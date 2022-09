Světlík lékařský uleví očím, navíc si z něj můžete vyrobit víno

Světlík lékařský (Euphrasia officinalis) byl odjakživa využíván zejména při léčení očních zánětů, ječných zrn a obecně proti únavě očí – z této vlastnosti světlíku je ostatně odvozen i jeho název.

Poloparazitická bylinka přitom kvete právě teď, v září. Poznat se dá snadno, protože její květ – mimochodem velmi krásný – je pro laickou veřejnost snadným rozlišovacím znakem.

Světlík lékařský přitom roste pouze v některých místech, většinou na horských a podhorských loukách a pastvinách, kde je dostatečně vlhká půda, takže najít vhodnou lokalitu ke sběru je občas docela problém.

Sbírat ano, ale opatrně

Vzhledem k tomu, že světlík lékařský má mělký kořenový systém, je potřeba být při sběru šetrný, neboť byste mohli rostlinu vytrhnout i s kořeny. Což není žádoucí minimálně ze dvou důvodů – k léčebným účinkům se jednak používá jen nať a kvetoucí nať, a kromě toho můžeme nešetrným sběrem porosty světlíku do budoucna zlikvidovat.

Důležitá je i skutečnost, že světlík lze užívat dlouhodobě a neškodí ani těhotným a kojícím ženám Autor: Nina Havlová

A to by byla škoda, protože odvar ze světlíku působí příznivě i na činnost jater, snižuje krevní tlak, má protizánětlivé účinky a pomáhá i při zánětech horních cest dýchacích, kašli a chrapotu. Důležitá je i skutečnost, že světlík lze užívat dlouhodobě a neškodí ani těhotným a kojícím ženám.





V minulosti se přitom hojně využívaly na ošetření očí, ale i ran a pleti zejména obklady z výluhů ze světlíku, někteří však doporučují využívat spíše průmyslově vyráběné sterilizované přípravky ze světlíku. Při nesprávném skladování a sušení by se totiž snadno mohlo stát, že se do léčivky dají plísně.

Sušit je potřeba rychle

Pokud se někdo rozhodne nasbírat si vlastními silami světlík lékařský, měl by vědět, že sebranou nať s květem je třeba rychle usušit, a to při teplotách do 40 stupňů Celsia, použít lze i sušičku. Usušená nať by měla být skladována na suchém místě do teploty 25 stupňů Celsia.

Z usušené suroviny pak lze vytvořit celou řadu léčivých přípravků, mimo jiné i světlíkové víno. K tomu stačí zalít zhruba šest lžic sušené natě půllitrem bílého vína, které následně zrůžoví, a po přibližně 10 dnech macerace výslednou tekutinu scedit. Světlíkové víno by se mělo užívat v objemu jedné sklenky denně před spánkem.

Nejčastější formou využití světlíku je ale klasický odvar z kvetoucí natě, který lze použít také jako kloktadlo při virózách a bolestech v krku. Jeho příprava je snadná a na rozdíl od vína i rychlá. I když záleží samozřejmě na individuální volbě, obvyklá doporučení pracují s kombinací jedné lžíce natě a čtvrt litru vody, kterou přivedeme na několik minut (zhruba tři minuty) k varu, následně necháme asi deset minut vyluhovat a poté již lze nápoj konzumovat.

Dodat lze ale, že odvar (nebo čaj) pouze ze světlíku nemusí být pro každého příjemným gastronomickým zážitkem, neboť součástí složení byliny jsou mimo jiné také třísloviny, které způsobují její nahořklou chuť. Proto se v některých receptech na nápoje ze světlíku doporučuje přidat do nich také cukr.