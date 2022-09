Vratislavická kyselka se vrací na trh. Koupíte ji i neochucenou, to dříve nešlo

Jak těžká byla cesta k obnově kdysi slavné minerálky i jak dnes chutná, jsme si s Janem Vokurkou povídali jen pár dní poté, co se naplno rozjela distribuce Vratislavické minerální vody do obchodů.

Nejdřív rekonstrukce haly, nakonec zámeček

Když v roce 2018 koupil Jan Vokurka areál Vratislavické kyselky, vyhradil si deset let na to, aby ho dal do pořádku. Prvním bodem na jeho „to do listu“ byla rekonstrukce haly, aby se do ní mohla z nedalekého Jablonce nad Nisou přesunout výroba sirupů Kitl.





Následovat mělo obnovení vrtů a poté spuštění výroby Vratislavické minerální vody. Jako poslední bod si stanovil rekonstrukci a obnovu zámečku, který by měl sloužit jako infocentrum a muzeum Vratislavky.

A se daří plán plnit? Všechno dosud běží, jak má. Zatím posledním bodem, který si Jan Vokurka mohl letos v létě odškrtnout, bylo obnovení výroby kultovní minerální vody. A stalo se tak na rok přesně 160 let od doby, kdy Karl Skollaude objevil pramen kyselky na své zahradě, a to náhodou při hloubení studny pro své bělidlo.

Brownfield ožil moderními technologiemi

Navrátit zbídačelému areálu jeho punc a slávu se skutečně daří. Tím, že Jan Vokurka koupil brownfield, nemusel se ničemu přizpůsobovat, na nic navazovat. Proto to tu všechno svítí novotou. Nešetřilo se na ničem. Všechno je v nerezu, a to zcela záměrně, aby do budoucna Vratislavická kyselka nemusela řešit již dnes celkem aktuální téma mikroplasty.

„Museli jsme tu zřídit minerálkovod, což je potrubí, kterým se od dvou nových vrtů táhne voda do fabriky. Vybudovat jsme museli úpravnu minerální vody, kde se voda odželezňuje, akumulační nádrže, kde se po malém čůrku voda hromadí dvacet čtyři hodin denně a sedm dní v týdnu. Velkou investicí byla plnicí a etiketovací linka,“ popisuje největší výdaje podnikatel.

Bublinky nevidíte, ale cítíte

Výjimečná je Vratislavická kyselka tím, že obsahuje juvenilní CO2, tedy oxid uhličitý z nitra země. Je to jiné, než když si v obchodě koupíte jemně perlivou nebo perlivou vodu, které jsou uměle dosycené. Ostatně, ze země prostě neprýští dva druhy bublinek.

„Když si Vratislavickou kyselku nalijete do sklenice a podíváte se na ni, tak nevidíte bublinku, ale jak se napijete, víte, že tam jsou. Já jsem si takhle nechal otevřenou kyselku v lednici a po týdnu, když jsem se napil, jsem bublinky stále cítil,“ popisuje výjimečnost Vratislavky Jan Vokurka, který se netají tím, že chce mít nejlepší vodu v Česku.

Nakročeno má dobře, podpora okolí je silná. Jak od čelních představitelů kraje, tak místních či pamětníků.

Jaká je obnovená Vratislavka?

„Lidé tady vědí, jaký byl areál za jejich mládí i v jakém stavu byl, když jsme ho převzali. Návrat Vratislavické kyselky vnímají velmi pozitivně, musím říct, že podpora v regionu je obrovská. Je pro nás velkým hnacím motorem, motivací i závazkem,“ říká majitel Vratislavické kyselky. A to i přesto, že se občas na internetu najdou bručivé hlasy, které ji porovnávají s původní kyselkou. Prý byla lepší.

„Voda ze země je stejná, ale dříve ji neuměli tak dobře zpracovat,“ říká Jan Vokurka s tím, že nejzásadnější rozdíl je v technologii. Dříve se tu vyráběla jen citronová a pomerančová, a to z jednoho prostého důvodu: „Tehdy totiž nedokázali vodu odželeznit, proto do minerálky přidávali ovocnou šťávu, která na sebe železo navázala.“ Jinak by byla minerálka po čase zakalená, rezavá.

Dnes tu kromě dvou uvedených příchutí vyrábí i minerálku neochucenou, protože ji odželeznit umí, a to jinak než přidáním ovocné příchutě na bázi kyseliny citronové.

Nejde o novou Mattoni nebo Poděbradku

Vratislavická kyselka nemá ambice konkurovat zejména v restauracím zavedeným minerálním vodám, ostatně její cena za 750 ml začíná na 24 korunách, Jan Vokurka ani netouží po její distribuci do celé země, zřídelní struktura by to ani neumožnila. Chce podle svých slov prostě mít tu nejlepší vodu v Česku. Stáčenou nejmodernějšími technologiemi – do skleněných, zálohovaných lahví s dobovou etiketou.

Až příště vyrazíte na krásami Českého ráje, zdolat vrcholek Ještědu nebo na vyjížďku tramvají mezi Libercem a Jabloncem, nezapomeňte si dopřát starou dobrou (novou) Vratislavku.