Nejkrásnější porodní fotografie: příchod na svět jako umělecký zážitek

Nejkrásnější porodní fotografie každoročně vybírá asociace IAPBP (International Association of Professional Birth Photographers). Ta sdružuje přes tisícovku porodních fotografů z celého světa – lidi, které si novopečení rodiče berou jako svědky jedné z nejsilnějších životních zkušeností.
Výsledné fotografie ukazují příběhy žen, jejich partnerů, rodin i zdravotníků. Čiší z nich emoce: napětí, očekávání, obrovská úleva i dokonalé štěstí. Snímky ukazují pravou realitu porodu - bez příkras, ale s respektem a úctou k tomu, co znamená přivést na svět nový život.
IAPBP vybírá nejkrásnější fotky ve čtyřech hlavních kategoriích: detaily z porodu, průběh porodu, samotné narození dítěte a období po porodu. Kromě toho má klání ještě další podkategorie – vyhlašuje se například nejlepší černobílá porodní fotka, dokumentární fotka a také umělecká fotografie.
Galerie: Nejkrásnější porodní fotky roku 2026
Možná vás některé snímky dojmou, jiné zase překvapí. Všechny ale mají jedno společné: připomínají, jak bolestivý, ale současně krásný je porod, jaké s sebou nese emoce, i jak silné je ženské tělo.
Přestože jde o nejlepší snímky za rok 2026, ve skutečnosti fotografie vznikly už v roce 2025. Letos na jaře je porota ohodnotila a vybrala ty nejhezčí. Snímky zveřejňujeme se souhlasem IAPBP.