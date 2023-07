Zdravotní pojišťovnu půjde změnit digitálně, pomocí bankovní identity

Už všechny zdravotní pojišťovny v zemi od léta nabídnou svým klientům možnost ověřovat svou totožnost přes Bank ID. Jako poslední zavádí do svých kanálů bankovní identitu dominantní Všeobecná zdravotní pojišťovna, největší hráč na trhu povinného pojištění. Podrobně o tom píše web Finance.cz z našeho vydavatelství Internet Info.

Nabídka pojišťoven týkající se toho, co zařídíte na jejich webech, není totožná. A dobře je to vidět například na možnosti digitálně přestoupit k jiné zdravotní pojišťovně – u některých to můžete zařídit kompletně online, u jiných si online můžete podat přihlášku, ale nějaké papírování vás nakonec stejně nemine.

Například k Vojenské (201), OZP (207), RBP – zdravotní pojišťovně (213) a ČNZP (205) se budete moci přehlásit právě pomocí bankovní identity včetně podpisu dokumentů, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky (211) a Zdravotní pojišťovna Škoda (209) něco takového teprve plánují.

VZP se přidává k Bank ID

A největší pojišťovna ze všech, která se k systému ověřování totožnosti na webu pomocí bankovní identity připojí v polovině července, kompletní online přestup vůbec nechystá. Podepisování dokumentů a přihlášek nových pojištěnců pomocí nástrojů Bank ID VZP v tuto chvíli neplánuje, uvedla mluvčí největší ze zdravotních pojišťoven Viktorie Plívová. Návod, jak se stát pojištěncem VZP, najdete tady.





Zdravotní pojišťovnu můžete změnit jen ve dvou termínech ročně. Buď k 1. lednu daného roku, nebo k 1. červenci daného roku.

Na webu Finance.cz najdete i podrobný přehled úkonů, které budete na webech zdravotních pojišťoven moci po přihlášení přes bankovní identitu provádět. Pojišťovny zachovávají i dosavadní způsoby přihlášení.