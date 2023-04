Jaké plomby, kdy a komu hradí zdravotní pojišťovny

Jaké bílé plomby jsou hrazené

Pokud chcete mít bílou plombu na pojišťovnu, pak vězte, že hrazené jsou tři druhy bílých výplní. A to tyto:

ze skloionomerního cementu

samopolymerujícího kompozitu

z fotokompozitu

V případě většího defektu zubu může zubař použít také keramickou výplň zvanou též onlay nebo inlay, případně fazetu. Jsou zhotoveny na míru v laboratoři a nepatří mezi výplně hrazené z veřejného pojištění.

Jak často pojišťovna plombu hradí

Nárok na hrazenou plombu má pojištěnec zpravidla jednou za rok (tj. 365 dní), ať je dítě, dospělý nebo těhotná žena. „Omezení frekvencí se netýká případů, kdy opakovaná výplň byla zhotovena z důvodu komplikací ošetřeného zubního kazu nebo úrazu daného zubu,“ uvádí mluvčí VZP Viktorie Plívová a dodává: „Dřívější úhrada ze zdravotního pojištění je u pojištěnce možná i v případě zvýšené kazivosti zubu v důsledku závažného celkového onemocnění.“

Kdy a komu pojišťovny hradí plomby

Zjednodušeně lze říci, že bílou plombu na kterémkoliv zubu hradí pojišťovny pouze dětem do 15 let a těhotným ženám. A to jen z určitého typu materiálu. Ostatní pojištěnci mají bílé plomby hrazené jen u předních zubů – v každé čelisti u šesti (špičáky a řezáky).





Pokud nemá pacient nárok na hrazenou bílou plombu, jeho pojišťovna mu uhradí plombu z dózovaného amalgámu. Pokud má zubař smlouvu s pojišťovnou, musí tuto variantu nabízet.

Dobré je také vědět, že i když pacient sáhne po amalgámové výplni, pojišťovna mu ji uhradí jen v tzv. základním provedení. Teoreticky proto mohou nastat situace, kdy si amalgám zaplatí sám.

Typ chrupu, druhy hrazených výplní a popis situace, kdy jsou pojišťovnou hrazeny Dočasný (mléčný) chrup ze skloionomerního cementu (bílá výplň) – v rozsahu celého chrupu

ze samopolymerujícího kompozitu (bílá výplň) – v rozsahu řezáků a špičáků

z dozovaného amalgámu* – v rozsahu celého chrupu Stálý chrup U pojištěnců ve věku do 15 let ze skloionomerního cementu (bílá výplň) – v rozsahu celého chrupu

ze samopolymerujícího kompozitu (bílá výplň) – v rozsahu řezáků a špičáků

z fotokompozitu (bílá výplň) – v rozsahu řezáků a špičáků

z dozovaného amalgámu* – v rozsahu celého chrupu U pojištěnců ve věku od 15 do 18 let ze samopolymerujícího kompozitu (bílá výplň) – v rozsahu řezáků a špičáků

z fotokompozitu (bílá výplň) – v rozsahu řezáků a špičáků

z dózovaného amalgámu – v rozsahu celého chrupu. U dospělých nad 18 let ze samopolymerujícího kompozitu (bílá výplň) – v rozsahu řezáků a špičáků

z dózovaného amalgámu – v rozsahu celého chrupu U těhotných a kojících žen ze skloionomerního cementu (bílá výplň) – v rozsahu celého chrupu

ze samopolymerujícího kompozitu (bílá výplň) – v rozsahu řezáků a špičáků

z dozovaného amalgámu* – v rozsahu celého chrupu * Není-li možné použít skloionomerní cement z důvodu zdravotního stavu pojištěnce, lze použít dózovaný amalgám (u dočasného chrupu, u pojištěnců do 15 let, u těhotných a kojících). Použití dozovaného amalgámu musí vyplývat ze zdravotnické dokumentace pacienta. Zdroj: Vitalia.cz/VZP/Aktuality

Povinnosti zubního lékaře

VZP také připomíná, na co zubař vůči pojištěnci nesmí zapomenout, chce-li od něj inkasovat peníze za to, co pojišťovna nehradí. Jde konkrétně o tyto povinnosti: