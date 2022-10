Kitl, Herbadent a Rohlik: Silné značky zachránily slabší. Kdo díky nim přežil?

Výrobce sirupů jako záchranář minerální vody

Prvním záchranářem je Jan Vokurka, srdcař, který svou kariéru započal ve firmě Nestlé, aby se po letech v korporátu vrátil do rodného Jablonce nad Nisou, kde začal podnikat. Začínal s výrobou medicinálního vinného nápoje na dobrou noc, který nazval Šláftrunk, pokračoval s výrobou sirupů Kitl – tu z okurek z Itálie, tu z jihoafrického grepu, tu z bezinek, které pěstuje ve vlastním sadu. Když prostě něco Jan Vokurka začal, tak to muselo být od základu správně a bez kompromisů.

Během krátké doby díky svému entuziasmu a jasným cílům vybudoval silnou značku, která dávno překročila hranice regionální známosti. Loni měla jeho firma Kitl obrat přes 80 milionů a v roce 2020 se stal Jan Vokurka Podnikatelem roku pro Liberecký kraj a jeho produkty získaly řadu nejen tuzemských, ale i zahraničních ocenění.

Jan Vokurka a jeho dva vrty Vratislavické kyselky Autor: Se souhlasem společnosti Kitl

Vratislavka je zpět v původním areálu

A letos? Přesně dle vytyčených cílů se Janu Vokurkovi podařilo zachránit někdejší chloubu severu, Vratislavickou kyselku. Po osmnácti letech se tak letos v létě tamní minerální voda díky jednomu severskému patriotovi s jasnou vizí znovu stáčí do skleněných zálohovaných lahví, s dobovou etiketou, a to v areálu, který zvelebil za sto milionů. Koupíte ji hlavně na severu Čech.

Jak zubař spasil bylinkářství

Firma, kterou proslavili bratři Svatkové výrobou sladových vín a následně doktor Karmazín bylinným léčivým roztokem na dásně, nese už 125 let název Herbadent. Prošla si znárodněním, privatizací i záchranou před zánikem, to, aby vyrostla v silnou společnost, kterou řadu let pomáhal stavět na nohy zubní lékař Pavel Smažík a kterou již třetím rokem stoprocentně vlastní.





A protože je Herbadent od základu založen na bylinách, ať už macerovaných, nebo sušených, nemohl její majitel nechat bez povšimnutí zprávu, která se v lednu letošního roku objevila na sociálních sítích. A sice, že největší a asi nejlépe zásobený obchod s bylinami a kořením v Česku, Herbata, bude po téměř 47 letech končit. „Konec! Místo, které našel každý na Starém Městě na rohu Dlouhé a Týnské, vždy voní až na chodník bylinkami a přívětivostí. Další staropražská ikona se tedy chystá zmizet z unikátního koloritu pražského,“ zvýraznil na svém profilu Pavel Maurer, žurnalista píšící a hovořící o jídle.

Pavel Smažík v prodejně Herbata Autor: Se svolením společnosti Herbai

Nezavíráme, jedeme dál jako kdysi

„Zavřeno pro ‚celkové vyčerpání systému‘,“ zněl oficiální důvod pro uzavření rodinného podniku, do nějž se sjížděli lidé ze všech koutů naší země. Právě tady jste dostali odborné rady i speciální bylinné směs od pětatřiceti léčitelů. Ale to všechno mělo být minulostí.

„Vzhledem k tomu, že jsem s bylinami profesně spojený, mám k nim silný vztah a z vlastní zkušenosti vím, jak je toto místo pro Pražany důležité, rozhodl jsem se zkusit situaci vyřešit a prodejnu zachovat,“ řekl Pavel Smažík. A jak řekl, tak udělal. Znovu se vrhnul do záchrany podniku s hvězdnou minulostí a během chvíle se s původními majitelkami dohodl, že odpovědnost za další provoz krámku v Dlouhé převezme. Majitelé nemovitosti rádi s pokračováním bylinné tradice souhlasili, a historie Herbaty tak pokračuje dál. A to i s jejími někdejšími majitelkami, které v obchůdku dále rozdávají rady i dobrou náladu všem příchozím.

Rohlik vrátil život bedýnkám

Jako třetího zachránce tohoto roku jsme vybrali Tomáše Čupra, zakladatele a většinového majitele společnosti Rohlik Group, největšího online prodejce potravin v České republice. Od jeho podnikatelských začátků, založení slevového portálu Slevomat a rozvozové platformy Damejidlo.cz, přistupoval k podnikání jinak než ostatní. Už před devíti lety na sebe bral riziko případných nekvalitních služeb restaurací, nabízel garanci spokojenosti, telefonní linku otevřenou až do 23 hodin i věrnostní systém.

Ani dnes, kdy už se věnuje zejména vedení Rohlik Group a má obrat 12 miliard korun, ze svého přístupu neslevil. Stále jde dopředu, expanduje a zohledňuje novinky i potřeby zákazníků, chová se ekologicky. Jeho firma Rohlik.cz balí pečivo do kukuřičných sáčků, papírové tašky mění na obaly na vajíčka nebo prodává hůře prodejný mix čtyř kil zeleniny a ovoce za padesát korun. A protože také sleduje, co se kolem něj děje, umí zasáhnout ve správný okamžik.

Tomáš Čupr jako zakladatel Rohlik.cz Autor: Se svolením Rohlik.cz

Svět bedýnek nekončí

Svět Bedýnek, projekt manželů Bínových, který 12 let dodával čerstvou lokální zeleninu a ovoce českým domácnostem, letos oznámil svůj konec. A přitom svůj podnik vybudovali z ničeho, za pomoci jednoduchého webu začali nabízet plody od farmářů, kteří byli nesmírně rádi, měli více času na pěstování, protože o odbyt se starali manželé Bínovi.

Své dodavatele si ve Světě bedýnek pečlivě vybírali – a právě kvalitu produktů si zákazníci nejvíce chválili. Ukočírovat tento kolos ale stálo hodně sil, a tak se nakonec po dlouhé úvaze manželé Bínovi rozhodli preferovat rodinu nad prací a v červnu Svět Bedýnek uzavřeli. Cítili, že je potřeba si odpočinout, a také již v této době, která podnikatelům příliš nepřeje, nedokázali službu nadále rozšiřovat.

Nyní ale spojili síly s Rohlikem a pomáhají farmářům i Rohliku rozjet koncept Fresh tašek s cílem zajistit pravidelný odběr sklizně, kterou rozváží kurýři Rohlik.cz až domů ve Fresh taškách. Vybrat si můžete hned ze dvou velikostí – z větší „Na víkend“, nebo té menší „Na každý den“.