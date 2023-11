Umělá inteligence pomáhá zachytit skryté nádory prsu

První zdravotní pojišťovna začala pilotně umělou inteligenci v mamografii hradit od dubna letošního roku, a to na jednom z pracovišť v Praze. Konkrétně jde o Oborovou zdravotní pojišťovnu (OZP) a vyšetření žen v Mamodiagnostické centrum Waltrovka v Praze 5-Jinonicích.

Do konce září vyšetření s asistencí umělé inteligence využilo 1090 pojištěnek OZP z celé ČR. Dalších 1137 klientek jiných zdravotních pojišťoven si jej uhradily samy.

Když lidské oko rakovinu nevidí

Po pěti měsících zveřejnila pojišťovna průběžné výsledky pilotního programu. Ve čtyřech případech zachytil systém u klientek OZP nádor, který by zůstal s vysokou pravděpodobností i dvěma hodnotícím lékařům skrytý, uvádí tisková zpráva zdravotní pojišťovny.

Ve 25 případech umělá inteligence naopak přispěla k tomu, že se i zkušení lékaři rozhodli neprovádět doplňkové sonografické vyšetření. Ženy se tak vyhnuly zbytečnému výkonu a OZP v nákladech ušetřila zhruba 11 tisíc korun.





Náklady na pilotní projekt OZP dosud vyčíslilana 109 tisíc korun. Původně mělo hrazení vyšetření s pomocí umělé inteligence trvat do konce roku 2023, pokračovat bude alei v roce 2024. Dosavadní diagnostické i ekonomické výsledky nás utvrzují v rozhodnutí pokračovat v tomto projektu i v příštím roce, potvrdil generální ředitel OZP Radovan Kouřil. Rozšířit by se měl také měl do jiných pracovišť v Praze i mimo ni.

Komu je novinka dostupná

OZP hradí plně mamografii ženám od 40 let. Tato podmínka platí i pro prevenci bez použití umělé inteligence. Ženy nepotřebují doporučení gynekologa. Na mamografická pracoviště, včetně toho ve Waltrovce, se mohou objednat samy.

U ostatních zdravotních pojišťoven platí hranice 45 let, kterou vytyčilo Ministerstvo zdravotnictví a od které je mamografie (bez použití umělé inteligence) hrazená plošně.

V obou případech platí, že prevence je prováděna jednou za dva roky.

Jak umělá inteligence pracuje

Samotný průběh mamografického vyšetření umělá inteligence nemění. Ani co se týká délky jeho trvání. Promlouvá až do vyhodnocování výsledků. To je stále plně v rukou dvou lékařů. Umělá inteligence jim ale napovídá . S její pomocí totiž dochází k tzv. třetímu dodatečnému čtení snímků.

Třetí čtení znamená, že snímky kromě lékařů vyhodnocuje také software. Ten vychází z dat tisíců mamografických snímků, díky nimž dokáže odhalit i přednádorové změny v tkáních. Pokud se objeví, lékaře na ně upozorní. Navíc se dalším využíváním stále učí a ve vyhodnocování snímků zdokonaluje.

Výhody umělé inteligence

Zapojení umělé inteligence do vyšetření podle pojišťovny podporuje zájem žen o mamografický screening, což je důležité z hlediska prevence nádorových onemocnění. Čím více žen totiž na prevenci dorazí, tím více nádorů prsu bude zachyceno včas. Včasné odhalení onemocnění přitom výrazně zvyšuje pravděpodobnost, že se žena uzdraví.

Kromě toho, že umělá inteligence má potenciál přilákat k prevenci více žen, dokáže také významným způsobem zvýšit citlivost vyhodnocení (odhadem až o pětinu). Vyšší citlivost znamená také více odhalených změn v tkáních. Je to dáno tím, že software zachytí i to, co je velmi malé a okem přehlédnutelné.





Pro lékaře představuje umělá inteligence pomocníka, díky němuž jsou při vyhodnocování snímků v komfortnější situaci. Mohou být totiž klidnější a jistější, že nic nepřehlédli.

Někdy za příplatek

Centrum Waltrovka není jediným pracovištěm, jež v ČR umělou inteligenci pro čtení mamografických snímků využívá. Patří ale mezi první, kde jej uvedli do rutinní praxe.

Běžná úhrada z veřejného zdravotního pojištění použití umělé inteligence zatím nepokrývá, zdravotní zařízení tudíž může chtít od žen za tento typ vyšetření platbu navíc. Zda ji bude skutečně požadovat, je ale věcí zdravotnického zařízení. Záleží totiž na tom, za jakých podmínek vlastník software ordinaci poskytuje licenci.

Umělá inteligence v tuzemsku v tuto chvíli promlouvá také do vyhodnocování rentgenových snímků nebo preventivních očních vyšetření. Kromě ní se v medicíně ve stále větší míře využívá také virtuální realita a tzv. telemedicína, tedy dálkově poskytovaná zdravotní péče.