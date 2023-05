Pozor na domácí ošetření zubů ultrazvukem. Můžete si zničit zdraví, varují odborníci

Proč přístroje nepoužívají zdravotníci

Stejně jako se liší cena těchto přístrojů, liší se na ně i recenze. Protože jde o relativně novou záležitost, je hojně diskutovaná nejen mezi zákazníky, ale také odborníky.

Jak v České stomatologické komoře (ČSK), tak v Asociaci dentálních hygienistek zaznívá názor, že domácím přístrojům na bázi ultrazvuku by se zákazníci měli vyhnout. Prodejci ovšem tvrdí opak. Například jeden z nich v e-shopu uvádí, že přístroj doporučují dentální hygienisté, kteří je vyzkoušeli v ordinaci. A to přesto, že návod jím prodávaného zboží uvádí, že jsou určeny k domácímu použití.

Vitalia.cz proto požádala Asociaci dentálních hygienistek ČR (ADH) o stanovisko k tomuto typu výrobků. Z odpovědí na otázky redaktorky vyplývá, že dentální hygienistky je nepoužívají a ani to nedoporučují svým klientům, protože je nepovažují za bezpečné. „Ani jeden z nabízených přístrojů není bezpečný vzhledem k tomu, že nedisponují chlazením,“ uvádí Marta Matušková, členka prezidia ADH.

Rizika domácích ultrazvuků

Při přehřátí zubu uživateli hrozí nevratné poškození zubní dřeně a v ní uloženého nervu. Nejde ovšem o jediné riziko. „Špičatou koncovkou, rozvibrovanou ultrazvukovou energií, si pacienti mohou při zacházení poškodit jak tvrdé zubní tkáně, zejména poškrábat sklovinu nebo citlivý dentin (odhalený kořen zubu), stejně tak citlivé sliznice a dásně. Opět jsou to změny trvalé a nevratné,“ dodává Marta Matušková.

Domácí přístroje podle ní mají zpravidla menší výkon než ty, které používají hygienistky v ordinacích, takže na odstranění zubního kamene nejsou dostatečně účinné. Nedostatečné (či žádné) odstranění zubního kamene přitom zvyšuje riziko rozvoje paradentózy. Toto onemocnění začíná zánětem dásní, vede až k destrukci čelistní kosti a ve finále také k vypadnutí zubu, protože přestane správně fungovat jeho závěsný aparát.

Navíc dostat se přístrojem použitým doma do všech zákoutí v ústech je pro zákazníka dle dentální hygienistky nemožné. „Nikdo není schopný si sám odstranit zubní kámen ze všech míst, která je potřeba ošetřit – např. z vnitřní strany a pod dásní. I profesionálové, kteří mají veškeré vybavení k dispozici, se raději nechají ošetřit u svého kolegy,“ podotýká Marta Matušková.

Na rizika, z nichž některá se mohou projevit až po delším čase, neupozorňují ale jen dentální hygienistky. „Při používání domácích ultrazvukových čističů může dojít k nevratnému poškození skloviny, případně vitality zubu. Faktorů, které na to mají vliv, je více. Záleží na směru, kterou bude koncovka k zubu přikládána, na frekvenci používání, na tom, že přístroj nemá chlazení…“ říká zubařka Štěpánka Bálková. Místo ušetření času a peněz, jež slibují prodejci sázející na trend vybělených zubů, proto může přijít spíše časová i finanční investice do rekonstrukce chrupu.

Jako riziko vnímá zubařka i to, že přístroje jsou vizuálně velmi podobné elektrickým zubním kartáčkům, mohou proto zákazníka svádět k tomu, že jsou funkčně zaměnitelné a použitelné stejně. „Takže domácí ultrazvukový čistič laik bude třeba používat denně,“ podotýká Štěpánka Bálková a doplňuje, že by nedoporučovala tyto přístroje vůbec využívat. „O jejich vhodnosti k pravidelnému používání osobně přesvědčena nejsem, naopak. Nemám sice k dispozici žádné studie, jež by můj dojem potvrdily, nebo vyvrátily, ale myslím, že zde je určitá opatrnost na místě,“ doplňuje lékařka, která je členkou představenstva ČSK.





Recenze, které nelze ověřit

Žádné studie nemají ani prodejci přístrojů. Redaktorka Vitalia.cz jednoho z nich kontaktovala. Jde o provozovatele e-shopu, jenž uvádí, že ultrazvukový čistič zubů doporučují dentální hygienisté. Dotaz proto zněl, kteří a zda přístroj splňuje požadavky kladené na tzv. zdravotnické prostředky či jeho bezpečnost lze doložit jinak.

„Všechny naše přístroje mají certifikáty bezpečnosti, certifikát RoHS, dle kterého splňují bezpečnost použití elektronických zařízení, jsou schváleny pro prodej v ČR a EU a byly vyzkoušeny dentálními hygienisty. Jejich jména nemůžeme uvést z důvodu GDPR, ale jak v komentářích u našich reklam, tak v recenzích zákazníků najdete mnoho zubařů a dentálních hygienistů, kteří přístroje a kartáčky vyzkoušeli a doporučují je,“ dopověděla ředitelka prodejce Iva Honzková. „Co se týče zařazení produktu pod zdravotnické prostředky, tak máme tento krok v plánu. Momentálně probíhá analýza možností vhodných pro tento typ produktu,“ dodává.

Redaktorka při namátkovém čtení na recenze od zdravotníků nenarazila. I kdyby na webu byly, prodejce dbá na anonymitu sdělených zkušeností, takže zpětné ověření autenticity názoru i identity zákazníka bez pomoci e-shopu není možné. Přitom na recenze se odvolává s tím, že jejich značné množství je dokladem, že přístroje skutečně fungují.

Zmiňovaný certifikát RoHS říká to, že výrobek neobsahuje některé zdraví nebezpečné látky, jakými jsou např. rtuť nebo olovo. Certifikát je pro výrobce potvrzením, že dodržuje povinnou směrnici EU zavazující jej k omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Opatrní by měli být zejména kardiaci

V uživatelských manuálech přístrojů prodávaných e-shopem zastoupeným Ivou Honzkovou se píše, že nejsou vhodné pro děti, nesmí jej používat pacienti s kardiostimulátorem. Opatrní by pak měli být lidé s onemocněním srdce a těhotné ženy. V závěru návodu si zákazník také přečte to, aby se před jeho použitím poradil se svým zubařem a že „výrobek není náhradou zdravotnického zařízení a nemá terapeutický účinek“.

Návod dodává také upozornění, že výrobce a prodejce poskytují „výrobek, nikoli léčebný plán“, a proto nenesou žádnou odpovědnost za případné komplikace: „Pokud se (přístroj, pozn. red.) rozhodnete používat bez odborného dohledu, budete jej používat na vlastní nebezpečí. Když se na nás obrátíte a pokud vám dáme nějaké rady, neberte je jako samozřejmost, protože nejsme zodpovědní za to, že jsme vám poradili.“

Rizika používání Iva Honzková nepopírá a dodává, že pokud zákazník dodrží všechny instrukce, jež má k dispozici, je domácí čištění ultrazvukem bezpečné. „Na základě všech bezpečnostních funkcí a opatření v návodu jsme zcela přesvědčeni o bezpečnosti našich produktů. Samozřejmě ne vždy můžeme ovlivnit správné použití přístroje zákazníkem. V případě, že se zákazník neřídí návodem k použití a nedodržuje dané pokyny, nese odpovědnost za případné následky,“ říká manažerka.

Mezi pokyny dvou typů konkrétního výrobku patří např. to, že zuby při čištění musí být vždy navlhčené, jedno místo je doporučeno čistit maximálně pět vteřin. Bezpečnost má zajistit také nižší výkon než u profesionálních ultrazvuků, automatické vypnutí po kontaktu s dásněmi a automatické vypnutí po 10 minutách, které podle prodejce brání přehřátí stroje.

Podle dentálních hygienistek ale dodané instrukce výrobce bezpečné nejsou. Tištěný návod i videonávod ukazují kolmé přikládání koncovky ultrazvuku na povrch zubu. „Ale přesně to je naprosto špatně. Ultrazvuková koncovka se nikdy nepřikládá špičkou kolmo k povrchu zubu, ale vždy se na povrch adaptuje hrana koncovky a pracuje její poslední třetina,“ oponuje zástupkyně ADH.

V čem spočívá profesionální čištění

I přes škálu prodávaných přístrojů a reklamu na ně, jež slibuje zdravější zuby, jsou dentální hygienistky přesvědčené, že profesionální čistění zubů, prevenci a správnou hygienu nelze domácími ultrazvuky nahradit. „Perfektní chrup klienti budou mít, pokud budou používat správnou a efektivní techniku čištění, používat mezizubní pomůcky, pravidelně navštěvovat zubního lékaře na preventivních prohlídkách a pravidelně, minimálně dvakrát ročně, absolvovat profesionální dentální hygienu,“ říká Marta Matušková.

„Při profesionální dentální hygieně odstraníme pacientům nejenom viditelný supragingivální (naddásňový) zubní kámen, ale zprůchodníme mezizubní prostory, a hlavně odstraníme subgingivální zubní kámen. Tedy ten poddásňový, který je mnohem více nebezpečný,“ dodává s tím, že nejde jen o zubní kámen. „Ale také o šetrné ošetření povrchu zubů, zaleštění, remineralizaci, jelikož povrch zubu po odstranění zubního kamene může být demineralizovaný,“ dodává Marta Matušková k procesu, při kterém tvrdé části zubu přichází o drobné částečky minerálů, např. vápníku.

Práci dentálních hygienistek zatím zdravotní pojišťovny neproplácejí. Právě to je častým argumentem obchodníků s ultrazvukovými přístroji. Stejně jako to, že na dentální hygienu se příliš dlouho čeká.

Cena ošetření se pohybuje zhruba od tisícikoruny výše za 60 minut. Pokud chodíte na hygienu pravidelně, může mít cenu o něco nižší. Objednací lhůty se mohou u jednotlivých pracovišť lišit, ale ze zkušenosti redaktorky vyplývá, že není žádný problém se lhůtou objednání vejít do půlročního doporučovaného intervalu.

Všechny zdravotní pojišťovny letos nabízí v rámci svých preventivních aktivit příspěvky na toto ošetření, které jsou propláceny zpravidla jednou ročně, a to vždy zpětně (tj. na základě dokladu o úhradě). Pojištěnec si také o ně musí aktivně sám žádat, protože příspěvek není poskytován automaticky.