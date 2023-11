Ani dvakrát denně, ani dvě minuty. U čistění zubů se nemusíte držet zaběhlých pravidel

Počet čistění za den, ani délka, kterou si kartáčkem čistíte zuby, není tím nejdůležitějším pro ústní zdraví. „Klíčová je technika, tedy to, jak si zuby čistíte,“ podotýká stomatolog Roman Šmucler. „Zuby stačí čistit jednou za den, ale musí to být perfektně,“ dodává.

Správný postup nastaví odborník

Jak tedy má metoda, při které nám vystačí jedno čištění zubů denně, vypadat? V současnosti se podle Romana Šmuclera ustupuje od krouživých pohybů a čištění spočívá spíše v těch důsledně stíravých. Inspiraci k čištění zubů lze najít např. ve volně dostupných videích Americké stomatologické asociace (ADA), vlastní videa připravuje i ČSK.

Zcela zásadní je při čištění zubů nevynechávat ani prostory mezi nimi, kam se lze dostat mezizubními kartáčky či dentální nití.





Univerzální návod, jak si čistit zuby, ovšem neexistuje, protože není ani jen jeden správný postup čištění. „Jsem velký přítel toho, aby poučení o dentálních hygieně bylo každému nastavené individuálně, a to od zubního lékaře nebo dentální hygienistky,“ říká stomatolog Roman Šmucler. A podle něj nemusí být všechno hned. „Pokud někteří lidé vyčistí jen něco málo, a to ještě horko těžko, nemá je smysl na začátku zahlcovat vším – nastavení techniky je postupný proces,“ dodává s tím, že v budoucnu s ním odborníkům zcela jistě pomůže i umělá inteligence. Ta by mohla zájemce technikou čištění provést krok za krokem, a ještě mu napovědět, zda ji provádí správně, či mu říci, kde dělá chyby.

Před snídaní, nebo po snídani?

Jednou denně znamená podle lékaře večer. Při dobrém čištění je to ranní spíše pro osvěžení dechu než kvůli odstranění zubního povlaku.

Kdo si ale zuby ráno čistí, někdy řeší, zda to má udělat před snídaní, nebo po ní. Odpověď bude záležet na tom, co snídáte. „Máme-li ke snídani potraviny, které leptají povrch zubů, je dobré čistit si zuby před snídaní,“ podotýká Roman Šmucler.

Naleptávání povrchu zubu způsobují zejména džusy. Ty jsou z pohledu stomatologa zapeklitostí. Na jednu stranu obsahují vitaminy, ale také spoustu cukru, který napomáhá vzniku zubního kazu. „Pokud někdo ráno pije pomerančové džusy, je dobré si vyčistit zuby buď půl hodiny po tom, nebo si aspoň před čištěním vypláchnout ústa vodou. Nebo si vyčistit spíš před pitím,“ dodává zubní lékař.

S pastou, nebo bez ní?

Kromě toho, že ne vždy platí, že zuby se musí čistit dvakrát denně, nemusí platit ani to, že zuby by se měly čistit dvě minuty. Takovým limitem se nenechte omezovat. Pokud nemáte extra tvrdé štětiny kartáčku a netlačíte na něj příliš silně, sklovinu vám ani delší čištění nepoškodí. „Já si zuby za dvě minuty nedokážu vyčistit, a tak si beru kartáček k televizi, protože k čištění zubů není nutně potřeba pohled do zrcadla. Ten je dobrý až ve chvíli, kdy si třeba dočišťujete mezizubní prostory,“ dodává lékař.





Zubního lékaře jsme se také zeptali, zda je lepší si zuby vyčistit se zubní pastou, či bez ní. Odpověď zněla jednoznačně: S pastou. Samotný kartáček si totiž ani při výborné technice čištění s plakem neporadí tak účinně. „Pasta je velmi důležitá. Stačí jí málo – říká se hrášek, což je úplně dostačující,“ podotýká stomatolog.

Také správný výběr pasty či zubního gelu je dobré zkonzultovat s lékařem. Na trhu je jich velké množství a některé mohou spíše škodit než pomáhat (např. ty s vysokým obsahem bělicích látek, ty, které obrušují sklovinu nebo obsahují alergeny a toxické látky). Pro některé je lepší si zajít spíše do lékárny než drogerie. Pokud je výběr zubní pasty dobrý, není třeba podle lékaře ji střídat či obměňovat.

V čem vám pomůže vlastní jazyk

To, že jste zubům věnovali dostatečnou péči, vám poradí vlastní jazyk. „Většině lidí stačí, když si třeba za půl hodiny či za hodinu po vyčištění zuby objedou jazykem. Pokud nejsou porcelánově hladké, jazyk na nich ucítí nějaký povlak, tak jste je vyčistili špatně,“ říká Roman Šmucler.

Obarvování zubů jako indikátor plaku prezident ČSK nedoporučuje, protože barva vydrží na zubech docela dlouho. „Pokud chcete mít zuby na začátku týdne této barvy zbavené, tak to byste si měli obarvování naplánovat už na pátek,“ podotýká a dodává, že existují již možnosti indikace plaku, které jsou vhodnější a modernější. „Třeba metoda nazývaná autofluorescence. K té ale potřebujete speciální světlo a to by měl mít v ruce někdo, kdo výsledky umí odčítat,“ upozorňuje Roman Šmucler na fakt, že pro domácí používání autofluorescence není vhodná.





Bílé zuby nerovná se zdravé zuby

Zuby bez zabarvení sice mohou být značkou toho, že máte dobrou techniku čištění, s jejich dalším bělením to ale nemusíte přehánět – stávají se křehčími. „Protože jim chybí fluor,“ připomíná stomatolog. Zuby proto přichází o svoji odolnost a mohou se častěji kazit.

Navíc při bělení se zvyšuje citlivost chrupu. Ta přitom může přetrvávat i dlouhou dobu. „Jsou techniky bělení, kde je riziko zcitlivění zubů nižší. A jsou techniky, kde činí i více než 50 procent, takže je veliké. Při bělení je toto riziko vždy a může vypadat třeba tak, že vás bude bolet jíst zmrzlinu. A takový stav může vydržet týdny nebo i měsíce,“ popisuje Roman Šmucler.

Bělení zubů ale jako takové odborník nezavrhuje. Podle něj je ovšem vždy lepší jej absolvovat pod dozorem lékaře. Trvalejší a účinnější je metoda, kterou si lze s pomocí speciálních gelů a zubních nosičů provést doma. Nevýhodou ale je, že aplikaci bělicího prostředku musíte opakovat a celkové vybělení proto může trvat i týdny. Je to dáno tím, že v prostředcích pro domácí bělení je méně účinných látek než v prostředcích pro bělení zubů v ordinacích.

U ordinačního bělení je nevýhodou to, že přirozená barva zubů se vrací rychleji. Mít zuby barvy čerstvě napadlého sněhu je totiž vždy dočasnou záležitostí a bělení se musí opakovat.