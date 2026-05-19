Screening rakoviny prsu bude jednodušší. Od července se ženy objednají bez žádanky

Na novinku poukázala Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP).
Od 1. 7. 2026 na základě dohody s ministerstvem zdravotnictví umožníme návštěvu mamografického screeningu i bez žádanky od gynekologa nebo praktického lékaře, uvádí v tiskové zprávě.
Co se dozvíte v článku
Screening se tímto způsobem zjednoduší všem ženám nad 45 let. Vitalia.cz to potvrdily Česká průmyslová zdravotní pojišťovna nebo Oborová zdravotní pojišťovna.
Změna, kterou avizuje VZP, se bude týkat všech zdravotních pojišťoven, uvádí mluvčí OZP František Tlapák.
Znamená to, že žena, jež předchozí dva roky nebyla na screeningu, si vybere pracoviště zapojené do programu a se smlouvou s pojišťovnou, rovnou se objedná a přijde. Do další ordinace už nebude muset. Výsledky vyšetření, i když bude v pořádku, by pak měla přinést jak svému ambulantnímu gynekologovi, tak praktikovi.
Komu je screening určený
Screening rakoviny prsu je v ČR určen všem ženám nad 45 let. Je bezplatný. Vyšetření probíhá mamograficky jednou za dva roky.
To, zda žena na bezplatné vyšetření nechodí častěji, než by měla, budou nově hlídat samotná screeningová centra.
Kontroly ověření posledního screeningového vyšetření budou provádět on-line v rámci portálu VZP Point nebo přímo v příslušném ambulantním softwaru, který VZP využívá, vysvětluje VZP. U dalších pojišťoven bude princip obdobný.
Kam za screeningem vyrazit ukazuje tato mapa.
Do budoucna VZP počítá s tím, že na screening upozorní ženu notifikace v mobilu. Přes aplikaci se pak zájemkyně budou moci také objednat online.
Prevence u žen do 45 let
Mladší ženy mají možnost prevenci podstoupit také, musí si ji ale zaplatit a následně mohou požádat o příspěvek z fondu prevence. Zavedený jej mají všechny zdravotní pojišťovny.
Podmínky čerpání příspěvku se značně liší, stejně jako proplácené částky. Zpravidla jde o 500 Kč (samotné vyšetření stojí většinou více než 1 000 Kč). Některé pojišťovny přispívají jen na ultrazvukové preventivní vyšetření prsu, jiné jen na mamografii a další na oba typy prevence. Než proto na něj za své vyrazíte, ověřte si, na co můžete příspěvek čerpat.
Pomoci vám v tom může i náš nedávný text (přečíst si jej můžete zde), v němž jsme mapovali, na co a jak u prevence rakoviny prsu přispívají jednotlivé pojišťovny.
Výjimkou je OZP, která má síť nasmlouvaných zařízení, kde ženám preventivní ultrazvuk či mamograf pojišťovna proplatí už od 40 let. Zájemkyně o prevenci na těchto klinikách nic nedoplácí a nemusí žádat ani o příspěvek.
Při preventivním vyšetření samoplátkyň žádanky není třeba. František Tlapák ovšem upozorňuje, že se může stát, že od zájemkyně ji chce lékař, kterého si pro prevenci vybere. V takovém případě by si ji žena u praktického lékaře či gynekologa měla obstarat.