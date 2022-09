Nová chlopeň bez velké operace. Jak se lékaři rozhodují, kdo ji podstoupí?

Platí to i o intervenční kardiologii, která prodělala neuvěřitelný pokrok a některé srdeční potíže už není nutné léčit, respektive operovat, při otevřeném hrudníku, ale výkon se provádí pomocí katétrů, které se zavedou přes tepnu v třísle.

Takovým onemocněním je třeba aortální stenóza, při níž dochází ke zúžení plochy aortálního ústí, což zhoršuje odtok krve z levé komory srdeční.

„Aortální stenóza se vyskytuje typicky ve vyšším věku. U nemocných mladších 65 let je relativně vzácná, zatímco ve skupině 80 až 89 let je prevalence přibližně deset procent, což znamená, že jeden z deseti pacientů má významnou aortální stenózu,“ upozorňuje docent Martin Mates, vedoucí lékař intervenční kardiologie Kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce.

Léčba léky není v tomto případě dlouhodobě účinná, vede pouze k přechodnému zmírnění příznaků. Řešením onemocnění a skutečnou pomocí je až náhrada postižené chlopně.

Zatímco v minulosti lékaři přistupovali v případě tohoto onemocnění pouze k velkým chirurgickým operacím, dnes už stále častěji nahrazují opotřebovanou tkáň tak, že se katétrem přímo do srdce vpraví chlopenní protéza.

„Metodou TAVI se implantuje nová chlopeň do té staré, zdegenerované, kdežto chirurgická výměna spočívá v tom, že chirurg nejprve tu původní chlopeň vyjme a nahradí ji novou chlopní,“ vysvětluje intervenční kardiolog a dodává, že se pacient po náhradě chlopně, ať už chirurgicky, nebo katetrizačně (TAVI), vrací ke svým běžným dřívějším aktivitám a není fyzicky nějak významně ovlivňován. „Zde je třeba konstatovat, že díky menší invazivitě je operační průběh a návrat domů významně snazší a rychlejší po zákroku metodou TAVI, ve srovnání s kardiochirurgickou operací.“

Podle dostupných dat ze západní Evropy nebo Severní Ameriky je metoda TAVI levnější ve srovnání s kardiochirurgickým výkonem.

Přihlédneme-li k dalšímu významnému benefitu, kterým je ve srovnání s kardiochirurgií méně invazivní zákrok, a k faktu, že je TAVI metoda spojena se zlepšením kvality života, musíme si položit otázku, z jakého důvodu přistoupí přesto lékaři v některých případech onemocnění srdeční chlopně ke konvenční velké operaci.

Může to být nutnost současného výkonu na jiné srdeční chlopni, případně operace aortokoronárního bypassu. Významnou roli hrají také anatomické důvody, jako je rozměr chlopně nebo odstupy koronárních tepen, a v tomto případě přináší vyšší věk pacienta výhody: „Mladší nemocní s významnou aortální stenózou mají anatomicky jinak vytvořenou aortální chlopeň, proto je u nich použití metody TAVI složitější, nebo přímo nemožné,“ vysvětluje lékař Kardiocentra Nemocnice Na Homolce.

Dalším faktorem je to, že použité biologické protézy, kterými je nemocná chlopeň nahrazena, ať chirurgicky, nebo katetrizačně, mají omezenou životnost. „Uvádí se, a naše zkušenosti tomu odpovídají, že průměrná životnost takzvaných biologických chirurgických chlopní je kolem deseti let. Pro TAVI implantované chlopně tomu pravděpodobně bude stejně. Proto se často volí postup, že chirurgové poprvé operují, a to v době, kdy jde o jinak relativně zdravé, mladší pacienty s nízkým rizikem komplikací, a výkon metodou TAVI následuje zhruba po deseti letech do té postižené bioprotézy, která byla dříve implantovaná chirurgicky.“

Rozhodnutí o tom, zda skalpel, nebo katétr, nestojí pouze na ošetřujícím lékaři. O každém pacientovi, respektive o způsobu náhrady chlopně (chirurgicky, nebo TAVI), rozhoduje v každém kardiocentru komise odborníků, tzv. kardiotým nebo heart team, který je složený jak z kardiologů, tak z kardiochirurgů a dalších odborníků, například anesteziologů.

„Současné doporučené postupy odborných společností, České kardiologické společnosti a Evropské kardiologické společnosti uvádějí řadu faktorů, podle kterých se mají odborníci ve volbě typu intervence rozhodovat. Například u pacientů starších 75 let by měl být preferován výkon metodou TAVI, pokud je technicky dobře proveditelný,“ doplňuje intervenční kardiolog.

Konstrukce TAVI implantované chlopenní protézy má dva základní komponenty. Zaprvé je to kovová výztuž, tzv. stent, a zadruhé vlastní chlopeň z biologického materiálu. Stent vypadá trochu jako malá královská koruna, která se dokáže podle potřeby roztáhnout. Jen jí chybí drahé kamení a není z ryzího zlata. Cenu má ale mnohem vyšší – dokáže prodloužit život až o deset i více let.

„Stent je vyroben buď z lékařské oceli, nebo ze speciální slitiny nitinol. Životnost tohoto kovového materiálu je neomezená. Vlastní chlopeň je vyrobená z biologického materiálu a všitá dovnitř stentu. Zde se životnost odhaduje zhruba na deset let. V případě nutnosti je pak možné implantovat další chlopeň, takzvaně chlopeň do chlopně,“ vysvětluje docent Mates.

Z hlediska přítomnosti cizího materiálu v cévním oběhu je však nutné dodržovat následně určitá opatření, zejména je důležitá prevence infekce chlopně, a dále je třeba trvale užívat léky proti srážení krve, nejčastěji je to malá dávka aspirinu. Je tomu stejně jako po kardiochirurgické náhradě chlopně.

„Počty výkonů TAVI se v posledních letech zvyšují, tento trend se nezastavil ani během omezení při covid-19 pandemii,“ poznamenal lékař.

Metoda TAVI je hrazená z veřejného zdravotního pojištění. Všeobecná zdravotní pojišťovna a rovněž další zdravotní pojišťovny dlouhodobě podporují rozvoj těchto výkonů v komplexních kardiovaskulárních centrech, což dokládají jejich každoročně rostoucí počty.

Aortální stenóza

Aortální stenóza se téměř u třetiny nemocných nezjistí, takže se ani správně neléčí. Hlavními příznaky onemocnění jsou dušnost, bolesti na hrudi, případně ztráta vědomí. Pokud nedojde k nějakému zásahu, tak je prognóza tohoto onemocnění u velké části nemocných horší než u některých nádorových onemocnění.