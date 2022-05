Rohlik.cz už nebalí pečivo do papírových sáčků, ale do kukuřičných

Nové sáčky, které nesou název Kuku sáčky, jsou vyrobeny z kukuřičného škrobu a na kompostu nebo v bioodpadu se rozloží už za cirka dvacet osm dní. Navíc, jak Rohlik.cz tvrdí, udrží pečivo, ovoce či zeleninu déle čerstvé, podobně jako plastové sáčky. Na rozdíl od nich však nezatěžují životní prostředí.

Vše o Kuku sáčcích Jsou vyrobeny z kukuřičného škrobu.

Vyhazují se do bioodpadu nebo na kompost.

Rozloží se už za 28 dní.

Nepatří do tříděného odpadu na plasty.

Výrobcem je rakouská firma NaKu.

Jsou prodyšné a voděodolné.

Potraviny jako ovoce, zelenina, chléb, a dokonce i houby v sáčku vydrží prokazatelně déle čerstvé. (Viz Podle studie University for Applied Life Sciences Vienna vydrží salát čerstvý o 1,5 týdne déle, pokud je uchováván v sáčku NaKu.)

Funkční sáček, který neškodí životnímu prostředí

Výhodou Kuku sáčku je to, že jej lze používat po celý jeho životní cyklus. To znamená, že potraviny jsou v něm doručeny zákazníkovi, ten ho může používat pro uskladnění potravin a následně naplnit například slupkami od brambor nebo ohryzky a i s náplní vyhodit na kompost či do bioodpadu. Kuku sáček je zcela biologicky rozložitelný. V souladu s evropskou normou EN 13432 se rozloží během několika týdnů. Sáček je vyroben minimálně z 50 % z obnovitelných surovin (rostlin) a neobsahuje žádné škodlivé látky.

Kuku sáček od Rohlik.cz Autor: Rohlik.cz

Sáčky nejsou jedinou ekologickou aktivitou

„Naši zákazníci si dlouhodobě přejí udržitelná řešení pro svůj nákup. A protože pomáhat ekologii je naše dlouhodobá strategie a obrovská hodnota, za kterou si 100% stojíme, snažíme se myslet na každý detail a tato přání plnit. Ať už to jsou šetrné obaly našich privátních značek, naše automobilová flotila, která jezdí na CNG nebo elektřinu, ale třeba i vratné tašky, ve kterých vozíme nákupy. Nyní začínáme pečivo balit do ekologičtější varianty igelitových sáčků,“ vyzdvihuje dosavadní ekologické počiny společnosti Rohlik.cz Lutfia Volfová, tisková mluvčí e-shopu.

Pozn.: Rohlik.cz má ještě starou zásobu sáčků, takže se v některých nákupech může namísto Kuku sáčku objevit papírový.