VZP pozve na screening přes mobil. Umožní i online objednání bez žádanky

Před šesti lety jsme měli 200 tisíc uživatelů aplikace Moje VZP, nyní to jsou zhruba tři miliony klientů. Chceme využít této platformy pro adresné zvaní, oznámil Ivan Duškov, nový ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP).
Cinkne, jen když ji povolíte
Pokud někdo bude mít věk na screening, ale k lékaři nepůjde, místo dopisu do schránky mu v telefonu zacinká upozornění, že aplikace Moje VZP má pro něj pozvánku.
Podmínkou je, aby si klient aplikaci nainstaloval do mobilu a povolil jí odesílání notifikací, tedy stručných upozornění zobrazovaných na displeji.
Připravovaná novinka ovšem nezmění nic na tom, že stažení aplikace, umožnění přijímání notifikací, ale i podstoupení prevence zůstanou dobrovolnou záležitostí.
Prevence nově bez žádanky
Nepůjde jen o změnu formy. Pozvánky mají být nově atraktivnější. Aplikace v blízké budoucnosti umožní, aby si zájemce rovnou vybral, ve které ordinaci chce prevenci podstoupit, a umožní mu také rovnou se online objednat. Novinka počítá i s tím, že na screening bude možné vyrazit bez žádanky od praktického lékaře nebo gynekologa.
EZ Karta vs. Moje VZP
Nejste klienti VZP? Notifikace a možnost online objednání bude i součástí státní aplikace EZ Karta (více jsme o ní psali třeba zde). VZP slibuje, že aplikace nebudou zdvojené, ale budou se doplňovat a snaha o zjednodušení zvaní na screeening poběží ve stejných kolejích.
Objednat se na screening je dnes komplikovaný proces a kdo je málo asertivní, tak to v půlce cesty vzdá a nikam nejde. To byl i případ mojí mámy, řekl novinářům třiačtyřicetiletý Duškov. Na tiskové konferenci se otevřeně svěřil, že zjednodušení vstupu do screeningu je pro něj osobní záležitostí.
Pro mě jsou prevence a screeningy zásadní téma, protože máma nešla na mamograf a zemřela na komplikace spojené s rakovinou prsu. Měla typ nádoru, který, kdyby se zachytil brzy, tak by byl plně léčitelný. Ale to se nestalo, dodal ředitel VZP.
Letos zatím jen na zkoušku
Kdy notifikace nahradí dopisy, zatím konkrétně určené není.
Letos nejspíš půjdeme cestou pilotního projektu v nějakém regionu. Týkat se bude pravděpodobně screeningu rakoviny tlustého střeva, protože u tohoto něj máme účast pouze 40 procent, řekl pro Vitalia.cz ředitel VZP. Jde o program, v rámci nějž mohou lidé od 45 let projít jednou za deset let vyšetřením tlustého střeva zvaným koloskopie. Součástí screeningu je i vyšetření krvácení do stolice.
Pokud se zvaní při testu osvědčí, obě formy, tedy dopisy i notifikace, nějakou dobu poběží vedle sebe.
Klienti používají aplikace, chytré telefony… Ale u starších ročníků není to pokrytí stoprocentní, takže musíme zvažovat i tuto perspektivu, dodává Ivan Duškov.
Ten zároveň slíbil, že VZP zachová a ještě rozšíří příspěvky z fondu prevence navázané právě na účast ve screeningu. Nyní dospělí, kteří podstoupí některou z prevenci, mohou čerpat až 1 000 Kč na rehabilitační a wellnes aktivity.
Za 17 let 12 milionů dopisů
Dopisy začala VZP poštou rozesílat v lednu 2014. Adresné zvaní bylo a stále je určeno těm, kteří nechodí na onkologické screeningy, ačkoliv na ně mají věk.
Za dobu existence pojišťovna rozeslala 11,7 milionu pozvánek a na poštovném ji to mezi léty 2014 až 2025 vyšlo celkem na 155 milionů korun. Pozvánku vyslyšel zhruba každý šestý oslovený.
Z dat vyplývá, že odezva je v čase stabilní a v průměru tří screeningových programů se drží kolem 17 procent, sdělila mluvčí VZP Viktorie Plívová.