Zubní pasta v tabletě šetří vodu a plasty. Ekologická novinka míří na český trh

Není tableta jako tableta

Asi všichni si pod pojmem zubní tablety vybavíme jediné, zubní tablety na čištění protéz, a to navzdory tomu, že tablety na čištění stálého chrupu už jsou na trhu řadu let od mnoha různých výrobců. I tak o nich ale lidé pramálo vědí, jejich přednosti (a že jich není málo, viz níže) obvykle přebila jejich nevalná chuť a také, v porovnání s pastou, vyšší cena. Chuť už se u tablet výrazně změnila k lepšímu, ale cena stále zůstává dost vysoko.

S novinkou, která však voní po bylinkách, přichází na náš trh ryze česká firma stomatologa Pavla Smažíka, Herbadent. Představila ji v uplynulých dnech na výstavě Pragodent určené výhradně pro stomatologické pracovníky.

Naše tablety jsme vyvíjeli dva roky

„Už dlouho se zabýváme tím, jak zubní pasty balit tak, abychom spotřebovali co nejméně plastu,“ připomněl Pavel Smažík cestu své firmy, o níž jsme s ním hovořili již loni. Už tehdy vnímal jako problém poměr hmotnosti obalu a náplně, tedy plastu a zubní pasty. I proto se rozhodl vyrábět svou nejrozšířenější bylinnou zubní pastu o objemu sto mililitrů, nikoli o standardním objemu padesát nebo sedmdesát pět mililitrů.





Před rokem a půl Pavel Smažík sázel při úspoře plastů na dávkovač zubní pasty, přitom už ale jeho kolegové pracovali na vývoji zubních tablet, které právě obalový materiál ušetří asi nejvíc.

Suchá pasta na zuby už na trhu je

„Zubní pasta je produkt, který můžete vyrobit i v suché formě, určitě znáte suché prášky prodávané v krabičce. Navlhčený zubní kartáček dáte do prášku a bakterie z předchozího čištění si rozetřete po zubech. To mi přišlo velmi nehygienické. Naštěstí se ale speciální technologií dají zubní prášky zformovat do tablet,“ vypráví Pavel Smažík.

A tak hledali způsob, jak toho co nejjednodušší formou dosáhnout. Rozemletím jednotlivých přísad na různou jemnost, chcete-li hrubost, dosáhli konzistence, která při výrobě drží pospolu.

Tablety obsahují speciální látku, která posiluje zuby

„Zubní tablety Remin obsahují vysušený extrakt ze sedmi bylin, který posiluje dásně a pomáhá prevenci zánětu v ústech a také aktivní komplex hydroxyapatidu a vápníků, který posiluje a obnovuje strukturu skloviny,“ popsal majitel Herbadentu. Do skloviny, která je neustále narušována demineralizací, kyselými slinami a nápoji, vrací hydroxyapatit zpátky minerály a výrazně ji zpevňuje a ochraňuje.

Právě kombinací bylin a aktivního komplexu pomocných látek se tableta stává unikátní na českém trhu. „Pokud vím, nic podobného nikdo jiný nevyrábí,“ říká Pavel Smažík. Zubní pastu v tabletách jen s hydroxyapatidem, bez bylin, lze pořídit od různých výrobců už nějaký čas, například s citrónovou příchutí či s mátou a bez fluoru.

Hydroxyapatit je minerál, který představuje hlavní neorganickou složku tvrdých zubních tkání.

Jak zubní pastu v tabletách používat?

Tablety rozkoušete, nepolykáte, chopíte se kartáčku, běžným způsobem vyčistíte zuby, vyplivnete, a hotovo. „Mechanickému čištění se určitě nevyhneme, byl by to hezký marketingový tah – rozkousat tabletu a je vyčištěno, ale byla by to lež,“ odpovídá Pavel Smažík na otázku, zda bychom se případně obešli bez kartáčku.

Tableta díky přírodním látkám jemně pění, je jemně abrazivní a v ústech zanechává svěží pocit. A klidně ji můžete použít i k osvěžení dechu, v tom případě nečistíte kartáčkem, rozkoušete,vyplivnete.

Neprodejný vzorek tablet od Herbadentu, které jsme měli možnost vyzkoušet Autor: Vitalia.cz

Tablety snižují množství plastu

Jedna z největších deviz pasty v tabletě je, že k vyčištění zubů nepotřebujete vodu, a to ani k závěrečnému vypláchnutí. Vlastně výrobce doporučuje rozkousanou tabletu jen vyplivnout a po vyčištění minimálně dvacet minut nejíst. Hydroxyapatid totiž vytvoří na zubech jakýsi film, který molekuly účinné látky zapracuje do skloviny.





Další výhodou pasty v prášku je její bezezbytkové využití, co vyčištění zubů, to jedna tableta. Už nikdy se nebudete mordovat s vytlačením posledních zbytků pasty z tuby. A těch nebývá málo, údajně jde o 11 g zubní pasty z každého balení, které se na světě prodá. Navíc, jak řekl majitel bylinné společnosti: „Kdyby se všechny zubní pasty na světě smrskly jenom do tablet, tak ušetříme několik kontejnerů s plasty.“

Pro svou lehkost, suchost, skladnost a malé balení se tablety hodí hlavně pro cestovatele.

Na efekt čisticích tablet ve srovnání s klasickými pastami se zaměřily i studie. Tahle odborná práce například porovnávala jejich účinnost u dětí – tablety dopadly dokonce o něco lépe. Další studie také dospěla k tomu, že tablety čistí zuby stejně dobře jako pasty. Vždycky samozřejmě za předpokladu, že se člověk drží správného postupu, jak je používat.

Jedna tableta za tři koruny

„Vývoji jsme se věnovali dva roky a v příštích dnech začneme tablety prodávat,“ přislíbil Pavel Smažík. Půjde o balení po devadesáti kusech. Ne úplně příznivou zprávou je, že balení těchto tablet vyjde na cirka tři sta korun. Zda bude tato cena překážkou bránící masivním prodejům, se uvidí, až se tablety dostanou na trh. Což by mělo být koncem října 2023. Na trhu totiž najdete zubní pasty v tabletách, které jsou levnější i v menších baleních.