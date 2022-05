Herbadent je 125 let starý startup, říká výrobce legendárního roztoku na dásně a afty

Vystudoval sice stomatologii a plánoval kariéru v čelistní chirurgii, ale praktické stomatologii se nevěnuje. Celý svůj profesní život ho však slovo „dent“, tedy „zubní“, provází. Ať už v názvu jeho první firmy, která zubařům dodnes dodává potřebné vybavení – Dentamed, nebo v názvu asociace Czechdent či ve jménu Herbadent, jeho aktuálním angažmá. Pavel Smažík rozhodně nelituje toho, že nakonec není aktivním zubařem. „Duchem jím stále jsem. Moje práce rozhodně není nudná, i díky přednáškám, seminářům a kurzům, které jsem již vlastně po celém světě absolvoval či organizoval,“ říká podnikatel.

Rozšiřuje si obzory na výstavách, veletrzích, kongresech. Zná osobně většinu zubařů v Česku a je ve vedení několika společností, které se zabývají stomatologií. A tak se vlastně není co divit, že se aktuálně věnuje české firmě, vyrábějící vše, co spojuje přírodu a zubní hygienu – Herbadent. A práce je to velmi intenzivní. Je totiž od roku 2019 jejím jediným vlastníkem. Proč Pavel Smažík tuto společnost zabývající se vývojem, výrobou a prodejem medicinálních vín, ústních vod a roztoků i zubních past a kartáčků koupil? Jak moc se vůbec Herbadent proměnil od doby, kdy ho server Vitalia.cz navštívil poprvé, což bylo před deseti lety?

Vzpomenete si, kdy jste prvně slyšel slovo Herbadent?

Vzpomenu, to bylo tak v roce 1986–87, kdy nám náš učitel na praktikách z parodontologie popisoval, co bychom měli dělat, když má náš pacient zánět dásní. Měli jsme ho poučit o správné hygieně, naučit ho masáž dásní vatovou štětičkou a poslat do lékárny pro Herbadent – masážní roztok na dásně. A přestože doktor Karmazín pod značkou Herbadent tento bylinný roztok vyvinul už v roce 1965 a prodaly se ho desítky milionů kusů, doma jsme ho neměli a já jsem se s ním setkal až jako student stomatologie.

Už tehdy jste se o Herbadent začal zajímat?





Ne, tehdy jsem ho bral jen jako název přípravku, který nám na fakultě doporučili.

Ale nakonec vás Herbadent okouzlil natolik, že jste se stal jeho majitelem. Kdy k tomu došlo?

Musím říct, že to nebyla láska na první pohled z mé strany, já jsem byl spíš tím, kdo byl u toho, kdy láska na první pohled k Herbadentu vznikla. Tím, koho Herbadent uhranul, byl můj kamarád Pavel Zavadil. To on se rozhodl, že téměř zaniklé společnosti Herbadent vrátí někdejší slávu. Začal ji zachraňovat, hledal staré receptury, rozvíjel portfolio. A já jako zubař jsem Herbadentu pomáhal dostat značku do povědomí odborníků.

Navrhnul jsem pro ně řadu Professional, což jsou výrobky Herbadent s intenzivnějším účinkem pro akutní použití, vyvinul jsem kartáčky, které do té doby nevyráběli, a nakonec jsem se začal zabývat manažerským řízením a marketingem. A pak už se stalo to, kam míříte…

…do chvíle, kdy se vám Herbadent dostal pod kůži…

Přesně tak. Když mi totiž Pavel Zavadil v roce 2019 řekl, že už je čas předat Herbadent někomu jinému, že skvěle roste, jeho obrat se zvýšil asi čtyřikrát, tak jsem zjistil, že po těch více než deseti letech, co jsem se Herbadentu věnoval, by mi bylo hrozně líto „u toho už nebýt“. Takže jsem přeplatil nadnárodní společnost, která měla o koupi Herbadentu zájem, a během týdne jsem se stal jeho majitelem.

Co všechno jste po vstupu do této společnosti změnil? Já, jako pozorovatel zpovzdálí, vidím hlavně radikální změnu v obalech, které se staly zářivě zelené…

Já se snažím ke změnám přistupovat vždy hlavně z pohledu zákazníka. Takže když jsem jednou přišel do drogerie, kde jsme byli nově zalistovaní, a nemohl jsem naše výrobky najít, uvědomil jsem si, že je to chyba. Stál jsem u stojanu se zubní hygienou a říkal si, že tady někde musí naše pasty být. A opravdu, asi po půl minutě jsem tu tehdy jemně bělavě-zeleno-červenou krabičku našel. Jenže kolik lidí asi tak stráví u regálu půl minuty hledáním pasty, o které nic neví? Odpověď byla jasná. Takže jsem oslovil agenturu a začali jsme s rebrandingem.

Jak na tuto radikální změnu reagovali zákazníci?

Musím říct, že první odezva od některých zákazníků nebyla moc příznivá. Ale ten zásadní rebranding rozhodně slavil úspěch, získali jsme pozornost mnoha nových zákazníků. Postupem času jsme původní návrh začali trochu zjemňovat. Tvrdou černou, kterou byl na zelené tubě napsán nápis Herbadent, jsme ztlumili na tmavě zelenou, přidali jsme na obal bylinky. Zrovna teď mám na stole další návrhy, kterými se posouváme k jemnějšímu bylinkovému vzhledu. Už si to můžeme dovolit, pozornost jsme získali.

Toho velkého třesku v podobě zářivě zelené rozhodně nelitujeme, byl potřeba a zásadně nám pomohl v propagaci naší značky. Na prodejích jsme velmi brzy viděli, že si Herbadentu všimlo více lidí, že to byl dobrý krok.

Vy ale, co se obalů týče, myslíte i na ekologii, v čem konkrétně?

Vnímám jako problém poměr hmotnosti obalu a náplně, tedy plastu a zubní pasty. Proto jsem se rozhodl dělat naše zubní pasty o objemu sto mililitrů, nikoli o standardním objemu padesát nebo sedmdesát pět mililitrů. V tomto ohledu se ten poměr trochu zlepšuje. Ale chci jít ještě dál, aktuálně pracujeme na projektu s dávkovačem pasty, který by zajistil, aby plastů v obalu zase o něco ubylo.

Pavel Smažík, majitel Herbadentu Autor: Vitalia.cz / Karel Choc

Obaly tedy doznaly dosti výrazných změn, co obsah produktů Herbadent, i ten se změnil?

Nikoliv. Obsah našich produktů zůstává stále stejný, na tom nemáme důvod cokoliv měnit. Pokud něco měníme, tak to, že se přibližujeme ještě víc k přírodě. Věříme trendu, kterým je nahrazování chemických substancí přírodními.

Kdybyste porovnal Herbadent dříve a dnes, v čem se nejvíce liší?

Firma žije ve vlnách. Největší boom zažila za dob první republiky, kdy se tu primárně vyráběla medicinální vína. Po zavraždění zakladatele Herbadentu, jednoho z bratrů Svatkových, nacisty a po následné privatizaci komunisty se to spíš zhoršovalo. V šedesátých letech, kdy doktor Karmazín vynalezl dodnes používaný bylinný roztok na dásně a afty, se situace zlepšila, ale s revolucí se zase všechno pokazilo. Díky aktivitě Pavla Zavadila se situace stabilizovala a teď už i přes krizovou dobu rosteme. A to co se týče počtu produktů, distribučních míst, obratu i počtu zaměstnanců.

Říkám o Herbadentu, že je to 125 let starý startup. 125 let Herbadent slaví letos a startup to je také: rychle rosteme a vyvíjíme se, pracujeme na nových výrobcích, připravujeme export, stavíme novou výrobní halu, přijímáme nové kolegy. Ale také tu sedíme v místnosti zrekonstruovaného Branického pivovaru, která ještě není ani pořádně hotová, teprve včera nám tu zapojovali kabely a nemáme ani hotovou podlahu…

Jak říkáte, sedíme v Braníku, kde jste relativně nedávno vybudoval nové zázemí pro Herbadent a návštěvnické centrum s prodejnou. Znamená to, že sklepní prostory na Smíchově, kde Herbadent v roce 1897 vznikl, opouštíte?

Všechno se vyvíjí. Na Smíchově pracovali bratři Svatkové před sto lety, kdy tam začali vyrábět medicinální víno, nejznámější je asi Maltoferrochin. Tehdy šlo o místo na kraji Prahy, dnes tento dům stojí na čtyřproudé výpadovce, kde se nedá zaparkovat, navíc ani nejsme majitelé toho domu. Nemáme tam prostor pro růst ani rekonstrukci, což pro firmu, která roste, není jednoduché. Hledali jsme tedy prostory, které mají podobný genius loci, což Branický pivovar skvěle splňoval. Jenže se ukázalo, že ani tady nemůžeme dále růst, jak je potřeba.

Takže i nadále budeme mít sklepy s medicinálním vínem na Smíchově, tak jak tam jsou už desítky let, k tomu nám přibyl Branický pivovar, kde budeme v návštěvnickém centru ukazovat, jak naše produkty vznikají a jak pomáhají, a navíc k tomu všemu v Mníšku pod Brdy rekonstruujeme halu, kam přesuneme výrobu zubních past, ústních vod, bylinných koupelí i nově vyvíjených léčivých přípravků z bylin, vína, tinktur, ale například i bylinných sprchových gelů či tělového mléka. To už ale pod značkou HerbaSpa. Všechny naše výrobky však spojuje náš základní slogan: Vyrobeno z bylin.