, a to značí, že nemůžeme oddělovat zdraví dutiny ústní od celkového zdraví. Obojí spolu souvisí. A u nás není stav chrupu něco, nad čím bychom si mohli výskat, a to mimo jiné i proto, že zanedbáváme prevenci. Proto VZP navyšuje o sto procent příspěvek na dentální hygienu,“ uvedla Věra Adámková.

Podle mluvčí VZP Viktorie Plívové tento příspěvek patří za první pololetí roku 2023 k těm nejžádanějším. „U dos­pělých je podmíněn účastí na preventivní prohlídce u praktika v posledních 24 měsících (u dětí je nabízen bez této podmínky), i tak si o něj už letos stihlo požádat víc než 70 tisíc lidí,“ říká mluvčí.

Pohybové aktivity

Vítanou vratkou do rodinného rozpočtu bývají příspěvky spojené s pohybem. Část z nich VZP příští rok navýší a také zavede jednu novinku. Tou je to, že u dětí bude možné bonus nově čerpat také na lyžařský výcvik pořádaný školou. Dosud to bylo možné jen na kroužky, které byly předplaceny na pololetí či jiné dlouhodobější aktivity (cvičení v Sokole či různých sportovních klubech). Na tyto aktivity se bude příspěvek příští rok vztahovat také. Stejně jako např. na kroužky zaměřené na tanec.

„U lyžařských výcviků jsme měli velkou diskuzi s Ministerstvem zdravotnictví i Ministerstvem školství. Z terénu už několik let přichází informace, že je poměrně vysoké procento dětí, jejichž rodina na zaplacení výcviku nemá. Nebo mají na ubytování a stravu, ale už nemají na permanentku, takže na hory jedou, ale nelyžují, což je špatně,“ uvádí Věra Adámková. A pro server Vitalia.cz doplnila, že příspěvek se ale nebude vztahovat na školy v přírodě a zatím ne ani na plavecký kurz.

Novinkou je, že jak pro dospělé, tak pro děti se bonusy na pohybové aktivity navyšují. U dětí od 1 roku do 18 let pojišťovna proplatí místo současné tisícikoruny dvojnásobek – nově tedy 2000 Kč. Dospělí budou moci místo 500 Kč čerpat v roce 2024 1000 Kč. Příspěvek se vztahuje také na startovné.

Odpočinek ve jménu zdraví

Také příští rok si budou moci dospělí, kteří si prošli prevencí proti rakovině, požádat o příspěvek na rekondiční či rehabilitační aktivity. Letos pojišťovna proplácí až 1000 Kč na saunování či zdravotní masáže. Příští rok se bonus zdvojnásobí na 2000 Kč a bude možné ho čerpat také na elektroterapii, vakuum kompresní terapii, termoterapii, hydroterapii či ošetření laserem apod.

Navíc nově příspěvek na tyto formy terapií budou moci čerpat také děti. „To proto, že některé vyžadují zvýšenou péči,“ vysvětluje změnu Věra Adámková s tím, že bonus má přispět pojištěncům, kteří potřebují rehabilitační aktivity, které ale už nejsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Příspěvky spojené s dietami

V platnosti zůstávají příspěvky na bezlepkovou dietu, které budou v příštím roce v podobě 2× 4000 Kč.

VZP i v roce 2024 přispěje také na nízkobílkovinnou dietu, a to 2× 6000 Kč.

Diabetici budou moci i nadále čerpat příspěvek 1000 Kč na nehrazené pomůcky (platí pro děti i dospělé) a na odbornou péči o nohy 3000 Kč (jen dospělí).

Příspěvky pro dárce

Jde o příspěvky pro ty, kteří darují krev, plazmu, krevní destičky, kostní dřeň či ledvinu. VZP je nově bude dělit, což bude mít také vliv na bonusy.

Aktivní dárci – z pohledu VZP to budou ti, kteří si prošli za rok alespoň jedním bezplatným odběrem. Tito dárci budou mít v roce 2024 nárok na příspěvek 4000 Kč (nyní to jsou 3000 Kč), a to na rehabilitační, rekondiční aktivity lázeňského typu a zdravotní cvičení. Neaktivní dárci – tedy ti ocenění medailí Zlatý kříž ČČK, Plaketou ČČK. Tito dárci získají navíc 500 Kč za rok na rehabilitační a rekondiční aktivity lázeňského typu.

Dárcům orgánů VZP příští rok přizná bonus 10 000 Kč, které budou moci využít na lázeňskou péči, nákup sportovního vybavení nebo vitaminů či jiných doplňků stravy.

Ostatní příspěvky

VZP příští rok zachová příspěvky na preventivní prohlídku v onkologických centrech, ultrazvukové vyšetření prsu, prevenci melanomu či příspěvek na pomůcky při onkologické léčbě nebo alopecii (2000 Kč). Výše těchto bonusů se až na zmíněné pomůcky nemění, zůstává stejná jako letos.

Novinkou ale je, že dosavadní příspěvek 2000 Kč určený na paruku u onkologických pacientů mohou nově využít i pacienti s alopecií. Navíc příspěvek je rozšířen i o nákup speciální podprsenky pro ženy, které následkem rakoviny přišly o prs. Onkologičtí pacienti tuto částku mohou využít nově jako příspěvek při použití chladicí čepice při chemoterapii.

VZP také příští rok zachovává příspěvek pro dospělé na odvykání kouření, který navyšuje z 1000 Kč na 2500 Kč, příspěvek na trénink paměti pro klienty nad 65 let, který navyšuje z 500 Kč na 1000 Kč.

V platnosti zůstává také příspěvek na zvýšení dostupnosti psychosociální podpory, který činí 500 Kč na jedno sezení. Celkem lze za rok čerpat 5000 Kč.

Jak proplácení bonusů funguje

Všechny výše uvedené příspěvky vyplácí VZP zpětně těm klientům, kteří o ně požádají. Peníze vydává ze svého fondu prevence, z nějž se nehradí běžná zdravotní péče (ta je hrazena ze základního fondu ZP).





Předseda správní rady VZP Tom Phillip uvedl, že pojišťovna jak letos, tak příští rok počítá s tím, že příspěvek dostane každý klient, který si o něj zažádá a doloží, že na něj má nárok. Pojišťovna totiž může v případě vysokého zájmu o jeden typ příspěvku (tradičně žádané jsou ty na dentální hygienu a očkování) do jeho vyplácení přesunout peníze určené na příspěvky, o které není takový zájem. Dostane se tak na všechny zájemce. Peníze pojišťovna na účet zasílá zpravidla 14 dnů po podání žádosti.

Pravidla pro čerpání příspěvků pro příští rok zůstávají téměř shodná. Je potřeba vyplnit žádost, většinou poslat kopii dokladu o zaplacení ne starší tří měsíců. Tato podmínka ale neplatí např. u příspěvků na očkování.

Klienti ale musí počítat s tím, že žádosti o některé příspěvky pojišťovna přijímá pouze online – letos to je např. žádost o příspěvek na dentální hygienu, saunu či masáž. Příští rok to bude dentální hygiena i příspěvek na rehabilitační aktivity. Další příspěvky proplatí pouze tehdy, pokud pojištěnec absolvoval prevenci. Jde o dentální hygienu u dospělých nebo příští rok nový příspěvek na rehabilitační a rekondiční aktivity lázeňského typu, kde dospělý zájemce o něj musí v uplynulých 24 měsících absolvovat některých ze screeningů zaměřených na onkologická onemocnění. Tedy vyšetření zaměřené na rakovinu tlustého střeva, děložního hrdla či prsu.

Ideální je vše s pojišťovnou řešit online přes aplikaci Moje VZP. Do ní si rodiče mohou přidat i děti, ale musí počítat s tím, že chvíli trvá, než žádost o přidání dítěte pojišťovna schválí. Vyplatí se tak tuto záležitost řešit dříve než v prosinci, kdy proplácení příspěvků končí.

Přehled všech příspěvků na rok 2024