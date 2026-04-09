V Ostravě lékaři poprvé implantovali bezdrátový kardiostimulátor

Je maličký a nepotřebuje elektrody, takže se obejde bez kabelů. Tak vypadá nejnovější kardiostimulátor, u nás dostupný už více než čtyři roky. V ČR lékaři používají dva typy, každý od jiného výrobce. Rozšiřují se také počty pracovišť, kde ho aplikují přímo do srdce.
Nejnověji implantaci oznámila Fakultní nemocnice (FN) Ostrava. V tiskové zprávě popsala, že kardiologové jako prvnímu bezdrátový kardiostimulátor implantovali 68letému Stanislavu Vajdovi.
„Skoro nic jsem necítil, bylo to v pohodě. Pan profesor (kardiolog Petr Neužil, pozn. red.) říkal, že teď už jsem zase zdravý, tak se chystám na nový život a věřím, že budu i běhat,“ řekl pár minut po operaci pan Vajda. Lékaře vyhledal, protože se zadýchával i při sebemenší námaze a cítil se stále unavený.
„Systém, který jsme použili, má velkou výhodu v tom, že baterie má životnost až deset let a do pravé srdeční komory se uloží výrazně šetrněji pomocí spirály,“ popisuje Petr Neužil, přednosta Kardiologické kliniky 1. LF UK a Fakultní nemocnice Motol a Homolka. Ve FN Ostrava dohlížel na provedení první implantace.
Jak se novinka liší od běžného přístroje
Kardiostimulátor je přístroj k léčbě poruch srdečního rytmu. Zachraňuje pacienta v situacích, kdy srdce bije nepravidelně, pomalu nebo stahování svalu úplně vynechává.
Běžný přístroj se skládá z elektrod podobných tenkým drátkům a generátoru všitého do oblasti klíční kosti. Bezdrátový kardiostimulátor, který u nás lékaři poprvé použili v Pardubicích v prosinci 2021, je konstruovaný jinak. Vypadá jako malá tužková baterie, která má na konci buď pružinu, nebo kovové kotvičky.
Zatímco běžný kardiostimulátor se vkládá po celkovou anestezií do srdce žilou pod klíční kostí nebo jednu z žil prokrvující ruku, ten bezdrátový tepnou v třísle při lokálním znecitlivění.
U běžného kardiostimulátoru je část všitá pod klíční kostí, u bezdrátového se do této oblasti nic nevoperovává a celý přístroj putuje jen do srdce.
Pro koho je kardiostimulátor určený?
Na rozdíl od běžného kardiostimulátoru, je bezdrátový přístroj zatím dostupný jen úzké skupině nemocných.
Jsou to pacienti s fibrilací síní s pomalou komorovou odpovědí a není možné u nich zavést klasický systém. Dále to jsou pacienti po infekční komplikaci, případně v hemodialyzačním programu, vyjmenovává Jiří Plášek, primář Oddělení kardiovaskulárního Interní a kardiologické kliniky FNO a LF OU.
Indikační skupina se ale nejspíš bude rozrůstat.
Je to budoucnost terapie u pacientů s takzvanými pomalými srdečními arytmiemi, doplňuje arytmolog Jiří Vrtal z téhož oddělení.
FN Ostrava je prvním zdravotnickým zařízením v Moravskoslezském kraji a pátým v České republice, které tento zcela nový typ bezdrátového kardiostimulátoru zavedlo do praxe. Používají jej také ve Fakultní nemocnici Motol a Homolka, FN Královské Vinohrady, FN U svaté Anny v Brně a v Kardiologickém centru Agel v Pardubicích.
