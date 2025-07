Už žádné nudné saláty: takhle v létě zkombinujete ovoce, zeleninu a bílkoviny

Pokud by mělo nějaké jídlo prezentovat letní období, tak je to určitě čerstvé a šťavnaté ovoce a zelenina. „U salátů ale vnímám velký problém ten, že je všichni považují za „zdravé jídlo“ ideální na hubnutí či do diety. Stále se setkávám s tím, že pokud jím salát, občas přijde poznámka že „ty dietářka“,” říká Silvia Illýová, výživová specialistka z Medicínského centra Praha, s níž zboříme některé mýty a poradíme, jakými pravidly se řídit, aby byl salát nutričně vyváženým jídlem.