Vitalia.cz  »  Rodina  »  Nakupujeme

7 tipů na slevy: výprodej outdoorové obuvi, dovolená se slevou 2 000 Kč a doplněk stravy pro zdravou krev

Redakce
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Slevy
Autor: Dall-e a redakce
Ušetřete s Vitalií. Tento týden nabízíme tipy, které ocení ženy starající se o sebe i o své blízké – od péče o zdraví přes domácnost až po jarní cestování. Vybrali jsme několik akcí, které stojí za pozornost.

Terezia.eu: HEMO PLUS pro zdravou krev a dobrou kondici

Přírodní doplněk stravy HEMO PLUS 60 kapslí od Terezia.eu je aktuálním hitem týdne. Unikátní složení kombinuje červenou řepu, ostružiny, révu vinnou, hlívu a rakytník – zdroje bioflavonoidů, které podporují krvetvorbu. Díky vitamínům B2, B6, B9 a B12 přispívá k tvorbě červených krvinek a hemoglobinu. Přípravek je vhodný zejména pro ženy v reprodukčním věku, těhotné ženy a dárce krve. Akce platí do 19. dubna 2026.

Rossmann: 1+1 zdarma na všechny řasenky

Právě teď v drogerii Rossmann platí akce 1+1 zdarma na celý sortiment řasenek. Ať už preferujete objem, délku nebo přirozenou krásu, při koupi dvou řasenek zaplatíte jen za jednu – ta levnější jde automaticky zdarma. Ideální příležitost vyzkoušet novou značku nebo doplnit zásoby osvědčené oblíbenkyně. Akce platí do 21. dubna 2026.

SorryGravity: výprodej obuvi Cariuma a Lundhags až −60 %

Outdoorový a lifestylový e-shop SorryGravity spustil výprodej dvou prémiových značek. Udržitelná obuv Cariuma z přírodních materiálů je k dispozici se slevou 60 % – jde o tenisky šetrné k planetě i k peněžence. Skandinávská značka Lundhags, známá pevnou outdoorovou obuví pro turistiku i každodenní nošení, je k dispozici se slevami až 60 %. Žádný kód není třeba, akce trvá do konce roku.

Tescoma: jarní výprodej skladu

Pokud přemýšlíte o obnově kuchyňského vybavení, Tescoma právě čistí sklady a nabízí hrnce, pánve, kuchyňské nástroje i doplňky za výrazně snížené ceny. Česká značka Tescoma je synonymem pro kvalitní a funkční kuchyňské pomůcky, které vydrží roky. Bez kódu, přímé slevy, výprodej potrvá do 17. dubna 2026.

Lidl: vysavače a příslušenství o 25 % levněji

Jarní úklid je před námi a Lidl připravil slevu 25 % na celou kategorii vysavačů a příslušenství. V nabídce jsou tyčové, robotické i klasické vysavače, ale také náhradní filtry, sáčky a hubice. Kód Vysavace25 zadejte v košíku. Akce platí jen v sobotu.

Fischer: dovolená v Tunisku nebo na Kapverdách se slevou 2 000 Kč

Zasloužíte si odpočinek. Cestovní kancelář Fischer nabízí v akci Šťastný týden slevu 2 000 Kč na vybrané zájezdy do Tuniska a na Kapverdy. Tunisko okouzlí orientální atmosférou, arabskými trhy a teplým Středozemním mořem. Kapverdy jsou pak ideální pro milovnice pláží, věčného léta a bezstarostné dovolené v africkém Karibiku. Kód PROMOT05 zadejte při rezervaci. Akce platí do 12. dubna 2026.

MacBook Neo 13" v citrusově žluté – vyzkoušejte ho 60 dní zdarma

Nový MacBook Neo v citrusově žluté barvě je jarní novinka, která nezapadne ani na pracovním stole, ani v kavárně. Svěží žlutá barva dodá každodenní rutině trochu slunce – a to doslova. Alza navíc nabízí možnost vyzkoušet MacBook 60 dní zdarma, takže si ho můžete v klidu otestovat doma, v práci i na cestách, než se definitivně rozhodnete. Pokud přesvědčí zůstane u vás za pouhých 381 Kč měsíčně.

Na Alze ale samozřejmě seženete i vybavení, které prospěje vašemu zdraví. Slevu až 25 procent můžete získat na masážní pistoli TrueLife RelaxGun G6 Metal nebo chytrou váhu ETA Vital ConditionETA, kde je sleva dvacet procent.

Tento text obsahuje affiliate odkazy. Pokud se přes tyto odkazy na vybraných službách zaregistrujete nebo nakoupíte, získá z toho redakce malou provizi sloužící pro zajištění našeho fungování.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Redakce

Všeobecné dotazy, připomínky a tipy směřujte na adresu redakce@vitalia.cz.

Tiskové zprávy zasílejte na e-mail press@vitalia.cz.

Anketa

Uvažujete o tom, že byste zkusili léky na hubnutí v injekcích?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Od čtení detektivek po obří ohně. Ukažte, že víte, jak se slaví Velikonoce ve světě
1/11 otázek
Spustit kvíz


Najdete na Vitalia.cz

PODCAST: S bolestí je někdy potřeba se naučit žít
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).