Nucené sterilizace: v Československu se týkaly tisíců romských žen

Protiprávní sterilizace znamená, že lékaři zákrok provedli bez skutečného souhlasu dané ženy. Často tyto zákroky probíhaly tak, že byl ženě po císařském řezu podstrčen arch papíru se slovy, že ho má prostě podepsat. Lékaři vyvíjeli nátlak nebo podali ženě zavádějící informace, a ta informovaný souhlas podepsala. Dotyčná si mohla myslet, že jde jen o formalitu, informace o jejím dítěti či jiné záležitosti. Vůbec netušila, že dává svolení ke sterilizaci.
Nucené sterilizace v Československu
Za komunistického režimu byly v Československu nucené sterilizace prováděny hlavně na romských ženách, případně na ženách ze slabších sociálních vrstev. Nová směrnice ze dne 17. listopadu 1971 o provádění sterilizace dala těmto zákrokům zákonný rámec. Ačkoliv byly právní předpisy formulovány tak, aby působily neutrálně, v praxi se týkaly právě žen romského původu.
Veřejné orgány tak měly de facto volnou ruku nad kontrolou porodnosti a mohly zamezovat plodnosti u jinak zdravých žen. K zákrokům ovšem docházelo už od roku 1966. A ačkoliv byla směrnice o sterilizaci roku 1993 zrušena, podle Ligy lidských práv mohlo k nedobrovolným zákrokům docházet i v následujících letech.
V roce 1979 byly dokonce uvolněny finanční prostředky, které měly sloužit k manipulaci a přesvědčování žen, aby zákroky podstupovaly. Evropské centrum pro práva Romů v Budapešti (ERRC) vydalo podrobnou zprávu o tom, jakým způsobem lékaři postupovali a jaké „triky“ využívali, aby ženy přesvědčili ke sterilizaci. Zpráva se opírá primárně o svědectví obětí.
Přesný počet poškozených žen je nejasný
Celkový počet žen, které byly na území České republiky (respektive dříve Československé republiky) nedobrovolně sterilizovány, není znám. Některé oběti již nežijí, jiné se nikdy nepřihlásily. Podle Gwendolyn Albertové, ředitelky Ligy lidských práv a známé aktivistky, se tato čísla mohou pohybovat v řádech tisíců. Některé zdroje zmiňují 2 000 obětí, jiné až 7 000.
Problematice nucených sterilizací se v roce 2005 podrobně věnovala kancelář ombudsmana. Ochránce lidských práv navíc vydal zprávu s doporučením, aby česká vláda oběti finančně odškodnila. Některé oběti se snažily dosáhnout spravedlnosti u soudu a jejich případy řešil i Evropský soud pro lidská práva. I přes jeho podporu ale ne vždy dosáhly na finanční kompenzaci.
Od roku 2021 je možné žádat o odškodnění
Trvalo hodně dlouho, než vláda umožnila poškozeným ženám žádat o odškodné. Situace se změnila v roce 2021, kdy bylo uvolněn odškodňovací zákon, podle kterého mohou osoby protiprávně sterilizované mezi 1. červencem 1966 a 31. březnem 2012 získat jednorázovou částku 300 tisíc korun.
Ke konci roku 2024 podalo žádost o odškodnění více než 2 000 žen. Odhadované počty obětí, které se mohou o odškodnění přihlásit, jsou však ještě vyšší. Ministerstvo zdravotnictví proto prodloužilo lhůtu pro podávání žádostí do 2. ledna 2027.
Zdroje: romea.cz, ustrcr.cz, cdn.osce.org, radiozurnal.rozhlas.cz, mzd.gov.cz