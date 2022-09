Tenisový loket nemají jen sportovci. Můžete ho mít z počítače i z vaření

Tenisový loket je bolestivé onemocnění šlach a úponů, spojující svaly předloktí s kostí. Následkem přetěžování svalů a šlach vznikají drobné trhlinky a rozvine se zánět. Navzdory názvu stojí tenis pouze za zhruba pěti procenty případů tohoto problému, který postihuje především lidi ve věku mezi 35 a 55 lety.

Může nastat po provádění určitých pravidelně se opakujících pohybů, jako je třeba malování, psaní včetně toho na počítači, šití nebo třeba používání ručního nářadí anebo po jednorázové namáhavé činnosti. Jde o poměrně běžný problém, který obvykle nepotřebuje žádnou zásadní léčbu, ale pro uzdravení je třeba počítat s delším časem a odpočinkem. Váš lékař tento problém nazve laterální epikondylitidou.

Jaké jsou příznaky tenisového lokte?

Nejčastějším příznakem tenisového lokte je bolest na vnější straně lokte, která se v průběhu několika týdnů či měsíců může změnit v bolest neustálou. Netýká se pak už jen na dotek bolestivé vnější strany lokte, ale může vystřelovat do předloktí a zápěstí.

Bolest můžete cítit dokonce i tehdy, když nic neděláte, ale většinou ji vyvolávají konkrétní pohyby, zejména pohyb zápěstí, které vyvolává pohyb šlachy v lokti. Tenisový loket může být jen na jedné paži, ale také na obou současně. Bolestivé je přitom zvedání i pouhé uchopení předmětů a může být obtížné plně natáhnout paži, objevuje se i otok a kůže může být teplejší.

Příčiny vzniku tenisového lokte

Co kromě tenisu a dalších podobných sportů, jako je třeba squash, může způsobit vznik tenisového lokte? Veškeré činnosti, zahrnující opakované pohyby, tedy třeba:





• kácení stromů

• hra na některé typy hudebních nástrojů

• tesařská práce a další řemeslné práce

• kuchyňské práce

• práce na montážní lince

Někdy je příčinou problému i úder do lokte.

Diagnostika tenisového lokte: co vás čeká u lékaře?

Poté, co se specialista zeptá na příznaky, přistoupí ke kontrole bolestivosti paže. Ta zahrnuje kromě zjištění místa a intenzity bolesti také provedení několika jednoduchých pohybů. To často stačí k tomu, aby zjistil, zda pacienta skutečně trápí tenisový loket. Může ho také odeslat na některá vyšetření, aby se ujistil o správnosti diagnózy anebo vyloučil jinou možnou příčinu potíží.

Jde například o:

elektromyografii (EMG): pomůže zjistit, zda jsou nervy v paži v pořádku

magnetickou rezonanci (MRI): tato zobrazovací metoda může pomoci najít případnou artritidu v těch částech skeletu, které by mohly způsobovat bolesti v lokti

rentgen (RTG): může odhalit artritické či jiné změny v lokti

ultrazvukové vyšetření: odhalí stav bolestivé oblasti a souvisejících částí těla

Léčba tenisového lokte

Pokud se diagnóza tenisového lokte potvrdí, lékař vám nejprve doporučí, abyste přestali sportovat nebo provádět určité druhy činností, aby postižená ruka mohla odpočívat. Pravděpodobně naordinuje fyzioterapii a léky proti bolesti. V závislosti na závažnosti problému a bolestivosti může pacient dostat rovněž injekce kortikosteroidů, které pomohou s otokem a bolestí, dále dlahu či ortézu pro udržení paže v klidu a také mu může být doporučen ultrazvuk pro úlevu od potíží, osvědčuje se i terapie rázovou vlnou.

Až u 95 procent lidí se tenisový loket zlepší bez nutnosti chirurgického zákroku. Je to však běh na dlouhou trať, bolestivost může trvat i několik měsíců. Pokud však neodezní ani po 6 až 12 měsících a jde o silnou a omezující bolest, může specialista zvážit operaci. Při ní dojde k odstranění poškozené části šlachy, což pacientovi přinese úlevu.

Existuje prevence tenisového lokte?

Není vždy snadné vyhnout se tenisovému lokti, například pokud je způsoben činností, kterou provádíte v práci. Nicméně nezatěžovat svaly okolo lokte je cestou, jak předcházet jeho vzniku a také eliminovat zhoršení vzniklého stavu. Pokuste se také zabránit používání zápěstí a lokte ve větší míře než zbytku paže a pokud je to možné, zkuste si rozložit zátěž tak, aby ji nesly spíše větší a silnější ramenní svaly.

Pomoci může rovněž posílení svalů předloktí. Pokud sportujete, nezapomínejte se před tréninkem zahřát a protáhnout svaly, poraďte se také s dobrým trenérem, zda používáte odpovídající nářadí a máte správnou techniku.

