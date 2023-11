Psychiatr online. Od ledna pojišťovny uhradí péči o děti i přes kameru

Novinku ve zdravotnictví pro rok 2024 představila blíže Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP). Hradit by ji měly i ostatní pojišťovny, protože Ministerstvo zdravotnictví ji propsalo do svých předpisů.

Jak bude distanční kontakt vypadat

Změna se týká jen dětské a dorostové psychiatrické péče, nikoliv dospělých pacientů.

Vyhláška ministerstva říká, že od ledna 2024 jim bude hrazen takzvaný distanční kontakt. Tedy konzultace vedené na dálku. Jedná se o zajištění vzdáleného kontaktu lékaře s pacientem či jeho rodiči za využití informačních a komunikačních technologií za pomocí obrazu nebo kamery, popisuje novinku mluvčí VZP Viktorie Plívová.

Dosud zdravotní pojišťovny podle mluvčí hradily jen telefonický kontakt. Nově to bude i online konzultace, ale pouze za podmínky, že přenášen bude kromě hlasu aktérů také obraz. Zda lékař, rodiče s potomkem či dospívající využijí mobilní telefon, tablet nebo počítač, to už předpis ministerstva neurčuje. Neříká přesně ani to, s pomocí jaké aplikace či programu mají komunikovat. Vše tedy záleží na domluvě mezi psychiatrem a pacientem či jeho rodinou.





O tom, zda vést konzultace na dálku, nebo je nutná návštěva ambulance, rozhodne vždy lékař. „Protože jedině on dokáže vyhodnotit, zda pacienta musí vidět osobně, nebo ne,“ upozorňuje místopředsedkyně správní rady VZP Věra Adámková.

Aby pojišťovna vzdálenou péči proplatila, musí o konzultaci lékař vždy učinit zápis do zdravotní dokumentace. V kartě pacienta tedy musí být dohledatelné, kdy byla konzultace poskytnuta, jak dlouho trvala a co bylo jejím obsahem.

Vyhláška (konkrétně jde o seznam hrazených výkonů) počítá také s tím, že jedna konzultace poskytnutá na dálku může trvat maximálně 30 minut. Lékař ji může pojišťovně vykázat ale i čtyřikrát za den, tedy denně se může pacientovi celkem věnovat až dvě hodiny. Nicméně platí limit, že pojišťovna proplatí za rok 12 vykázaných distančních kontaktů na jednoho pacienta.

Kdo může novinku využít

Vzdálenou péči bude moci lékař poskytnout pacientům od jednoho roku do 18 let. Diagnóza nebude hrát roli. Distanční kontakt bude možné využít v podstatě u kterékoli z psychiatrických diagnóz dětí a mladistvých, potvrzuje mluvčí Viktorie Plívová.

Vyhláška uvádí, že distanční kontakt slouží k akutní krizové intervenci v situacích, kde dojde k náhlému zhoršení zdravotního stavu pacienta. Nebo ke konzultacím, které se týkají užívání léků – tedy např. když je třeba medikaci změnit nebo probrat účinky léků, včetně těch nežádoucích. Podle Věry Adámkové pomůže vzdálený kontakt pacientům také při fobiích z pobytu mezi lidmi a ve chvílích, kdy se tato sociální fobie prohloubí.





Psychiatr ovšem nebude moci vzdálenou péči poskytnout každému. Bude možná jen u pacientů, které již má v evidenci. Na dálku tedy nepůjde řešit např. vstupní vyšetření ani stav (pro lékaře) cizího pacienta. Nový distanční kontakt proto bezprostředně neřeší situaci dětí a rodičů, kteří nemohou v současné době dětského psychiatra, i přes akutní potíže, sehnat, protože dětských a dorostových psychiatrů je velmi málo.

Proč tahle změna

Dětských a dorostových psychiatrů, tzv. pedopsychiatrů, je v ČR 180, z toho 86 je starší 65 let. Přitom jen předloni se s nějakou formou psychiatrické diagnózy léčilo bezmála 59 tisíc dětí. Právě to je důvodem, proč pojišťovny začnou distanční kontakt hradit. Byť tedy vyhláška ministerstva je pro ně jen doporučením, nikoliv povinnou normou, jak tomu je v případě zákonů. Předpokladem ale je, že všechny pojišťovny se novince podřídí a hradit ji od ledna budou.

„Nedostatek pedopsychiatrů nebo jejich absence v určitých regionech způsobuje ohrožení místní a časové dostupnosti pedopsychiatrické péče,“ připouští důvodová zpráva k upravenému sazebníku výkonů. „Distanční kontakt zefektivní a zkvalitní péči, protože sníží počet ambulantních návštěv, návštěv pohotovostních služeb, krizových center, hospitalizací, zklidní pacienta v období akutní krize. Tím, že se pedopsychiatrická péče stane dostupnější, zlepší se psychické zdraví zejména adolescentů a méně duševních poruch se bude protahovat do dospělosti,“ dodává dokument.