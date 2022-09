Závislost na nosních kapkách vzniká za pouhé dva týdny. Tohle jsou příznaky

Jak rychle mohou přijít potíže

Případné potíže se týkají nosních kapek a sprejů s obsahem účinných látek ze skupiny sympatomimetik. Konkrétně jde o účinné látky xylometazolin a oxymetazolin. Méně častěji pak naphazolin či tramazolin. Jde tedy prakticky o všechny nosní kapky a spreje na trhu. Nepatří mezi ně preparáty, které obsahují jen vodu a sůl (např. spreje s upravenou mořskou vodou).

Rizika spojená s nosními kapkami a spreji s účinnou látkou tkví především v nesprávné délce jejich užívání. „Neměly by se podávat déle než týden, u dětí 5 dní a u kojenců maximálně 3 dny,“ informuje Pavla Horáková, lékárnice a vedoucí odborné poradny na Lékárna.cz.

V čem spočívají rizika nadužívání nosních kapek

Při nedodržení délky užívání riskujeme zdraví. „Pokud nosní sprej nebo kapky na uvolnění nosu budeme používat delší dobu, než je doporučeno v příbalové informaci, vystavujeme se riziku, že si náš nos na ně zvykne a přestanou účinkovat. To znamená, že nám zůstane pocit zduřelé nosní sliznice, nebude se nám dobře dýchat. Také může dojít k tomu, že se nosní sliznice postupně ztenčí a může se, bohužel, i trvale poškodit,“ popisuje v rámci kampaně Irena Storová, ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL).





Při překročení délky užívání hrozí, že se ucpaného nosu nezbavíme. „Může vzniknout chronická rýma, která se projevuje otokem, suchostí sliznice a zhoršením průchodnosti nosu. Vzniká tedy paradoxně to, kvůli čemu jste kapky používali,“ popisuje lékárnice Pavla Horáková.

Chronická rýma je jen začátek. Velmi úzce pojí se pojí se závislostí na nosních kapkách či sprejích. „Závislost může vzniknout už po 1 až 2 týdnech pravidelného používání. Velmi rychle se tak můžete dostat do začarovaného kruhu, kdy bez kapek či spreje nemůžete fungovat,“ upozorňuje vedoucí odborné poradny.

Při delším používání nosních kapek a sprejů hrozí postupné poškozování nosní sliznice, které může vést až k jejímu odumření.

Jak se projevuje závislost na nosních kapkách

V kampani Bezpečné léky bez rizika, jež je zaměřena na správné užívání běžně dostupných léků, o závislosti na nosních kapkách hovoří Veronika. Ta si uvědomila, že není něco v pořádku ve chvíli, kdy si nos uvolňovala s pomocí léků necelé tři týdny. „Musela jsem si kapky stříkat několikrát denně a pokud jsem je neměla u sebe, byla jsem hrozně nervózní a nemohla jsem dýchat,“ popisuje s tím, že se kvůli tomu špatně soustředila, negativně to ovlivňovalo její práci a musela si kupovat další a další kapky.

Jak potížím s nosními kapkami předcházet

Proto, abyste se do podobné situace jako Veronika nedostali, je potřeba pečlivě dodržovat délku použití léků na rýmu, nepoužívat je příliš často, u dětí do 6 let je případně zcela vynechat. „Vždycky je potřeba podívat se do příbalového letáku, zjistit si potřebné informace a zaměřit se hlavně na maximální délku používání,“ podotýká ředitelka SÚKL Irena Storová.

„Pokud potřebujete používat kapky či spreje s účinnou látkou, tak ideálně co nejkratší dobu,“ doplňuje lékárnice Pavla Horáková a dodává praktickou radu: „Před aplikací kapek/spreje prostříkněte nos mořskou vodou, vysmrkejte se a až poté aplikujte kapky/sprej s účinnou látkou.“

Jak na rýmu bez léků Pokud si chceme ulevit od rýmy a uspíšit nepříjemné období ucpaného nosu bez léků, stačí několik drobností, které mohou účinně pomoci. Udržovat si čelo a hlavu v teple, stejně tak nohy a končetiny.

Spát s vyvýšenou hlavou.

Oblast dutin můžeme namazat mastí z eukalyptu pro snadnější dýchání.

Rýmu jemně vysmrkáváme. K usnadnění odtoku rýmy skvěle pomáhají minerální či mořské vody, které vstřikujeme do nosu alespoň 5× denně.

Pomůže také prohřátí. K tomu nám skvěle poslouží bylinkové čaje s lípou, tymiánem či bezem. Zázvor a med udělají také velkou službu.

K prohřátí a spuštění zatuhlé rýmy pomůže také koupel nohou v lavoru s mořskou solí obohacenou o eukalyptus, tymián či mateřídoušku. Zlepšení cirkulace krve v nohou pomáhá lepšímu prokrvení čelních a nosních dutin, a tím ke spuštění rýmy. Zdroj: PharmDr. Kamila Horníčková, Lékárna.cz

Nosní kapky či spreje pak je možné nahradit bezpečnějšími alternativami. „Pro dlouhodobější používání se hodí nosní spreje s izotonickým roztokem mořské vody. V případě rýmy lze sprej nebo kapky s účinnou látkou nahradit sprejem s hypertonickým roztokem mořské vody. Ten funguje tak, že vstříknutý roztok vytahuje vodu ze zduřelé nosní sliznice, a tím napomáhá oplasknutí a zprůchodnění nosu,“ popisuje Pavla Horáková.

Účinných řešením je dle ní i použití konvičky na vyplachování nosu, která se naplní doma připraveným roztokem z vody a obyčejné kuchyňské soli. „Připravte si fyziologický roztok v poměru 0,9 g soli na 100 ml vody, v případě ucpaného nosu může být roztok silnější, maximálně však 3 g na 100 ml vody. Pokud byste připravili roztok, který by obsahoval méně než 0,9 g soli, roztok bude v nose nepříjemný,“ radí lékárnice.

Co dělat, kdy mám podezření na závislost

Pokud proto kapky používáte delší dobu než jeden týden a cítíte zdravotní potíže, poraďte se se svým praktickým lékařem či lékárníkem, jak to udělal i Veronika. „K lékaři jděte v případě, že rýma přetrvává déle jak týden, přidá se horečka nad 38 °C, silná bolest v krku, hlavy, barva rýmy se změní na hustou do zelena zbarvenou nebo se přidá bolest dutin,“ doporučuje Pavla Horáková z Lékárna.cz.

Veronika se závislosti zbavila tak, že přes den vyměnila kapky s účinnou látkou za sprej s upravenou mořskou vodou, na noc použila místo kapek pro dospělé ty pro děti. A postupně spreje a kapky přestala používat úplně.