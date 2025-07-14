Kamery proti krádežím v Kauflandu vadí, řeší je Úřad pro ochranu osobních údajů

V Kauflandu před pár měsíci instalovali u samoobslužných pokladen nový druh kontrol. Jde o kamery, které snímají prostor, v němž zákazník jednak skenuje své zboží a jednak otevírá peněženku, případně tašku, hledá něco v telefonu a podobně. Záběr této kamery je pak přenášen na velký monitor nad kasou. Nad každou z několika samoobslužných kas.
Co je v záběru kamery, nevidí jen ochranka někde v zázemí prodejny, ale každý, kdo stojí za vámi v řadě, byť jste k němu zády. Jak kamery fungují a je takové nakukování v pořádku? My jsme jeden z Kauflandů navštívili, nákup zboží u takové pokladny nafotili a zkontaktovali jak vedení Kauflandu, tak i Úřad pro ochranu osobních údajů (UOOU).
Tam už o kamerách v Kauflandu věděli.
Kamery proti krádežím
Nechcete čekat frontu, a tak si zboží markujete u samoobslužné pokladny sami, jenže teď už nejste jen pod dohledem prodavačky, teď vás hlídá i kamera.
„Zobrazení kamerového záběru na monitoru nad samoobslužnou pokladnou jednak usnadňuje dohled a případnou asistenci při odbavování nákupu ze strany našeho zaměstnance přítomného v daném prostoru, ale dále také prostřednictvím zvýšení viditelnosti operací prováděných při samoobslužném odbavení potenciálně odrazuje nakupující zákazníky od případného podvodného jednání,“ řekla nám tisková mluvčí Kauflandu Renata Maierl.
Z další části odpovědí se dá vyvodit, že se v obchodech začalo více nakupovat za pět prstů, a proto Kaufland začal placení nákupů více monitorovat. „Systém kamerového monitoringu je obecně na prodejnách Kaufland instalován z důvodů oprávněného zájmu společnosti spočívajícího v prevenci a odhalování trestných činů, koordinaci interních procesů, možnosti rychlé reakce v případě nestandardních situací a zachování bezpečnosti provozu. Konkrétně v případě monitoringu samoobslužných pokladen prostřednictvím Vámi uváděných individuálních kamer nad pokladnou je poté nejvýznamnějším účelem prevence a odhalování trestných činů a s tím související ochrana majetku společnosti Kaufland.“
Tři měsíce hlídaní
Tisková mluvčí Kauflandu nám nechtěla prozradit, zda jde o pilotní počin v jednom pražském Kauflandu, nebo jde o standard v každé prodejně; ani jak dlouho tyto kamery u samoobslužných pokladem mají. S tím, že jde o interní informaci. Nám se ale přímo v obchodě podařilo zjistit od obsluhy pokladny, že kamery jsou v těchto místech instalované asi tři měsíce.
Čočka je umístěná nad pokladnami a zabírá prostor, kam si nemarkovaný nákup vyložíte, prostor, kde zboží skenujete a následně odkládací plochu pro již namarkované zboží, viz foto níže.
Aby nebylo v záběru vidět zadání vašeho pinu ke kartě, když platíte na terminálu, je část monitoru zakryta černou tabulkou, na níž stojí: Pokladny pod dohledem. Nakládejte s osobními věcmi mimo sledovaný prostor pokladny.
Osobní postřeh: Této hlášky si nemusíte vůbec všimnout, je umístěna na naklopeném monitoru nad úrovní vaší hlavy. (K tomu nám z Kauflandu napsali, že o instalaci kamerového systému jsme informováni už u vstupu do prodejny. Tyto kamery jsou pouze dílčí součástí celého systému kamerové ostrahy, a informace a piktogramy upozorňující na přítomnost kamer uvedené u vstupních prostor se tak vztahují i k těmto kamerám.)
Pokud si hlášky všimnete a nechcete, aby vám kamera snímala obsah peněženky, musíte si poodstoupit o krok zpět.
Vadí vám nový kamerový systém u samoobslužných pokladen v Kauflandu?
Kamerami se úřad již zabývá
Vůči férovým zákazníkům může být nový druh kamerového systému to, co je od nákupu u samoobslužných pokladen odradí, pro ty, kteří si rádi do košíku přihodí něco „gratis“, je to důvod, proč od nekalých úmyslů upustit.
Zajímalo nás, jak se ke kamerám v Kauflandu staví Úřad na ochranu osobních údajů, který má dokonce vypracovanou metodiku ke kamerovým systémům. Právě tam se lze dočíst, že z obecného pohledu je provozování kamerového systému považováno za zpracování osobních údajů – tedy podléhá povinnostem podle GDPR, pokud je za A) monitorován veřejný prostor, za B) zároveň je účelem pořizovaných informací jejich využití k identifikaci fyzických osob v souvislosti s určitým jednáním.
My máme potvrzeno, že Úřad pro ochranu osobních údajů v této věci už eviduje jedno podání, kterým se nyní zabývá. Mluvčí UOOU, Milan Řepka, ale nemohl průběh aktuálních kroků úřadu komentovat, natož předjímat konečný verdikt. Server Vitalia.cz bude situaci kolem kamer u samoobslužných pokladen v Kauflandu dále sledovat.