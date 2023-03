Dětské pasty dopadly špatně. Je v nich málo fluoridu, některé obsahují titanovou bělobu

Ve velkém testu dětských zubních past sedm z dvanácti výrobků neuspělo, protože buď obsahovaly příliš málo fluoridu, nebo dokonce žádný fluorid. Některé zubní pasty pro děti obsahovaly oxid titaničitý neboli titanovou bělobu. Tuto látku přitom Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) již nepovažuje za bezpečnou, protože zřejmě může ovlivnit DNA. V potravinách je coby přídatná látka zakázána od srpna 2022, v kosmetice se nicméně jako barvivo s kódem E 171 objevovat může.

Test dětských zubních past nedávno provedl rakouský spotřebitelský časopis Konsument spolu se společností Stiftung Warentest, odkud jeho výsledky převzal i tuzemský dTest. Ten je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a shrnutí testu přinesl v rámci vzájemné spolupráce.

Jde sice o test zahraniční, nicméně nabídka dětských zubních past je v obou zemích srovnatelná.

Rakouská spotřebitelská organizace Verein für Konsumenteninformation (VKI) otestovala 12 dětských zubních past včetně tří, které deklarovaly čistě přírodní složení.

Testující se zaměřili na to, zda pasty dokážou zabránit rozvoji zubního kazu, sledovali, zda v pastách je titanová běloba a známkovali i balení a to, co pasty slibují ve srovnání, s tím, co skutečně dokážou.

Nejlevnější pasta vyšla na 0,85 eura za 100 ml, za nejdražší byste si výrazně připlatili, 100 ml stálo 9,40 eura. Celkové výsledky jsou podle autorů jednoznačně zklamáním. Velmi dobrou známku obdržely dva výrobky, jeden dobrou – a tyto tři výrobky byly jediné, které získaly doporučení jako vhodné k použití u dětí: kromě vítěze testu od Elmexu to byly zubní pasty značek Mentadent a Oral-B.

Další dva výrobky si odnesly uspokojivé hodnocení a zbytek skončil s nedostatečnou známkou.

Vůbec nejhůře dopadla pasta od Weledy, v níž nebyl fluorid, těsně před ní skončila pasta SensiDent, v níž bylo málo fluoridu, a navíc obsahovala titanovou bělobu. Tu obsahovala i pasta Blend-a-med – tento výrobek stejně jako Dentalux z Lidlu a SensiDent výrobce Müller obsahovaly pouze asi polovinu doporučeného množství fluoridu.

Další čtyři výrobky obsah fluoridu ani nedeklarovaly a analýza jim dala za pravdu – v pastách Karex, Lavera, Logodent a Weleda (poslední tři jsou označovány za takzvané přírodní pasty) bylo méně než 50 ppm fluoridu.





Něco se nicméně přece jen zlepšilo. Je potěšující, že dodavatelé zjevně reagovali na kritiku na téma zinek. V aktuálním testu jsou všechny produkty bez zinku. Někteří prodejci se také nechali slyšet, že pracují na postupném vyřazení oxidu titaničitého, komentovali výsledky autoři testu.

Většina past měla ovocnou příchuť, nechyběla ani mátová či žvýkačková, bez příchuti byl pouze Elmex. A tak to má podle odborníků být, pasta by neměla mít žádnou chuť. Pokud totiž dětem zubní pasta chutná nebo je láká svojí barvou, mají tendenci jí použít více, než je nutno, případně ji polykat. A to se nedoporučuje.

Dětem by pastu měli dávkovat rodiče a dohlédnout na to, aby ji pak vyplivly. Nadměrný příjem fluoridu může způsobit skvrny na zubech, případně například zažívací potíže, dlouhodobě pak má negativní vliv na hustotu kostí, může přispět k rozvoji osteoporózy.

Zinek sice podle studií přispívá k ochraně před zubním kazem a posiluje zubní sklovinu, nicméně v dětských pastách být nemá, může například ovlivnit vstřebávání železa.