Malý Tomík má šanci znovu chodit

Tomík (8 let) byl vždy veselý kluk, nejmladší ze tří bratrů. Miloval vlaky, metro, tramvaje a ježky a svým úsměvem si dokázal získat srdce každého, koho potkal. Všechno se změnilo 7. září 2024, po prvním týdnu ve škole, kam se moc těšil. Během dvou dnů vyskočily horečky, které nešly srazit, a objevily se silné bolesti hlavy. Ve FN Motol potvrdili encefalitidu — závažný zánět mozku nespecifikovaného původu.
Stav se zhoršoval, ale lékaři nemohli nalézt příčinu, aby mohli přesně zacílit léčbu. Tomík dostával antivirotika, antibiotika, kortikoidy – vše intravenózně ve velkých dávkách. Absolvoval i plazmaferézu pro případ, že by se jednalo o autoimunitní zánět mozku, což se ale také nepotvrdilo. Nic nezabíralo a Tomíkův stav se rapidně zhoršoval.
V pátek 13. září začal selhávat organismus kvůli otoku mozku. Lékaři provedli akutní dekompresní kraniektomii — vyndali levou lebeční kost, aby snížili tlak v mozku. Když ho odváželi na sál, ve spěchu pronesli: „Je to vážné, 50 na 50, zda přežije.“ Operace trvala přes čtyři hodiny, ale díky velmi rychlému a a vysoce profesionálnímu zásahu neurochirurgové Tomíkovi zachránili život.
Nikdo ale nevěděl, v jakém stavu bude jeho mozek, na kterém byly velké změny následkem zánětu a zvýšeného tlaku v hlavě. Lékaři na ARO druhý den po operaci řekli: „Tomáš ještě nemá vyhráno, může stále zemřít, ale i se časem zcela uzdravit — a všechny varianty mezi tím. Nedá se prozatím určit, zda změny na mozku jsou dočasné nebo trvalé.“
Boj o život na ARO ve FN Motol
Po operaci strávil Tomík měsíc na ARO, z toho tři týdny v umělém spánku, připojený na dýchací přístroj a podporu krevního oběhu. Byla mu zavedena tracheostomická kanyla. Díky usilovné péči lékařů a maminky po několika týdnech poprvé otevřel oči, poprvé zaostřil pohled, poprvé se pousmál.
Cesta zpátky
Když Tomík začal sám dýchat, přesunuli ho na JIP neurologie, kde strávil sedm měsíců. Při takto těžkém zánětu mozek „odpojí“ vše, co není nutné pro přežití, a poté se postupně vše obnovuje. Tomík měl i trvalá poškození, ale dětský mozek naštěstí dokáže přesunout funkce do jiných částí nebo vytvořit zcela nová propojení. Začal ovládat svaly obličeje, postupně rozhýbávat ruce i trup. Nastal boj s tracheostomickou kanylou, kterou jeho organismus odmítal.
Tomík strávil ve FN Motol téměř 10 měsíců. Prodělal kranioplastiku (návrat lebeční kosti), zavedení V-P zkratu pro hydrocefalus a PEG pro výživu přímo do žaludku. Postupně se zbavil i tracheokanyly — i když po mnoha komplikacích. Množství léků se snížilo z 15 druhů na 5.
Konec května 2025 znamenal odchod z Motola do lázní. V tu dobu byl Tomík od pasu dolů zcela nepohyblivý. Sedět zvládl pouze s oporou a byl plně závislý na péči druhé osoby. Zvládl říct jedno slovo: „NE“ a na tabletu ukazoval, že se má dobře a chce si hrát. Během rehabilitace v lázních bohužel došlo ke zlomenině nohy nad kotníkem a byla diagnostikována rozsáhlá osteoporóza. Na podzim se objevila i následná epilepsie.
Tomík cvičí a zlepšuje se
Počátkem roku 2026 Tomík absolvoval lázně, kde udělal obrovské pokroky — zlepšila se hybnost, začal se samostatně otáčet na posteli, zlepšila se motorika rukou a začal mírně hýbat nohama. Učí se znovu mluvit — zvládne už zhruba 50 slov. Pojmenuje zvířata, barvy, dopravní prostředky, počítá. Mentálně však Tomíka encefalitida vrátila o několik let zpět.
V červnu 2026 Tomíka čeká zásadní operace — prodloužení Achillových šlach, uvolnění podkolenních flexorů a kyčlí. Tato operace mu umožní narovnat nohy a znovu se na ně postavit. Samotná operace ale nestačí. To, zda bude Tomík chodit, závisí na množství svalové hmoty a síle, jakou bude mít. Operace mu umožní postavit se na nohy, ale chození je o síle a svalech. Je potřeba udělat maximum.
Tomík proto potřebuje intenzivní neurorehabilitace před operací i po ní, aby nabral co nejvíce svalové síly a měl reálnou šanci chodit. Běžná rehabilitace hrazená pojišťovnou na to bohužel nestačí a jeho maminka na neurorehabilitaci nemá peníze. Rozhodla se proto požádat o pomoc prostřednictvím sbírky na Doniu. Pomoci Tomíkovi znovu chodit můžete tak i vy přispěním i sebemenší částky.