Zapomeňte v horku na ledové nápoje, vsaďte na chilli, ochladí vás mnohem lépe

S letním počasím hledáme způsob, jak se osvěžit. Nejsnazší cestou, jak dosáhnout ochlazení, je upravit jídelníček a obohatit ho o potraviny, které mají ochlazující efekt, dodají nám tekutiny i energii. Zkuste ale zapomenout na led a vychlazené nápoje, zajímavou volbou je například chilli. Překvapivě.

Zmrzlina může zadržovat vodu v těle

„Mezi potraviny vhodné v letních dnech nepatří u mnohých tolik oblíbená zmrzlina či ledové nápoje. Tyto potraviny oslabují trávení a působí adstringentně (svíravě). Tělo se stahuje, což může vést k zadržování tekutin v těle,“ upozorňuje Kateřina Šimková ze Zdravého stravování.

Když už ale zmrzlinu, zaměřte se na její složení a nutriční hodnoty. Vyvarujte se produktů s vysokým podílem rostlinného tuku a sorbetů s vysokým podílem cukru. Pokud si zvolíte zmrzlinu z mléka, tvarohu, jogurtu, ovoce, kakaa či ořechů, může zmrzlina nutričně nahradit svačinku.

Zmrzlina oslabuje trávení a působí svíravě. Autor: Depositphotos

Ani při pití ledových nápojů na tom nebudeme nejlépe, při něm dochází k rychlému překrvení tkání jícnu a nabýváme falešného dojmu, že jsme dostatečně hydratovaní, proto nemáme potřebu doplňovat tekutiny, což je nežádoucí.





Voda a čaj jsou správnou cestou

Vhodná je čistá voda doplněná citrónem a mátou, slabé ovocné čaje, 100% zeleninové a ovocné šťávy ředěné vodou, ale i minerálky. Pocením dochází totiž nejen ke ztrátě tekutin, ale i minerálních látek.

Nápoje by měly mít teplotu okolo 16–18 °C. „Namísto odšťavněného ovoce a zeleniny je vhodnější sáhnout po smoothie, protože nejsou tolik kalorická a mají i vlákninu. Pokud navíc využijeme ovoce a zeleninu bohatou na vodu, tím lépe. Mezi ně patří meloun, rajčata, jablka, okurky, jahody, ananas, maliny, borůvky, špenát nebo grep,“ říká Kateřina Šimková.

Jako tekutina se počítá i polévka

Tekutiny můžete dodat i formou polévek, ať už vývarových, cibulového základu, nebo zeleninových. V létě jsou hodně oblíbené studené polévky, jako je například španělské gazpacho z rajčat nebo řepová polská polévka chłodnik litewski.

Hodně lidí řeší, kolik tekutin je dost. Optimální je vypít minimálně 40 mililitrů tekutiny na 1 kilogram své tělesné hmotnosti. Při vysokých teplotách, sportovní aktivitě i více.

Mléčné výrobky v létě ochladí nejlépe

Své místo v letním jídelníčku mají i živočišné mléčné produkty, jako jsou jogurty, mléko, kefíry či sýry. „Konzumací studeného podmáslí nejen snížíte tělesnou teplotu, ale i zlepšíte metabolismus a mikroflóře dodáte přínosná probiotika,“ zmiňuje Kateřina Šimková.

Ze sýrů vyzkoušejte v letních měsících ovčí či kozí (např. feta, halloumi, pecorino), které mají na náš organismus chladivý efekt. Feta bude perfektní do salátů nebo pro naplnění paprik, halloumi zpestří vaše grilování. Jogurty a tvarohy můžete využít do smoothie, dezertů nebo i pro přípravu dresinků.

Bílkovinné složky mléčných výrobků jsou navíc snadno stravitelné a dodávají tělu energii, aniž by ho přetěžovaly.





Léto jako stvořené pro luštěniny

Vyšší podíl rostlinné stravy přináší mnoho benefitů a organismus nebude muset vynakládat úsilí na zpracování potravy, při kterém by se jinak pořádně zapotil. Luštěniny jako cizrna, fazole, čočka a pseudoobiloviny jako teff, pohanka či amarant poslouží jako příloha nebo surovina pro přípravu salátů. Kaši můžete připravit nejen z brambor, ale i batátů, kukuřice či hrachu, z cizrny během mžiku vykouzlíte hummus.

Luštěniny a pseudoobiloviny se skvěle hodí do letních salátů Autor: Shutterstock

Luštěniny se mohou stát základem pro přípravu luštěninových pomazánek, které poslouží jako chutná, osvěžující a zdravá svačinka. Pokud vás trápí při jejich konzumaci nadýmání, máme pro vás jednoduchou pomoc. Jednoduše luštěniny namočte. „Luštěniny obsahují více nestravitelných oligosacharidů, které organismus nedokáže zpracovat v tenkém střevě, a tak jsou rozkládány až ve střevě tlustém za vzniku plynů. Zbavit se oligosacharidů můžeme namáčením luštěnin, protože jsou rozpustné ve vodě,“ vysvětluje Kateřina Šimková.

Proto luštěniny před vařením namočte v čisté vodě, klidně i opakovaně, následně slijte a poté vařte v čisté vodě. Další možnou variantou je klíčení, při kterém dochází ke vzniku vysoké koncentrace vitamínů, minerálních látek, esenciálních aminokyselin, enzymů a také bílkovin.

Pálivé na ochlazení? Čili se hodí chilli?

Zařazením čerstvých bylinek dodáme jídlům pokaždé jinou chuť, omezíme nadměrné používání soli, ale dokonce se i ochladíme. Ačkoliv by se mohlo zdát, že pálivé chilli v horkých dnech do jídelníčku nepatří, opak je pravdou.

Chilli papričky umí zahřát i ochladit Autor: Depositphotos

„Chilli papričky obsahují látku zvanou kapsaicin, což je rostlinný alkaloid obsažený v chilli papričkách, který je zodpovědný za pálivou chuť. Konzumací dojde k přenosu signálu, že je tělo přehřáté, a organismus zareaguje ochlazením,“ dává tip Kateřina Šimková.

Pálivé koření ale rozhodně není pro ochlazení všespásné a lidem s citlivým žlučníkem může přivodit perné chvíle.