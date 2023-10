VZP přispěje na očkování proti RS virům i těhotným ženám, vakcína ale teprve dorazí

Rozšíření již zavedeného bonusu v pondělí schválila správní rada Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). Příspěvek ve výši 2000 Kč na očkování proti respiračnímu syncytiálnímu viru (RSV) je nově určen také ženám, které jej podstoupí v těhotenství. Pojišťovna jim ho začne proplácet od 1. listopadu 2023.

Určen je všem ženám, které o něj samy požádají a splní podmínky bonusu. Zájemkyně musí kromě žádosti předložit např. kopii očkovacího průkazu, čestné prohlášení nebo doklad o nákupu očkovací látky, jenž nesmí být v době podání žádosti starší tří měsíců.

Příspěvek na očkování proti RSV zavedla VZP v září, dosud byl ale určen jen seniorům starším 60 let. Aktuální rozhodnutí správní rady pro starší klienty znamená, že si budou moci nově bonus uplatnit na jednu ze dvou vakcín místo dosavadní jediné vakcíny. Správní rada nedávno schválila, že bonus bude pojišťovna proplácet i v roce 2024.





Proč očkování v těhotenství

Příspěvek se od listopadu bude nově vztahovat na vakcínu Abrysvo, která získala registraci v EU 23. srpna 2023. Abrysvo je určen lidem nad 60 let věku a těhotným ženám. Lékař ji podává do paže jednorázově, a to mezi 24. až 36. týdnem těhotenství.Kromě ochrany ženy vakcína slouží také k tzv. pasivní imunizaci novorozence, protože skrze imunitu matky si ji vytváří i dítě, které je vakcínou chráněno i po narození.

„Tento nový typ vakcíny je pro těhotné ženy vhodný, a to jak pro ně samotné, tak i pro jejich dítě, které je ochráněno až do věku šesti měsíců,“ vysvětluje místopředsedkyně správní rady VZP Michaela Matoušková. „Ochrana takto malých dětí je velmi důležitá, protože jsou po narození velmi náchylné k jakýmkoliv virům. RSV pro ně znamenají ucpávání horních cest dýchacích, což u nejmenších dětí ztěžuje krmení, protože dítě při něm nedokáže dýchat nosem. Infekce proto může vést k úbytkům váhy a tomu, že dítě neprospívá,“ podotýká Michaela Matoušková.

Cena bude kolem 5000 Kč

Z databáze léků Státního zdravotního ústavu vyplývá, že v ČR tato nová očkovací látka ještě není dostupná. To potvrzuje také jeden z předních distributorů vakcín. „Zatím nemáme informaci, kdy bude dodána,“ říká mediální zástupce distributora Martin Nesrsta.





Známá proto není ani přesná cena Abrysva. Vyjít by měl kolem 5000 Kč. „Předpokládáme ale, že se bude pohybovat v podobné cenové relaci jako vakcína pro seniory, která tady již dostupná je,“ podotýká Martin Nesrsta. Naráží tím na cenu vakcíny s názvem Arexvy, jež je v ordinacích od srpna. U obou očkování proti RSV stačí jedna dávka.

Podle ředitele VZP Zdeňka Kabátka se správní rada rozhodla příspěvek klientkám nabídnout ještě před uvedením novinky na trh. „Kdo je připraven, není překvapen. Informace jsou takové, že vakcína by měla být v ČR za pár dnů. Až dorazí, těhotné ženy budou moci příspěvek ihned čerpat,“ vysvětlil ředitel VZP, proč správní rada bonus projednala v předstihu. V minulosti VZP u některých novinek postupovala opačně. Např. příspěvek na novou vakcínu proti pásovému oparu zavádí až od příštího roku. Je ale potřeba podotknout, že u příspěvků z fondu prevence mají zdravotní pojišťovny volnou ruku, takže zavedení očkovacích benefitů pro ně není povinné.

Pokud by do budoucna přibyla třetí či čtvrtá očkovací látka proti RSV, VZP již deklarovala, že se na ně příspěvek bude vztahovat také.

Očkování je nepovinné a nehrazené

Vakcíny proti RSV jsou novinkou letošního roku a nepatří mezi hrazená povinná očkování. Až do srpna proti tomuto typu infekce očkování nebylo možné. Loni přitom zejména děti RSV potrápil a některé kvůli dýchacím obtížím skončily v nemocnici. Žádná vakcína proti RSV určená přímo pro děti ale zatím nebyla v EU registrována.

RSV patří mezi běžné viry, jež lze u nemocných zaznamenat zejména v zimních měsících. Infekce RSV se projevuje rýmou či kašlem, ale může vést k zánětu středního ucha, zánětu průdušek, průdušinek a k zápalu plic. Ohrožením je proto pro děti do jednoho roku a seniory. Rizikovou skupinou jsou zejména děti s vrozeným onemocněním srdce a plic, s neuromuskulárním postižením a poruchami imunity, u nich může mít infekce RSV závažný průběh.