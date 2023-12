VZP změnila podmínky čerpání bonusů. Letošní účtenku v roce 2024 neuplatníte

Konec klouzavých žádostí

Hlavní změny v pravidlech jsou tři.

Nově pojišťovna přestane uznávat platební doklady z konce roku v roce následujícím. To znamená, že pokud chcete žádat příspěvek na to, co jste uhradili nedávno, musíte to udělat ještě letos. Po Novém roce totiž pojišťovna již platební doklady s datem z roku 2023 neuzná.

Čas na čerpání letošních bonusů mají uživatelé aplikace Moje VZP do konce roku, při osobním podání žádosti o příspěvek či žádání datovou schránkou nebo poštou u některých příspěvků lhůta končí už v polovině prosince.





U kterých příspěvků máte posledních deset dnů na podání žádosti pohybové aktivity

očkování

trénink paměti pro seniory

odvykání kouření Podmínky platí jen pro klienty VZP a jen pro ty, kteří žádost podávají na pobočce, poštou, datovou schránkou či sběrným boxem nebo přes podatelnu pojišťovny.

A pozor, v roce 2024 se lhůty pro podání žádosti pozmění. VZP avizuje, že pro podání přes Moje VZP i nadále zůstává určující datum 31. prosince 2024. U všech ostatních způsobů podání je nejzazším termínem 30. 11. 2024, uvádí pojišťovna v tiskové zprávě rozeslané médiím. S termínem 15. 12. 2024 VZP nepočítá.

Změna platnosti dokladů

Druhou změnou je, že nově nesmí být platební doklady ke všem bonusům starší tří měsíců. Lhůta nyní neplatí třeba u příspěvků pro těhotné ženy a ty po porodu, nedonošené děti, pomůcky pro novorozence, dárce, u příspěvku na zvýšení dostupnosti psychosociální podpory, pomůcky a služby pro diabetiky, dentální hygienu a rehabilitační aktivity. Od ledna 2024 ale bude tříměsíční lhůta platnosti dokladu zavedena i pro ně. VZP ji tedy nově zavádí u všech bonusů.

Posuzování dokladu se odvíjí od data jeho vystavení. V případě, že je dokladů více, pojišťovna bere v potaz datum poslední úhrady zboží či služby.

Za platební doklad je považována faktura, účtenka, paragon, příjmový pokladní doklad nebo potvrzení. Pojišťovna je uznává, pouze pokud jsou čitelné a nepozměněné. Stačí kopie, sken nebo fotka. Ovšem v takovém případě si VZP může vyžádat originál, a to do 90 dnů od dne podání žádosti.





Využíváte bonusy od zdravotních pojišťoven? Ano, na všechno možné

Ano, ale jen výjimečně

Ne, nechce se mi to řešit

Limit počtu žádostí

Třetí změnou pro rok 2024 je, že až na výjimky VZP omezí počet podaných žádostí k jednomu příspěvku. Nyní je neomezený.

Změna se týká situace, kdy klient žádá o příspěvek s pomocí několika platebních dokladů. V praxi znamená, že žádat v jednom roce bude v rámci jednoho příspěvku možné maximálně dvakrát.

Pokud tedy klient například žádá o příspěvek na pohyb dětí, kde bude od roku 2024 VZP nabízet až 2000 korun, a rodiče budou chtít požádat o proplacení čtyř různých pětisetkorunových příspěvků (na čtyři různé aktivity), mohou tak učinit, ale pouze ve dvou žádostech (v každé mohou uplatnit například dva z dokladů potvrzujících uhrazení služby), vysvětluje VZP v tiskové zprávě.

Lhůta maximálně dvou žádostí nebude i nadále platit pro programy psychosociální podpory (příspěvek na terapeutická sezení). U něj bude možné požádat o proplacení po každé z uhrazených terapií či souhrnně. Omezení počtu podaných žádostí se netýká ani příspěvků na dietní programy, kde je stanoveno čerpání dvakrát ročně. A také očkování, kde VZP příspěvek hradí jednorázově, a to pevně stanovou částkou.