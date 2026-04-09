Vitalia.cz  »  Zdraví  »  Nemoci a úrazy

Nucené sterilizace: v Československu se týkaly tisíců romských žen

Dana Široká
Včera
přidejte názor

Sdílet

Autor: Depositphotos
Nucené sterilizace jsou zákroky, které podstupovaly tisíce žen v různých zemích a režimech. Ve velkém k nim docházelo jen ve Švédsku, ale i třeba ve Spojených státech. Výjimku nepředstavovalo ani Československo za doby komunismu. V roce 1971 byla zahájena velká vlna protiprávních sterilizací realizovaných převážně na romských ženách.

Protiprávní sterilizace znamená, že lékaři zákrok provedli bez skutečného souhlasu dané ženy. Často tyto zákroky probíhaly tak, že byl ženě po císařském řezu podstrčen arch papíru se slovy, že ho má prostě podepsat. Lékaři vyvíjeli nátlak nebo podali ženě zavádějící informace, a ta informovaný souhlas podepsala. Dotyčná si mohla myslet, že jde jen o formalitu, informace o jejím dítěti či jiné záležitosti. Vůbec netušila, že dává svolení ke sterilizaci.

Co se dozvíte v článku
  1. Nucené sterilizace v Československu
  2. Přesný počet poškozených žen je nejasný
  3. Od roku 2021 je možné žádat o odškodnění

Nucené sterilizace v Československu

Za komunistického režimu byly v Československu nucené sterilizace prováděny hlavně na romských ženách, případně na ženách ze slabších sociálních vrstev. Nová směrnice ze dne 17. listopadu 1971 o provádění sterilizace dala těmto zákrokům zákonný rámec. Ačkoliv byly právní předpisy formulovány tak, aby působily neutrálně, v praxi se týkaly právě žen romského původu.

Veřejné orgány tak měly de facto volnou ruku nad kontrolou porodnosti a mohly zamezovat plodnosti u jinak zdravých žen. K zákrokům ovšem docházelo už od roku 1966. A ačkoliv byla směrnice o sterilizaci roku 1993 zrušena, podle Ligy lidských práv mohlo k nedobrovolným zákrokům docházet i v následujících letech.

V roce 1979 byly dokonce uvolněny finanční prostředky, které měly sloužit k manipulaci a přesvědčování žen, aby zákroky podstupovaly. Evropské centrum pro práva Romů v Budapešti (ERRC) vydalo podrobnou zprávu o tom, jakým způsobem lékaři postupovali a jaké „triky“ využívali, aby ženy přesvědčili ke sterilizaci. Zpráva se opírá primárně o svědectví obětí.

Přesný počet poškozených žen je nejasný

Celkový počet žen, které byly na území České republiky (respektive dříve Československé republiky) nedobrovolně sterilizovány, není znám. Některé oběti již nežijí, jiné se nikdy nepřihlásily. Podle Gwendolyn Albertové, ředitelky Ligy lidských práv a známé aktivistky, se tato čísla mohou pohybovat v řádech tisíců. Některé zdroje zmiňují 2 000 obětí, jiné až 7 000.

Menstruační policie v Rumunsku: věčné kontroly a zákaz potratů přinesly víc škody než užitku Přečtěte si také:

Problematice nucených sterilizací se v roce 2005 podrobně věnovala kancelář ombudsmana. Ochránce lidských práv navíc vydal zprávu s doporučením, aby česká vláda oběti finančně odškodnila. Některé oběti se snažily dosáhnout spravedlnosti u soudu a jejich případy řešil i Evropský soud pro lidská práva. I přes jeho podporu ale ne vždy dosáhly na finanční kompenzaci.

Od roku 2021 je možné žádat o odškodnění

Trvalo hodně dlouho, než vláda umožnila poškozeným ženám žádat o odškodné. Situace se změnila v roce 2021, kdy bylo uvolněn odškodňovací zákon, podle kterého mohou osoby protiprávně sterilizované mezi 1. červencem 1966 a 31. březnem 2012 získat jednorázovou částku 300 tisíc korun.

Ke konci roku 2024 podalo žádost o odškodnění více než 2 000 žen. Odhadované počty obětí, které se mohou o odškodnění přihlásit, jsou však ještě vyšší. Ministerstvo zdravotnictví proto prodloužilo lhůtu pro podávání žádostí do 2. ledna 2027.

Galerie: Tohle všechno patří do historie gynekologie

Zdroje: romea.cz, ustrcr.cz, cdn.osce.org, radiozurnal.rozhlas.cz, mzd.gov.cz

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Dana Široká

Copywriterka na volné noze spolupracující s Vitalia.cz. Po dokončení studia laboratorní diagnostiky ve zdravotnictví pracovala na oddělení klinické biochemie a hematologie.

Témata:

Anketa

Uvažujete o tom, že byste zkusili léky na hubnutí v injekcích?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Od čtení detektivek po obří ohně. Ukažte, že víte, jak se slaví Velikonoce ve světě
1/11 otázek
Spustit kvíz

Související články



Nejnovější články

Dále u nás najdete

Tajemství čokoládového zajíce: Jak vznikla ikona velikonočních regálů

Anthropic vyvinul model schopný autonomně odhalovat tisíce zero-day zranitelností, starých desítky let i v kritických aplikacích

Spoofing: boj s ním a co se v tomto směru chystá

Je tu první pokus Evropy, aby z ní neutíkaly technologie

Nevysvětlíte zaměstnanci nižší plat? Bude vám hrozit pokuta

OSVČ ušetří na minimálních zálohách sedm stovek měsíčně

Licenční smlouva: K čemu slouží a jak ji správně napsat

Říkali jim hadráři a věštili krach. Dnes patří k lídrům trhu

Pánevní dno neposílí přerušované močení. Odbornice radí, jak cvičit

Jídlo bez mobilu, večerka „offline“. Desatero digitálního zdraví

Miliardy z EU, strach z hackerů a marný boj s tabulkovými platy (4.)

Posuzování přínosů AI pro firmy se musí změnit

V psychiatrických stacionářích léčí osvětlením nebo v kuchyni

Jednotné měsíční hlášení se týká i jednatelů společností

Sliby vs. realita: Jak nakonec proběhnou změny u důchodů

Šimon Churý (eD system): Nový přístav hybridní distribuce

Gmailová novinka umožňuje změnu staré e-mailové adresy

Než vznikly čerpací stanice, prodávalo se palivo v lékárnách

Miliardy z EU, strach z hackerů a marný boj s tabulkovými platy (1.)

Nejrychleji rostoucí technologická firma regionu je „AI generated“

Najdete na Vitalia.cz

PODCAST: S bolestí je někdy potřeba se naučit žít
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).