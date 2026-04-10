Řadě kefírů podle testu chybí to nejdůležitější: kvasinky

Kateřina Čepelíková
Kefír
Kefíry jsou fermentované mléčné výrobky, které vznikají působením specifických mikroorganismů na mléko. Kefír je pro naši střevní mikrobiotu velmi prospěšný, ale zejména v případě, že obsahuje kvasinky. To se, dle testu, ne vždy podaří. Poradíme, jak poznat kvalitní kefír.

Kefír má mezi zakysanými mléčnými výrobky zvláštní postavení. Je totiž jediný, na jehož výrobě se vedle běžných bakterií podílejí také kvasinky. Díky nim by měl mít říznější chuť a přirozenou perlivost. Je tudíž překvapením, že v testu organizace dTest se ukázalo, že kvasinky v některých kefírech chyběly. Bohužel to sami nepoznáte podle toho, že je kefír perlivý.

Jaké jsou rozdíly mezi kefírem a kefírovým mlékem? 

Neochucený kefír i kefírové mléko by měly mít velmi jednoduché složení. Zpravidla obsahují pouze mléko a kefírovou kulturu. Vedle klasických neochucených variant se v obchodech běžně prodávají také ochucené kefíry a kefírová mléka.

Kefír by měl projít nejen mléčným, ale i alkoholovým kvašením, při němž vzniká oxid uhličitý. Právě proto mívá říznější chuť a přirozenou perlivost. To je jeden z ukazatelů, na nějž se u kefíru zaměřte. Chuť je lehce nakyslá, při pití cítíte, jak jemně perlí a trochu štípe na jazyku. Může mít i lehce „kvasnicový“ nebo „pivní“ nádech. 

Kefírové mléko je kysaný mléčný výrobek vyrobený fermentací mléka za použití kefírové kultury. Ta obsahuje směs bakterií mléčného kvašení a kvasinek, přičemž výsledný výrobek obsahuje životaschopné mikroorganismy typické pro kefír. U kefírového mléka se alkoholové kvašení ani přítomnost oxidu uhličitého nevyžadují, takže může působit jemněji a méně štiplavě. Určitě má být ale osvěžující a nemá být hořké a zatuchle páchnoucí.

Rozdíly mezi kefírem a kefírovým mlékem

Kefír je legislativně přesně definovaný výrobek, 

Kefírové mléko – jde o kysaný mléčný výrobek, který ale na rozdíl od kefíru nemusí splňovat všechny požadavky pro označení „kefír“ 

Test ukázal, že kvasinky ve všech výrobcích nejsou

Test ukázal, že u kefírů a kefírových mlék většinou nejsou zásadní problémy s „živostí“ výrobku, ale paradoxně s tím, co by mělo být jejich poznávacím znamením: kvasinkami. V části výrobků chyběly úplně, zatímco jinde se naopak objevily ve velmi vysokých počtech. Právě nulový nález kvasinek výrazně ovlivnil celkový výsledek pěti výrobků.

U neochucených kefírů i kefírových mlék je přitom přítomnost kvasinek zásadní součástí očekávané mikroflóry, je to důvod, proč je obvykle kupujeme. Jejich nepřítomnost znamená, že výrobek postrádá typický kefírový charakter. 

Chuť prozradila problémy

Senzorické hodnocení většinou odpovídalo tomu, co ukázaly zkoušky mikrobiologie. U výrobků, kterým chyběly kvasinky, hodnotitelé častěji popisovali nevýrazné kvasinkové tóny a u kefírů i slabší perlivost nebo menší štiplavost. Zároveň se však negativní dojmy jako nízká perlivost objevily i u výrobků, které kvasinky obsahovaly. V testu se našel rovněž vzorek, který propadl především kvůli nepříjemné ostré chuti a výrazně hrudkovité konzistenci.

Kompletní výsledky testu najdete na webu dTestu po uhrazení poplatku.

Kefíry a kefírová mléka v testu

• 14 neochucených kefírů a kefírových mlék,
• cenové rozpětí cca 26 až 82 Kč za litr,
• nákup probíhal v běžných supermarketech a obchodních řetězcích,
• zástupci značek Albert, Billa/Srdce domova, Bohemilk, Kaufland/K-Jarmark, Lidl/Pilos, Milknatur, Mlékárna Kunín, Mlékárna Valašské Meziříčí, Moravia, Müller, Olma Bio, Penny/Karlova koruna, Rohlík/Miil a Tesco.

Test s kompletními výsledky najdete v novém vydání dTestu.

Kateřina Čepelíková

Redaktorka serveru Vitalia.cz se zaměřuje zejména na kvalitu potravin a kvalitu jejich prodeje. Věnuje se také zdravotní problematice.

Související články

U nás jsou v obchodech samá kefírová mléka, to není ono. Za pořádným kefírem musí člověk jet někam na východ (minimálně do Polska).
Jiří


Tajemství čokoládového zajíce: Jak vznikla ikona velikonočních regálů

Licenční smlouva: K čemu slouží a jak ji správně napsat

Spoofing: boj s ním a co se v tomto směru chystá

AI už začala i předpovídat intenzitu slunečního záření

Ochrana cloudových aplikací se konečně začíná centralizovat

Značkou roku v Česku je Apple, nejpopulárnější opět Alza

Start JMHZ: ztracená data, chyby a infolinky na zhroucení

Terabitové útoky jsou běžné, proměnlivé a trvají minuty

Jídlo bez mobilu, večerka „offline“. Desatero digitálního zdraví

V Teplicích otevřela ambulance pro léčbu golfové nohy

Provoz EET 2.0 má stát až 600 milionů korun ročně

Po návratu z dovolené skončila dívka na dialýze

Miliardy z EU, strach z hackerů a marný boj s tabulkovými platy (4.)

Šimon Churý (eD system): Nový přístav hybridní distribuce

Přeočkování proti záškrtu a černému kašli bude hrazené

Google Chrome přináší vertikální karty a imerzivní režim čtení

Gmailová novinka umožňuje změnu staré e-mailové adresy

Věštba se naplňuje, Oracle od rána propouští tisícovky lidí

Posuzování přínosů AI pro firmy se musí změnit

Pánevní dno neposílí přerušované močení. Odbornice radí, jak cvičit

PODCAST: S bolestí je někdy potřeba se naučit žít
